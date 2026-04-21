Amazon prohlubuje spolupráci s Anthropicem. Nová investice může dosáhnout až 25 miliard dolarů

21.04.2026 10:27
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Technologický gigant Amazon se dohodl na masivním prohloubení spolupráce s AI startupem Anthropic. Celková výše nové investice může dosáhnout až 25 miliard dolarů, což je nad rámec přibližně osmi miliard, které Amazon do společnosti vložil už v předchozích letech. Cílem dohody je především rozsáhlá výstavba a zajištění výpočetní infrastruktury pro trénování a provoz AI modelů.

Dohoda o investicích funguje oběma směry. Anthropic uvedl, že se v rámci spolupráce zavazuje během následujících deseti let utratit více než 100 miliard dolarů za technologie Amazon Web Services (AWS). To zahrnuje i současné a budoucí generace specializovaných AI čipů Trainium, které si Amazon vyvíjí interně.

Anthropic si zároveň zajistil až pět gigawattů výpočetní kapacity určené pro trénink a nasazení svých jazykových modelů Claude.

Investice je strukturována postupně. Amazon nyní vloží do Anthropicu pět miliard dolarů, přičemž dalších až 20 miliard může následovat v budoucnu v závislosti na splnění konkrétních obchodních milníků. První část investice vychází z posledního ocenění Anthropicu, které se podle firmy pohybuje kolem 380 miliard dolarů.

Anthropic současně oznámil, že do konce letošního roku plánuje zprovoznit téměř jeden gigawatt kapacity založené na čipech Trainium druhé a třetí generace.

Nová dohoda přichází jen dva měsíce poté, co Amazon souhlasil s investicí až 50 miliard dolarů do OpenAI, hlavního konkurenta Anthropicu, připomněl server CNBC. Obě společnosti se snaží posílit svou pozici před možnými vstupy na burzu, které by se podle trhu mohly uskutečnit už letos.

Vedení OpenAI v posledních měsících Anthropic veřejně kritizovalo za to, že si údajně včas nezajistil dostatečný výpočetní výkon. Anthropic však upozorňuje, že prudký nárůst poptávky po modelech Claude ze strany firemních zákazníků, vývojářů i běžných uživatelů způsobil výrazné zatížení infrastruktury, což se místy projevilo na spolehlivosti a výkonu služeb. Nová dohoda s Amazonem má tuto situaci rychle zlepšit.

„Naši uživatelé nám říkají, že se Claude stává klíčovým nástrojem jejich práce. Musíme proto vybudovat infrastrukturu, která udrží krok s rostoucí poptávkou,“ uvedl generální ředitel Anthropic Dario Amodei, podle kterého spolupráce s Amazonem umožní firmě pokračovat v pokročilém AI výzkumu a zároveň zajistit stabilní provoz pro více než 100 tisíc zákazníků, kteří své aplikace provozují na AWS.

 

Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
