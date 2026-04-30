Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Komerční banka hlásí nižší zisk a stabilní výnosy

30.04.2026 7:57, aktualizováno: 30.4. 9:01
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Komerční banka vykázala v prvním čtvrtletí roku 2026 mírný pokles čistého zisku, a to navzdory stabilním provozním výnosům a růstu čistého úrokového příjmu. Na výsledky měly negativní dopad zejména nižší výnosy z poplatků a slabší příspěvek z rozpuštění opravných položek oproti mimořádně silnému loňskému srovnání. Banka však snížila provozní náklady.

Čisté provozní výnosy dosáhly 9 136 milionů (odhad Patrie 9 292 mil. Kč) a byly tak stabilní ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2025.

Čisté úrokové výnosy vzrostly o 0,6 % na 6 443 milionů (odhad Patrie 6 554 mil. Kč), díky nárůstu objemu vkladů a poskytnutých úvěrů, přestože intenzivní konkurence na trhu stlačovala marže z úvěrů a vkladů. Průměrnou marži z depozit ovlivnil i nárůst podílu spořicích a termínových účtů na celkové vkladové bázi. Čistá úroková marže za první tři měsíce roku 2026 dosáhla 1,6 % ve srovnání s 1,7 % o rok dříve.

Čistý výnos z poplatků a provizí se snížil o -7,3 % na 1 638 milionů (odhad Patrie 1 775 mil. Kč). Tento pokles byl zejména důsledkem vysoké základny z prvního čtvrtletí minulého roku, které zaznamenalo zejména silnou poptávku korporátních klientů po specializovaných finančních službách, jako je vydávání dluhopisů a syndikace úvěrů.

Čistý zisk z finančních operací vzrostl o 10,9 % na 1 039 milionů oproti prvnímu čtvrtletí roku 2025.

Provozní náklady poklesly o -4,3 % na 4 398 milionů (odhad Patrie 4 445 mil. Kč). Průměrný počet zaměstnanců se snížil o -10,1 % na 6 502, vlivem postupného poklesu v průběhu roku 2025, který odrážel výsledky digitalizace a optimalizace provozních procesů a distribuční sítě.

Náklady na riziko dosáhly -101 milionů - tj. čisté rozpuštění opravných položek (odhad Patrie 221 mil. Kč) oproti čistému rozpuštění opravných položek ve výši -496 milionů před rokem.

Kapitálová přiměřenost činila 18,2 %. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál činil 99,8 miliard a poměr kmenového Tier 1 kapitálu dosáhl 16,8 %.

Hrubý provozní výnos se zvýšil o 4,4 % na 4 738 milionů . Vykázaný čistý zisk připadající akcionářům činil 4 009 milionů (odhad Patrie 3 946 mil. Kč), což představuje meziročně pokles o -4,2 %.

Banka zároveň revidovala svůj výhled na rok 2026. Aktuálně očekává růst tržeb středním jednociferným tempem (oproti střednímu až vysokému jednocifernému tempu), růst úvěrů  i vkladů vysokým jednociferným tempem (oproti střednímu až vysokému jednocifernému tempu). Poměr nákladů k zisku (C/I) očekává na úrovni 44–45 % (oproti 43–44 %).

Řádná valná hromada konaná dne 23. dubna 2026 schválila roční výplatu dividendy ve výši 95,60 na akcii (před zdaněním) akcionářům Komerční banky ke dni 5. května 2026. Dividenda je splatná 25. května 2026.

výsledky

 
 

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.04.2026
9:36Komentář analytika: Vyšší zisk Erste Bank díky Polsku, jádrové výnosy ale mírně zaostaly  
9:21Komerční banka, a.s.: Hospodářské výsledky 1Q 2026
9:20Komentář analytika: Překonání zisku nestačí, jádrové výnosy KB zůstávají pod tlakem  
9:13J&T Global Finance XI., s.r.o: Výroční zpráva za rok 2025
9:08J&T Global Finance XV., s.r.o.: Výroční zpráva za rok 2025
9:02J&T Global Finance XVI., s.r.o: Výroční zpráva za rok 2025
8:56Pale Fire Financing a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
8:53Pražské banky a big tech v centru pozornosti po rozhodnutí Fedu  
8:50City Home Finance III, s.r.o: Výroční finanční zpráva za rok 2025
8:46SATPO finance, s.r.o.: Výroční finanční zpráva za rok 2025
8:35GEVORKYAN loni zvýšil tržby o více než 9 procent, EBITDA vzrostla téměř o 11 procent
8:15Skupina Erste vstoupila do roku 2026 se ziskem nad očekáváním, vidí prostor pro akvizice nebo odměnu akcionářům
7:57Komerční banka hlásí nižší zisk a stabilní výnosy
29.04.2026
23:05Amazon hlásí díky poptávce po AI největší růst cloudu od roku 2022
23:02Microsoft zvýšil zisk o 23 procent, tržby překonaly očekávání analytiků
22:50Meta pokračuje v navyšování kapitálových výdajů na AI. Akcie jdou po výsledcích do záporu
22:30Alphabet překonal očekávání. Silný růst cloudu vyhání akcie vzhůru
22:07Powell se neloučí a Fed dělá jestřábí půl-obrat
22:01Akcie i dluhopisy klesly, Fed zůstává rozdělený kvůli válce v Íránu  
20:00Fed v nejrozpolcenějším verdiktu od roku 1992 sazbami nepohnul. Powell neodejde

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - HDP, q/q
10:00DE - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:15EMU - Jednání ECB, depozitní sazba
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět