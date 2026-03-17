Důvěra v německou ekonomiku se prudce propadla, rostoucí ceny komodit tlačí na energeticky náročné obory

Důvěra v německou ekonomiku se prudce propadla, rostoucí ceny komodit tlačí na energeticky náročné obory

17.03.2026 11:55
Autor: Redakce, Patria.cz

Důvěra investorů v německou ekonomiku se kvůli válce na Blízkém východě v březnu výrazně zhoršila. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil hospodářský institut ZEW. Jeho index důvěry se snížil na minus 0,5 bodu z únorové hodnoty 58,3 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters se zhoršením počítali, ale očekávali pokles indexu pouze na 39 bodů.

"Eskalace na Blízkém východě žene ceny energií masivně nahoru a postarala se o rostoucí inflační tlak. Pro německé hospodářství tím roste riziko, že začínající trend oživení hospodářského růstu bude zabrzděn," uvedl předseda institutu ZEW Achim Wambach. Dodal, že důsledky války na německou ekonomikou budou záviset na tom, jak dlouho potrvá a jak intenzivní bude. "Finanční odbornice a odborníci jsou ale skeptičtí vůči možnosti, že konflikt rychle skončí," dodal.

Obzvlášť zasaženy aktuálním vývojem jsou podle ZEW odvětví, která se už tak potýkala s problémy. Jde především o energeticky náročné obory, jakými jsou chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl a strojírenství.

Německo je největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V posledních letech se ale německá ekonomika potýká s řadou problémů, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, americkým clům či konkurenci z Číny. K tomu se přidaly nyní ještě problémy s rostoucí cenou energií, kterou vyvolal americko-izraelský útok na Írán a narušení plavby Hormuzským průlivem, který je klíčový pro přepravu ropy z Perského zálivu.

 

Čtěte více:

Německo zatím z fondu na investice látá především díry v rozpočtu, tvrdí výzkumníci z Ifo
17.03.2026 9:08
Německo zatím z fondu na investice látá především díry v rozpočtu, tvrdí výzkumníci z Ifo
Peníze ze zvláštního fondu, který před rokem schválili němečtí poslanc...
Objednávky za bilion dolarů a mnohem víc. Co všechno Huang na každoroční konferenci Nvidie odhalil?
17.03.2026 10:20
Objednávky za bilion dolarů a mnohem víc. Co všechno Huang na každoroční konferenci Nvidie odhalil?
Nvidia zahájila v pondělí v San Jose v Kalifornii svou každoroční konf...
Evropské akcie se vydávají vzhůru, DAX ale brzdí špatná data
17.03.2026 11:36
Evropské akcie se vydávají vzhůru, DAX ale brzdí špatná data
Start dnešního obchodování v Evropě byl rozpačitý, načež ale během dop...


Aktuální komentáře
17.03.2026
15:36Man Group uvažuje o recesi vyvolané cenami ropy, podle Tradition Dubai trhy pracují se scénářem stagflace
13:29Goldman Sachs: Největší ropný šok v historii dopadá nejvíce na naftu a letecké palivo
13:18Studie: Umělá inteligence změní trh práce, nejvíc ohrozí administrativu
12:44Šéfka Commerzbank chce zvýšit zisk a ukázat, že nabídku od UniCredit nepotřebuje
11:55Důvěra v německou ekonomiku se prudce propadla, rostoucí ceny komodit tlačí na energeticky náročné obory
11:36Evropské akcie se vydávají vzhůru, DAX ale brzdí špatná data  
10:20Objednávky za bilion dolarů a mnohem víc. Co všechno Huang na každoroční konferenci Nvidie odhalil?
9:08Německo zatím z fondu na investice látá především díry v rozpočtu, tvrdí výzkumníci z Ifo
8:54Rozbřesk: Porostou v eurozóně sazby? S ropou posiluje dolar
8:48Šéf Nvidie čeká do 2027 objednávky za bilion dolarů, Trump věří, že získá Kubu. Evropska zahájí poklesem  
6:09Wall Street stále věří americkým akciím. S&P 500 má podle ní prostor k dalšímu růstu  
16.03.2026
16:43PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky  
15:57Historická zkušenost, na kterou nyní trhy moc nevěří
14:30Ropa nad sto dolary přepisuje evropský energetický sektor. Neste a Equinor táhnou, služby padají  
14:14Jak se Polsko z komunistické trosky stalo jednou z 20 největších ekonomik
13:39ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
13:10Nebius získal velkého zákazníka. Meta si za 27 miliard dolarů kupuje přístup k jeho AI infrastruktuře
12:30Ropa snížila tlak na akcie i dluhopisy, volatilita se snižuje  
11:03Ropa dál zdražuje, Trump vyzývá ostatní země k ochraně Hormuzského průlivu
10:31Meta sází na AI efektivitu: počet zaměstnanců může klesnout o pětinu

