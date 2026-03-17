Evropské akcie se vydávají vzhůru, DAX ale brzdí špatná data

Start dnešního obchodování v Evropě byl rozpačitý, načež ale během dopoledne převládl směr nahoru. FTSE100 a CAC40 jsou +0,7 pct, AEX zaostává s +0,2 pct, ale trhy v Itálii nebo Španělsku naopak rostou skoro o procento. Americké futures se zatím nacházejí mírně v záporu po včerejším růstu, ale Wall Street má podmínky na slušnou výkonnost.
Hlavním předpokladem je stabilizovaná ropa, přičemž Brent se obchoduje u 103 dolarů. V souvislosti s tím jsou na tom relativně dobře také dluhopisy. V Evropě sledujeme pokles výnosů asi o 2 bps, v Americe zatím výnosy jen umazávají úvodní nárůst. Eurodolar se vydává vzhůru nad 1,1500.
Přicházející zprávy nepřinášejí nové zdroje nervozity a známky vyhrocování situace na Blízkém východě. Sice nejde ani o deeskalaci, ale to prozatím trhům stačí. Donald Trump vyzval Evropu a Čínu, ať řeší zavřený Hormuz, načež upřel svůj zájem k získání Kuby. K Íránu se nejspíš ještě vrátí, ale je znát, že o toto téma ztrácí zájem a při vhodné chvíli by ho rád uzavřel.
Najdou se ale také negativní vlivy. Německý index ZEW sledující očekávání o ekonomice se v březnu prudce zhoršil, když z 58,3 bodu zamířil až na -0,5. Dopad války a energetického šoku na sentiment tedy vypadá poměrně velký.
Na trhu jsme viděli negativní reakci a DAX ve výsledku zaostává za evropskými protějšky, když se nyní posouvá lehce do záporu. Včera se podobným způsobem zhoršil průzkum aktivity newyorského Fedu. První náznaky dopadů na ekonomiku tedy přicházejí. Jejich vážnost stále záleží na protahování krize, ale potvrzuje se, že makrodata jsou nyní více sledována a mají potenciál do obchodování promlouvat. Sledovat se v nejbližších dnech budou také zprávy ze zasedání centrálních bank. Měnová politika by sice měla zůstat stabilní, takže půjde hlavně o komentáře k aktuálnímu dění a připravenosti reagovat.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:35 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4487
|-0.0138
|24.4637
|24.4249
|CZK/USD
|21.2410
|-0.1058
|21.3135
|21.2140
|HUF/EUR
|390.7689
|0.1481
|392.0699
|389.9874
|PLN/EUR
|4.2666
|-0.0401
|4.2780
|4.2621
|CNY/EUR
|7.9269
|-0.0429
|7.9367
|7.9007
|JPY/EUR
|183.0955
|0.0656
|183.3506
|182.8254
|JPY/USD
|159.0775
|-0.0273
|159.4960
|159.0640
|GBP/EUR
|0.8636
|-0.0232
|0.8644
|0.8632
|CHF/EUR
|0.9057
|-0.0596
|0.9067
|0.9051
|NOK/EUR
|11.0862
|-0.3635
|11.1349
|11.0794
|SEK/EUR
|10.7177
|-0.2625
|10.7667
|10.7118
| USD/EUR
|1.1509
|0.0756
|1.1526
|1.1466
|AUD/USD
|1.4106
|-0.3250
|1.4186
|1.4102
|CAD/USD
|1.3695
|0.0716
|1.3701
|1.3680