Americké akciové indexy uzavírají týden na nových maximech

Americký akciový index S&P 500 dnes 24.4. 2026 posiluje o 0,9 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také posiluje, a to o 1,8 %.
Německý index DAX
posiluje o 0,7 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes posiluje o 0,3 % na úroveň 1,1717. Zlato
dnes posiluje o 0,4 % a obchoduje se na úrovni 4712 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0,019 p. b. na úroveň 4,306 %.
Akcie v USA posilují, protože se trhy zacenili plné rozřešení konfliktu mezi USA a Íránem, což tlačí výše zejména technologické akcie a polovodičový sektor. Na trh se tedy opět vrací narativ uplatnitelnosti AI.