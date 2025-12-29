Dominik Rusinko: Německo čelí dvěma čínským šokům, fiskální bazuka umožní cyklické nadechnutí

Německá ekonomika je po šesti letech v podstatě na stejném místě jako v roce 2019. Hlavní ekonom Patrie Dominik Rusinko proto dále mluví o „nemocném muži Evropy“, a to zejména v kontextu dvou čínských šoků. Rok 2026 přinese Německu spíše cyklické nadechnutí než vyřešení strukturálních bolestí. Pusťte si celý rozhovor a podívejte se, kde leží hlavní rizika – i šance pro naše klíčového souseda.
Obsah:
00:00:08 Výkon německé ekonomiky
00:00:39 Příčiny slabosti Německa
00:01:52 Cla na Čínu?
00:02:49 Výhled na rok 2026
"Německá ekonomika je z hlediska své velikosti pořád na úrovni roku 2019. Za posledních šest let nevyrostla ani o procento,“ shrnuje výkon německé ekonomiky od covidu Dominik Rusinko. A dodává, že nálepka „nemocného muže Evropy“ na Německo „bezpochyby sedí“ i letos.
Pro rok 2025 čeká jen „černou nulu“ – tj. růst okolo 0,3 %, což rozhodně není důvod k oslavám. Za slabým výkonem vidí kombinaci faktorů, jako jsou drahé energie, přebujelá byrokracie a především dva čínské šoky, které podle něj dramaticky mění konkurenční mapu německého průmyslu.
Dva čínské šoky
První šok probíhá na čínském trhu, kde německé vývozy ztrácejí konkurenceschopnost, a to zdaleka nejen u automobilek. „Vidíme to také u kapitálového zboží – strojů, montážních linek či průmyslových robotů – kde Německo historicky dominovalo. Najednou je bilance z pohledu Německa deficitní, což jsme několik dekád neviděli,“ vysvětluje hlavní ekonom Patrie.
Druhý šok se odehrává na domácím hřišti, a to prudký nárůst čínských vývozů do Evropy, zejména do Německa. „Čína je skutečným vyzyvatelem Německa a tvrdě mu konkuruje nejen doma, ale i v Evropě – přímo na německém kolbišti,“ říká Rusinko.
Cla i domácí úkoly
Ochranářská opatření jsou podle něj nevyhnutelná. „Ač nejsem jejich fanoušek, v momentě, kdy obchod s Čínou není férový a firmy jsou vehementně subvencované, Evropa nemůže jen přihlížet. A ano, pokud to bude ve formě cel, bude to adekvátní,“ dodává ekonom. Zároveň však upozorňuje, že problém neleží jen v neférové hře, ale také v tom, že Čína je v některých oblastech objektivně konkurenceschopnější. Proto „Německo musí splnit své domácí úkoly – více investovat, provést strukturální reformy a udržitelně nastartovat růst pro další roky.“
Fiskální bazuka
Po letech stagnace by německá ekonomika měla v příštím roce konečně růst – zhruba o 0,8 procentního bodu, což „není to žádná hitparáda". Tahounem by měly být vyšší veřejné výdaje – „fiskální bazuka“ – zejména investice do infrastruktury, ať už digitální, nebo fyzické. Otázkou je rychlost realizace projektů a efektivita vynaložených peněz. Část jich totiž může směřovat do plošných dotací (například na energie), které neřeší dlouhodobé strukturální potíže. Výsledek? Spíše cyklické vzedmutí než vyřešení zásadních problémů.
Německo čeká těžká, ale nutná transformace. Cla mohou koupit čas, nikoli růst. Bez investic, zjednodušení regulace a strukturálních změn se průmyslový motor Evropy neroztočí na vyšší otáčky. A i když příští rok "poroste“, zůstane spíše u cyklického nadechnutí, než že by šlo o návrat ke starým pořádkům. Celý rozhovor nabízí konkrétní čísla, grafy a argumenty.