Nvidia s investicemi do OpenAI a Anthropicu skončí, řekl Huang

05.03.2026 15:58
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Multimiliardové investice Nvidie do AI startupů OpenAI a Anthropic se chýlí ke konci. Na konferenci Morgan Stanley Technology, Media and Telecom to oznámil šéf čipového giganta Jensen Huang, který to zdůvodňuje tím, že tyto startupy půjdou brzy na burzu.

„Investujeme 30 miliard dolarů do OpenAI,“ potvrdil Huang nedávnou zprávu o OpenAI, jež v rámci nového kola financování získala investice ve výši 110 miliard dolarů, a to od Amazonu (50mld. USD), SoftBank (30 mld. USD) a právě Nvidie (30 mld. USD).

Huang ale zároveň dodal, že dohoda z loňského roku o investici až ve výši 100 mld. USD do OpenAI už nepřipadá v úvahu. „Důvodem je, že půjdou na burzu. A tak to možná bude naposledy, co budeme mít příležitost investovat do takové firmy,“ vysvětlil a dodal: „Naše desetimiliardová investice do Anthropicu bude pravděpodobně také tou poslední.“

Stomiliardová dohoda s OpenAI z loňského září měla tvůrci ChatGPT umožnit stavbu AI datacenter o výkonu nejméně 10 gigawattů, které by běžely na čipech Nvidie, přičemž první gigawatt měl být uveden do provozu ve druhé polovině tohoto roku. Nvidia však později upřesnila, že tato investice byla pouze nezávazným prohlášením o záměru.

Co se týče IPO OpenAI a Anthropicu, tak vše je zatím ve fázi příprav. Firmy žádné pevné datum zatím oficiálně neposkytly a stejně tak ani ještě nespustily regulační procesy, které by ke vstupu na burzu vedly.

Zprávy z konce loňského roku a začátku toho letošního hovořily o možném podání OpenAI ve druhé polovině letošního roku a listingu v roce 2027, generální ředitel Sam Altman ale prohlásil, že IPO není pro podnik aktuálně prioritou. V případě Anthropicu se spekuluje o vstupu na burzu ještě letos, nicméně společnost stále veřejně nepotvrdila, kdy nebo zda na burzu půjde.

 

