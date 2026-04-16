Zlevnění se vyplatilo. PepsiCo hlásí silné čtvrtletní výsledky

Americká společnost vykázala v prvním čtvrtletí výrazně lepší výsledky, než trh očekával. Díky zlevňování vybraných produktů a uvádění novinek na trh zvýšila provozní zisk o téměř čtvrtinu a tržby překonaly analytické odhady. Firma zároveň potvrdila celoroční výhled, přestože upozorňuje na zvýšenou nejistotu spojenou s geopolitickými konflikty a růstem nákladů na energie. Akcie v pre-marketu rostou o 1 %.
Americký výrobce nápojů a rychlého občerstvení v prvním čtvrtletí zvýšil provozní zisk meziročně o 24 procent na 3,21 miliardy dolarů (zhruba 66 miliard Kč), tržby vzrostly o 8,5 procenta na 19,44 miliardy dolarů. Poptávku podpořilo snížení cen a uvedení nových produktů na trh.
Čtvrtletní tržby překonaly očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali v průměru na 18,94 miliardy dolarů. Firma potvrdila výhled na celý letošní rok a mimo jiné předpokládá, že takzvané organické tržby, které nezahrnují změny v podnikové struktuře a výkyvy kurzů měn, se letos zvýší o dvě až čtyři procenta.
V prvním čtvrtletí tyto tržby vzrostly o 2,6 procenta. "Těší náš výsledky za první čtvrtletí, které zahrnují zrychlení růstu čistých i organických tržeb," uvedl šéf podniku Ramon Laguarta.
Společnost vloni na jaře začala snižovat ceny některých produktů, aby přilákala zpět zákazníky, které rozladilo dřívější zdražování. Letos v únoru pak firma přikročila ke zlevnění dalších výrobků.
Příznivé výsledky společnosti podle agentury Reuters přicházejí v době obav, že na hospodaření výrobců spotřebního zboží bude mít negativní dopad konflikt na Blízkém východě, který vedl k růstu nákladů na energie. "Při pohledu do budoucna je makroekonomické prostředí kvůli současným geopolitickým konfliktům více nestabilní a nejisté," uvedl finanční ředitel Steve Schmitt.