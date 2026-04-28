Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Wall Street pod tlakem: technologie brzdí trh, pochybnosti k AI sílí

28.04.2026 22:03
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Americké akcie v průběhu úterního obchodování na Wall Street nebírali smíšeného režimu, který se postupem času překlopil do negativního režimu. Zatímco širší index S&P 500 ztratil okolo 0,7 %, a to hlavně nepovedené seanci technologií, když index Nasdaq Composite i druhý technologický index Nasdaq 100 oslabily cirka o 1 %. Průmyslový Dow Jones se obchodoval na nejvyšší úrovni a zůstával po většinu obchodování přibližně na stejné úrovni, jako tomu bylo při pondělní seanci.

Trh tedy opět ukázal známý vzorec, o kterém jsem se zmínil v posledním článku, a to je vývoj, který je tažen úzkou skupinou sektorů, avšak s rozdílem, že tentokrát směrem dolů.

Klíčovým příběhem dne byl výprodej v technologickém sektoru, zejména v oblasti polovodičů a firem spojených s umělou inteligencí. Pod tlakem se ocitly akcie lídrů z posledních měsíců či let.

Akcie Nvidia, jejichž růst byl postaven na silném AI narativu, právě dnes začal čelit prvním vážnějším pochybnostem, kdy investoři výrazněji začali zpochybňovat nejen udržitelnost vysokých valuací. Výsledkem je cílený výprodej v technologickém sektoru, který stáhl celý trh jižním směrem.

Dalším faktorem propadu trhů je pokračující napětí na Blízkém východě, které opět vyhnalo ceny ropy nad 100 USD za barel. Západotexaská lehká ropa WTI 100 USD/barel, Brent 111 USD/barel. Vyšší ceny energií dopadají na vyšší inflační tlaky a současně zhoršují výhled pro měnovou politiku centrálních bank.

Na rozdíl od technologií zůstaly zbylé sektory relativně stabilní. Energetické společnosti profitovaly z růstu cen ropy, průmyslové či hodnotové akcie vykazovaly menší volatilitu a defenzivní tituly ztrácely méně než technologické akcie.

Trh tedy jednoznačně není v plošném výprodeji, ale spíše v režimu sektorové rotace.

Úterní obchodování bylo důležité především strukturálně, kdy trh začal více testovat odolnost AI příběhu. Nejednalo se o paniku napříč trhem, ovšem „pouze“ o oslabení klíčového lídra posledních měsíců.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
14:00HU - Jednání MNB, základní sazba
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět