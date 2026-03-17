Německo zatím z fondu na investice látá především díry v rozpočtu, tvrdí výzkumníci z Ifo

17.03.2026 9:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Peníze ze zvláštního fondu, který před rokem schválili němečtí poslanci, nemířily v uplynulém roce prakticky vůbec na investice do infrastruktury. K tomuto závěru dospěl hospodářský institut Ifo, který o tom dnes informoval na svém webu. Podle něj 95 procent prostředků z fondu financovaného z půjček vláda kancléře Friedricha Merze využila na látání děr v rozpočtu.

"Zjistili jsme, že politici prostředky získané zadlužením použili téměř kompletně na jiné účely, například na zacpání děr v rozpočtu. To je velký problém. Dluhy navíc by měly být použity na dodatečné investice, které dlouhodobě podpoří hospodářský růst," uvedl předseda institutu Ifo Clemens Fuest.

Vznik zvláštního fondu na rozvoj infrastruktury a klimatickou neutralitu schválili poslanci německého Spolkového sněmu loni 18. března. Bylo to krátce po předčasných parlamentních volbách, ale ještě před vznikem vlády konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), kterou vede kancléř Merz.

Objem fondu byl stanoven na 500 miliard eur (přes 12 bilionů Kč). Jeho smyslem bylo investovat do oprav silnic, železnic, mostů a energetické soustavy, ale například i do škol, školek a nemocnic. Pětina měla jít na klimatická opatření a další pětinu měly obdržet jednotlivé spolkové země. Německo zároveň s infrastrukturním fondem schválilo také zvýšení obranných výdajů.

Podle dat institutu Ifo ale vláda snížila částku na investice v jádrovém rozpočtu proti předcházejícím rokům. Na papíře pak přesouvala investiční položky do zvláštního fondu. "Velká část investic ve zvláštním fondu proto není dodatečná," uvedla Emilie Höslingerová z institutu Ifo.

Institut německého hospodářství (IW) rovněž den před výročím schválení zvláštního fondu analyzoval jeho dopady. Podle jeho dnešní zprávy bylo jinak, než bylo původně zamýšleno, použito 86 procent finančních prostředků z fondu. "Konzervativci a sociální demokraté měli příležitost smazat investiční dluh. Dosud ji ale nevyužili," uvedl výzkumník IW Tobias Hentze.

 

Čtěte více:

Dominik Rusinko: Německo čelí dvěma čínským šokům, fiskální bazuka umožní cyklické nadechnutí
29.12.2025 10:40
Dominik Rusinko: Německo čelí dvěma čínským šokům, fiskální bazuka umožní cyklické nadechnutí
Německá ekonomika je po šesti letech v podstatě na stejném místě jako ...
Německé hospodářství po dvou letech poklesu loni podle statistiků mírně vzrostlo
15.01.2026 13:04
Německé hospodářství po dvou letech poklesu loni podle statistiků mírně vzrostlo
Německá ekonomika v loňském roce po dvou letech poklesu vzrostla. Hru...
Německá vláda zhoršila odhad letošního růstu hospodářství na jedno procento
28.01.2026 16:04
Německá vláda zhoršila odhad letošního růstu hospodářství na jedno procento
Německá vláda zhoršila odhad letošního růstu německé ekonomiky a nyní ...
Ifo: Konkurenceschopnost německého průmyslu dál klesá, téměř ve všech sektorech
03.02.2026 10:55
Ifo: Konkurenceschopnost německého průmyslu dál klesá, téměř ve všech sektorech
Konkurenceschopnost německého průmyslu na světovém trhu se dál snižuje...
Německo a dalších pět zemí EU jsou pro centralizovaný dohled nad trhy
12.03.2026 15:28
Německo a dalších pět zemí EU jsou pro centralizovaný dohled nad trhy
Šest velkých zemí Evropské unie podporuje myšlenku centralizovaného do...


Váš názor
  • Přidat názor
    jojo
    17.03.2026 11:31

    plaváčci a levicové zelené vrtochy holt lezou do peněz
    občan
    • Přidat názor
      Re: jojo
      17.03.2026 11:35

      Co bychom za tyhle problémy tady dali. Babiš nás přivede na buben...
      Individualita
Aktuální komentáře
17.03.2026
15:36Man Group uvažuje o recesi vyvolané cenami ropy, podle Tradition Dubai trhy pracují se scénářem stagflace
13:29Goldman Sachs: Největší ropný šok v historii dopadá nejvíce na naftu a letecké palivo
13:18Studie: Umělá inteligence změní trh práce, nejvíc ohrozí administrativu
12:44Šéfka Commerzbank chce zvýšit zisk a ukázat, že nabídku od UniCredit nepotřebuje
11:55Důvěra v německou ekonomiku se prudce propadla, rostoucí ceny komodit tlačí na energeticky náročné obory
11:36Evropské akcie se vydávají vzhůru, DAX ale brzdí špatná data  
10:20Objednávky za bilion dolarů a mnohem víc. Co všechno Huang na každoroční konferenci Nvidie odhalil?
9:08Německo zatím z fondu na investice látá především díry v rozpočtu, tvrdí výzkumníci z Ifo
8:54Rozbřesk: Porostou v eurozóně sazby? S ropou posiluje dolar
8:48Šéf Nvidie čeká do 2027 objednávky za bilion dolarů, Trump věří, že získá Kubu. Evropska zahájí poklesem  
6:09Wall Street stále věří americkým akciím. S&P 500 má podle ní prostor k dalšímu růstu  
16.03.2026
16:43PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky  
15:57Historická zkušenost, na kterou nyní trhy moc nevěří
14:30Ropa nad sto dolary přepisuje evropský energetický sektor. Neste a Equinor táhnou, služby padají  
14:14Jak se Polsko z komunistické trosky stalo jednou z 20 největších ekonomik
13:39ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
13:10Nebius získal velkého zákazníka. Meta si za 27 miliard dolarů kupuje přístup k jeho AI infrastruktuře
12:30Ropa snížila tlak na akcie i dluhopisy, volatilita se snižuje  
11:03Ropa dál zdražuje, Trump vyzývá ostatní země k ochraně Hormuzského průlivu
10:31Meta sází na AI efektivitu: počet zaměstnanců může klesnout o pětinu

