Wall Street zasáhly obavy z války, Fed drží sazby beze změny

18.03.2026 21:02
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes výrazně oslabily, protože prudký růst cen ropy znovu zvýšil nervozitu investorů a přispěl k poklesu akcií i dluhopisů. Šéf Fedu Jerome Powell uvedl, že vyšší ceny energií budou dál podporovat inflaci, což kalí vyhlídky na snížení sazeb v letošním roce. Index S&P 500 klesl o 1,4 %. Ceny ropy Brent se po skončení obchodování přiblížily hranici 110 dolarů za barel.

Fed ponechal svůj výhled na jedno snížení sazeb v roce 2026 a další v roce 2027, ale obchodníci snížili očekávání, že dojde ke snížení sazeb už letos. Výnosy státních dluhopisů stouply poté, co Powell zdůraznil nutnost udržet sazby mírně restriktivní vzhledem k nejistotě spojené s vývojem inflace. Hlavní příčinou nervozity na trzích zůstává konflikt na Blízkém východě, který se dnes dostal do 19. dne.

Napětí ještě zvýšily zprávy o novém útoku v regionu. Komplex s největším závodem na export zkapalněného zemního plynu na světě utrpěl rozsáhlé škody poté, co byl zasažen íránským úderem. Teherán navíc varoval před rizikem útoků na energetickou infrastrukturu v Perském zálivu. Fed ve svém prohlášení uvedl, že dopady vývoje na Blízkém východě na americkou ekonomiku jsou nejisté a že zůstává ostražitý vůči riziku, které představuje jak inflace, tak trh práce.

Podle komentářů analytiků vede kombinace rostoucích cen energií a pomalého poklesu inflace k výrazně zúženému manévrovacímu prostoru Fedu. Vyšší ceny ropy podporují inflaci, ale zároveň tlumí ekonomický růst. Podle Thornburg Investment Management mají vysoké ceny ropy i dezinflační efekt, protože oslabují poptávku. Wells Fargo uvedla, že rizika se přesunula směrem k vyšší inflaci a že podmínky pro snížení sazeb se zpřísnily.

Fed hlasoval v poměru 11 ku 1 pro ponechání sazeb v pásmu 3,5 až 3,75 %. Jediný nesouhlasný hlas pocházel od guvernéra Stephena Mirana, který podpořil snížení o 25 bazických bodů. Podle analytiků je Fed v současné situaci ochotný vyčkávat a držet flexibilní přístup, protože aktuální kontext neposkytuje jasný prostor pro rychlý obrat politiky.

Ceny ropy mezitím vzrostly přibližně o 50 % od začátku konfliktu, protože přerušení a omezení provozu ve strategické úžině Hormuz vyvolaly rozsáhlé obavy o globální dodávky. Přibližně 20 % celosvětových toků ropy běžně proudí tímto koridorem. Administrativa USA hledá cesty, jak zmírnit tlak na trh s pohonnými hmotami. Viceprezident JD Vance se má sejít s představiteli ropného sektoru, aby společně hledali cesty k tlumení růstu cen. Prezident Donald Trump dočasně zrušil přepravní regulaci s cílem snížit náklady na transport ropy a plynu.

Podle analytiků roste nervozita z každé nové zprávy z regionu, protože právě vývoj na trzích s ropou nyní určuje sentiment. Vyšší ceny ropy komplikují strategii investorů, kteří na býčím trhu spoléhali na rychlé vykupování poklesů. Vyšší inflace však činí tuto taktiku méně použitelnou.

Z firemních zpráv zaujal růst akcií Micronu, který letos patří mezi nejvýraznější tituly díky prudkému růstu cen paměťových čipů. Investoři budou sledovat jeho dnešní výsledky, které mohou naznačit, zda je nynější rally udržitelná. Macy’s zveřejnila lepší výhled tržeb na aktuální čtvrtletí. Lululemon očekává druhý rok poklesu zisku v řadě. General Mills vykázal horší výsledky kvůli snižování cen, ale očekává zlepšení v dalších čtvrtletích.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: -1,36 %, NASDAQ 100: -1,43 % a Dow Jones : -1,64 %.



Kalendář událostí
ČasUdálost
13:30USA - PPI, y/y
15:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
19:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět