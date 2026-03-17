Evropské akcie se vydávají vzhůru, DAX ale brzdí špatná data

17.03.2026 11:36
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Start dnešního obchodování v Evropě byl rozpačitý, načež ale během dopoledne převládl směr nahoru. FTSE100 a CAC40 jsou +0,7 pct, AEX zaostává s +0,2 pct, ale trhy v Itálii nebo Španělsku naopak rostou skoro o procento. Americké futures se zatím nacházejí mírně v záporu po včerejším růstu, ale Wall Street má podmínky na slušnou výkonnost. 

Hlavním předpokladem je stabilizovaná ropa, přičemž Brent se obchoduje u 103 dolarů. V souvislosti s tím jsou na tom relativně dobře také dluhopisy. V Evropě sledujeme pokles výnosů asi o 2 bps, v Americe zatím výnosy jen umazávají úvodní nárůst. Eurodolar se vydává vzhůru nad 1,1500. 

Přicházející zprávy nepřinášejí nové zdroje nervozity a známky vyhrocování situace na Blízkém východě. Sice nejde ani o deeskalaci, ale to prozatím trhům stačí. Donald Trump vyzval Evropu a Čínu, ať řeší zavřený Hormuz, načež upřel svůj zájem k získání Kuby. K Íránu se nejspíš ještě vrátí, ale je znát, že o toto téma ztrácí zájem a při vhodné chvíli by ho rád uzavřel. 

Najdou se ale také negativní vlivy. Německý index ZEW sledující očekávání o ekonomice se v březnu prudce zhoršil, když z 58,3 bodu zamířil až na -0,5. Dopad války a energetického šoku na sentiment tedy vypadá poměrně velký.

Na trhu jsme viděli negativní reakci a DAX ve výsledku zaostává za evropskými protějšky, když se nyní posouvá lehce do záporu. Včera se podobným způsobem zhoršil průzkum aktivity newyorského Fedu. První náznaky dopadů na ekonomiku tedy přicházejí. Jejich vážnost stále záleží na protahování krize, ale potvrzuje se, že makrodata jsou nyní více sledována a mají potenciál do obchodování promlouvat. Sledovat se v nejbližších dnech budou také zprávy ze zasedání centrálních bank. Měnová politika by sice měla zůstat stabilní, takže půjde hlavně o komentáře k aktuálnímu dění a připravenosti reagovat.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:35 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4487 -0.0138 24.4637 24.4249
CZK/USD 21.2410 -0.1058 21.3135 21.2140
HUF/EUR 390.7689 0.1481 392.0699 389.9874
PLN/EUR 4.2666 -0.0401 4.2780 4.2621
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9269 -0.0429 7.9367 7.9007
JPY/EUR 183.0955 0.0656 183.3506 182.8254
JPY/USD 159.0775 -0.0273 159.4960 159.0640
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8636 -0.0232 0.8644 0.8632
CHF/EUR 0.9057 -0.0596 0.9067 0.9051
NOK/EUR 11.0862 -0.3635 11.1349 11.0794
SEK/EUR 10.7177 -0.2625 10.7667 10.7118
USD/EUR 1.1509 0.0756 1.1526 1.1466
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4106 -0.3250 1.4186 1.4102
CAD/USD 1.3695 0.0716 1.3701 1.3680
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




Rozbřesk: Porostou v eurozóně sazby? S ropou posiluje dolar
17.03.2026 8:54
Rozbřesk: Porostou v eurozóně sazby? S ropou posiluje dolar
Aktuální týden je co do počtu zasedání centrální bank nabitý. Ve čtvrt...
Německo zatím z fondu na investice látá především díry v rozpočtu, tvrdí výzkumníci z Ifo
17.03.2026 9:08
Německo zatím z fondu na investice látá především díry v rozpočtu, tvrdí výzkumníci z Ifo
Peníze ze zvláštního fondu, který před rokem schválili němečtí poslanc...
Objednávky za bilion dolarů a mnohem víc. Co všechno Huang na každoroční konferenci Nvidie odhalil?
17.03.2026 10:20
Objednávky za bilion dolarů a mnohem víc. Co všechno Huang na každoroční konferenci Nvidie odhalil?
Nvidia zahájila v pondělí v San Jose v Kalifornii svou každoroční konf...


