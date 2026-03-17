Důvěra v německou ekonomiku se prudce propadla, rostoucí ceny komodit tlačí na energeticky náročné obory

Důvěra investorů v německou ekonomiku se kvůli válce na Blízkém východě v březnu výrazně zhoršila. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil hospodářský institut ZEW. Jeho index důvěry se snížil na minus 0,5 bodu z únorové hodnoty 58,3 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters se zhoršením počítali, ale očekávali pokles indexu pouze na 39 bodů.
"Eskalace na Blízkém východě žene ceny energií masivně nahoru a postarala se o rostoucí inflační tlak. Pro německé hospodářství tím roste riziko, že začínající trend oživení hospodářského růstu bude zabrzděn," uvedl předseda institutu ZEW Achim Wambach. Dodal, že důsledky války na německou ekonomikou budou záviset na tom, jak dlouho potrvá a jak intenzivní bude. "Finanční odbornice a odborníci jsou ale skeptičtí vůči možnosti, že konflikt rychle skončí," dodal.
Obzvlášť zasaženy aktuálním vývojem jsou podle ZEW odvětví, která se už tak potýkala s problémy. Jde především o energeticky náročné obory, jakými jsou chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl a strojírenství.
Německo je největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly nyní ještě problémy s rostoucí cenou energií, kterou vyvolal americko-izraelský útok na Írán a narušení plavby Hormuzským průlivem, který je klíčový pro přepravu ropy z Perského zálivu.