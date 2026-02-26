Hledat v komentářích

Trh to špatně vyhodnotil, říká Huang k výprodeji softwarových akcií

26.02.2026 14:40
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Letošní rok se zatím nese ve znamení velkého výprodeje technologických akcií, zejména pak výrobců softwaru, a to kvůli obavám z toho, že umělá inteligence jim začne významně ukrajovat ze zisků. To je ale podle šéfa Nvidie Jensena Huanga mylná představa. Trhy to podle něj pochopily špatně.

Huang v rozhovoru pro CNBC řekl, že si nemyslí, že AI agenti zničí podnikový softwarový průmysl. Naopak očekává, že široké spektrum softwarových firem bude tzv. agentní AI používat k vývoji svého vlastního softwaru a ke zvýšení efektivity.

Podle něj je zkrátka „protiintuivní“, že AI agenti tyto softwarové nástroje nenahradí, ale budou je využívat. „To je také důvod, proč říkáme, že agenti jsou uživateli nástrojů,“ dodal.

Jako příklady takových nástrojů zmínil internetový prohlížeč a Microsoft Excel, které budou AI agenti používat. „Všechny nástroje, které dnes používáme — Cadence, Synopsys, ServiceNow nebo SAP — existují z dobrých důvodů. Agentní AI budou inteligentním softwarem, který tyto nástroje využije naším jménem a zvýší naši produktivitu. Nikdo nebude poskytovat služby lépe než ServiceNow a oni vytvoří agenty, kteří budou vyladění a optimalizovaní pro práci s jejich nástroji,“ nadnesl své myšlenky.

Svůj pohled na softwarový byznys poskytl CEO Nvidie krátce potom, co společnost oznámila, že její tržby za fiskální čtvrté čtvrtletí meziročně vzrostly o 73 procent na 68,13 miliardy dolarů, což překonalo odhad analytiků. Čipový gigant navíc vydal optimistický výhled na první čtvrtletí, v němž očekává tržby až ve výši 78 miliard dolarů, což je výrazně nad očekáváním Wall Street.

Investoři přitom měli (a nejspíš stále mají) obavy, zda masivní růst výdajů na AI hardware nevede k AI bublině. Čísla Nvidie nicméně potvrzují, že „investiční cyklus do GPU akcelerátorů ještě není zdaleka u konce a dokonce zařadil na vyšší rychlost“, uvedl ve svém komentáři k výsledkům Nvidie analytik Patria Finance Jakub Blaha.

„Lidé musí pamatovat na to, že všechno — železnice, kanály, internet — se vždy nejdřív nadměrně vybudují, a teprve pak se ukáže, kdo jsou vítězové a poražení,“ řekl CNBC Dan Niles z Niles Investment Management.

Varoval tak, že ne všechny firmy přežijí, protože AI může automatizovat procesy, tlačit ceny dolů a snížit bariéry vstupu pro nové konkurenty. „V softwarovém sektoru jsou skutečné firmy, které půjdou na nulu,“ má jasno. Přežijí hlavně společnosti z oblasti databází a kybernetické bezpečnosti, míní.

Zdroj foto: Nvidia

 

