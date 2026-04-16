Zlevnění se vyplatilo. PepsiCo hlásí silné čtvrtletní výsledky

16.04.2026 13:55
Autor: ČTK

Americká společnost PepsiCo vykázala v prvním čtvrtletí výrazně lepší výsledky, než trh očekával. Díky zlevňování vybraných produktů a uvádění novinek na trh zvýšila provozní zisk o téměř čtvrtinu a tržby překonaly analytické odhady. Firma zároveň potvrdila celoroční výhled, přestože upozorňuje na zvýšenou nejistotu spojenou s geopolitickými konflikty a růstem nákladů na energie. Akcie v pre-marketu rostou o 1 %.

Americký výrobce nápojů a rychlého občerstvení PepsiCo v prvním čtvrtletí zvýšil provozní zisk meziročně o 24 procent na 3,21 miliardy dolarů (zhruba 66 miliard Kč), tržby vzrostly o 8,5 procenta na 19,44 miliardy dolarů. Poptávku podpořilo snížení cen a uvedení nových produktů na trh.

pepsico

Čtvrtletní tržby překonaly očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali v průměru na 18,94 miliardy dolarů. Firma potvrdila výhled na celý letošní rok a mimo jiné předpokládá, že takzvané organické tržby, které nezahrnují změny v podnikové struktuře a výkyvy kurzů měn, se letos zvýší o dvě až čtyři procenta.

V prvním čtvrtletí tyto tržby vzrostly o 2,6 procenta. "Těší náš výsledky za první čtvrtletí, které zahrnují zrychlení růstu čistých i organických tržeb," uvedl šéf podniku Ramon Laguarta.

Společnost PepsiCo vloni na jaře začala snižovat ceny některých produktů, aby přilákala zpět zákazníky, které rozladilo dřívější zdražování. Letos v únoru pak firma přikročila ke zlevnění dalších výrobků.

Příznivé výsledky společnosti PepsiCo podle agentury Reuters přicházejí v době obav, že na hospodaření výrobců spotřebního zboží bude mít negativní dopad konflikt na Blízkém východě, který vedl k růstu nákladů na energie. "Při pohledu do budoucna je makroekonomické prostředí kvůli současným geopolitickým konfliktům více nestabilní a nejisté," uvedl finanční ředitel PepsiCo Steve Schmitt.

 

Čtěte více:

Silný zisk, slabší poptávka, velké slevy: PepsiCo mění strategii
03.02.2026 15:27
Silný zisk, slabší poptávka, velké slevy: PepsiCo mění strategii
PepsiCo ve čtvrtém čtvrtletí výrazně zvýšila čistý zisk na 2,54 miliar...


Aktuální komentáře
16.04.2026
15:13Čipy pro umělou inteligenci ženou TSMC vpřed, firma čeká v 2026 růst tržeb nad 30 %  
14:15Největší průmyslové IPO v USA od roku 1999. Madison Air debutuje na burze
13:57Patria Finance uvádí první korunově zajištěnou investici do atraktivních světových akcií. Je součástí vstupu KBC na rapidně rostoucí trh ETF v Evropě
13:55Zlevnění se vyplatilo. PepsiCo hlásí silné čtvrtletní výsledky
12:27Tuzemská inflace je druhá nejnižší v EU
12:23Akcie Allbirds vzrostly díky AI za jediný den o 582 procent. Paralela s dot-com bublinou je zjevná, varuje Jakub Blaha
10:51Evropské akcie pokračují vzhůru opatrným tempem, poté co Amerika zdolala maxima  
10:48Ve věku 89 let zemřel Mark Mobius, průkopník investování na rozvíjejících se trzích
10:00CSG hlásí nový kontrakt za 300 milionů eur
9:43Poptávka po AI zůstává odolná. TSMC zlepšila výhled tržeb
8:57Rozbřesk: Uhlík na hranicích EU přestává být teorie. CBAM má první cenu
8:56Komerční banka, a.s.: Regulatorní informace - Hlavní akcionáři KB k 31.3.2026 (1Q 2026)
8:50CSG získává velkou zakázku, ECB bude se sazbami vyčkávat a Madison Air Solutions vstoupila na burzu  
6:01Analytický radar: Colt CZ roste díky vyšší marži, širší integraci i stabilnějšímu byznysu
15.04.2026
22:01S&P 500 dosáhl nového maxima díky naději na dohodu s Íránem  
17:44Čeká se znatelná zisková akcelerace, trh rotoval k defenzivě a energetice, cení se hodnotové akcie
15:30Zveme Vás na AUTOMOBILOVÉ KLENOTY 2026! Víkend, kdy se automobilová historie mění v umění
15:05Akcie Aixtronu jsou hitem. Po zlepšeném výhledu vystřelily na 25leté maximum
14:28Odhady Wall Street překonala i Morgan Stanley. Tradingová divize vykázala rekordní tržby
13:32Zisk Bank of America stoupl o 17 procent, překonal odhady

Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět