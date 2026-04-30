Komerční banka hlásí nižší zisk a stabilní výnosy

vykázala v prvním čtvrtletí roku 2026 mírný pokles čistého zisku, a to navzdory stabilním provozním výnosům a růstu čistého úrokového příjmu. Na výsledky měly negativní dopad zejména nižší výnosy z poplatků a slabší příspěvek z rozpuštění opravných položek oproti mimořádně silnému loňskému srovnání. Banka však snížila provozní náklady.
Čisté provozní výnosy dosáhly 9 136 milionů Kč (odhad Patrie 9 292 mil. Kč) a byly tak stabilní ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2025.
Čisté úrokové výnosy vzrostly o 0,6 % na 6 443 milionů Kč (odhad Patrie 6 554 mil. Kč), díky nárůstu objemu vkladů a poskytnutých úvěrů, přestože intenzivní konkurence na trhu stlačovala marže z úvěrů a vkladů. Průměrnou marži z depozit ovlivnil i nárůst podílu spořicích a termínových účtů na celkové vkladové bázi. Čistá úroková marže za první tři měsíce roku 2026 dosáhla 1,6 % ve srovnání s 1,7 % o rok dříve.
Čistý výnos z poplatků a provizí se snížil o -7,3 % na 1 638 milionů Kč (odhad Patrie 1 775 mil. Kč). Tento pokles byl zejména důsledkem vysoké základny z prvního čtvrtletí minulého roku, které zaznamenalo zejména silnou poptávku korporátních klientů po specializovaných finančních službách, jako je vydávání dluhopisů a syndikace úvěrů.
Čistý zisk z finančních operací vzrostl o 10,9 % na 1 039 milionů Kč oproti prvnímu čtvrtletí roku 2025.
Provozní náklady poklesly o -4,3 % na 4 398 milionů Kč (odhad Patrie 4 445 mil. Kč). Průměrný počet zaměstnanců se snížil o -10,1 % na 6 502, vlivem postupného poklesu v průběhu roku 2025, který odrážel výsledky digitalizace a optimalizace provozních procesů a distribuční sítě.
Náklady na riziko dosáhly -101 milionů Kč - tj. čisté rozpuštění opravných položek (odhad Patrie 221 mil. Kč) oproti čistému rozpuštění opravných položek ve výši -496 milionů Kč před rokem.
Kapitálová přiměřenost činila 18,2 %. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál činil 99,8 miliard Kč a poměr kmenového Tier 1 kapitálu dosáhl 16,8 %.
Hrubý provozní výnos se zvýšil o 4,4 % na 4 738 milionů Kč. Vykázaný čistý zisk připadající akcionářům činil 4 009 milionů Kč (odhad Patrie 3 946 mil. Kč), což představuje meziročně pokles o -4,2 %.
Banka zároveň revidovala svůj výhled na rok 2026. Aktuálně očekává růst tržeb středním jednociferným tempem (oproti střednímu až vysokému jednocifernému tempu), růst úvěrů i vkladů vysokým jednociferným tempem (oproti střednímu až vysokému jednocifernému tempu). Poměr nákladů k zisku (C/I) očekává na úrovni 44–45 % (oproti 43–44 %).
Řádná valná hromada konaná dne 23. dubna 2026 schválila roční výplatu dividendy ve výši 95,60 Kč na akcii (před zdaněním) akcionářům ke dni 5. května 2026. Dividenda je splatná 25. května 2026.