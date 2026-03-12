Hledat v komentářích

Německo a dalších pět zemí EU jsou pro centralizovaný dohled nad trhy

12.03.2026 15:28
Autor: ČTK

Šest velkých zemí Evropské unie podporuje myšlenku centralizovaného dohledu nad kapitálovými trhy. Podle agentury Reuters to stojí v dopise jejich ministrů financí z 11. března. Součástí skupiny je i Německo, které se dlouho stavělo proti. Myšlenka centralizovaného dohledu by měla dát impuls více než deset let trvající práci na vzniku evropské Unie úspor a investic.

Vedle Německa dopis podepsali ministři financí Francie, Itálie, Španělska, Polska a Nizozemska. Je adresován Evropské komisi (EK), předsedovi ministrů financí eurozóny a kyperskému předsednictví EU, které o tématu povede jednání.

Německo se podobně jako Lucembursko, Irsko a některé další země EU dříve k myšlence stavěly vlažně. Obávaly se předat národní dohled nad svými finančními institucemi Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy v Paříži.

Fakt, že unijní trhy jsou příliš roztříštěné, podle šesti ministrů brzdí v Evropské unii investice, inovace, lepší penzijní systémy a větší mezinárodní roli eura.

"Podporujeme zlepšení konvergence a efektivity dohledu nad kapitálovými trhy v celé EU, přechod k centralizovanému dohledu nad systémově nejrelevantnějšími přeshraničními infrastrukturami finančních trhů, přičemž se vyhneme zbytečné duplicitě nebo dodatečným nákladům a zajistíme, aby odpovědnost za dohled a fiskální odpovědnost šly ruku v ruce," uvedli ministři v dopise.

O usnadnění toku kapitálu mezi zeměmi sedmadvacítky usiluje rovněž EK. Loni v prosinci navrhla, aby se centralizoval dohled nad významnými přeshraničními obchodními místy, ústředními protistranami a poskytovateli služeb v oblasti kryptoměn.

Země šesti podepsaných ministrů dohromady tvoří přibližně 95 procent kapitálových trhů EU. Požadují, aby vlády členských zemí do poloviny roku zaujaly společné stanovisko k návrhu komise. Následně o něm bude možné vyjednávat s Evropským parlamentem, což by mohlo trvat dalších šest až 12 měsíců.

 

