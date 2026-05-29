Philip Morris ČR snížil dividendu na 1100 Kč na akcii

29.05.2026 11:42
Autor: ČTK

Philip Morris ČR vyplatí za loňský rok dividendu 1100 na akcii, což znamená pokles oproti předchozím letům v reakci na nižší zisk a klesající objemy prodeje. Firma zároveň pokračuje v transformaci směrem k bezdýmným výrobkům, do nichž významně investuje – včetně nové výroby nikotinových sáčků v Kutné Hoře.

Tabáková společnost Philip Morris ČR vyplatí za loňský rok hrubou dividendu 1100 korun na akcii. Rozhodla o tom dnešní řádná valná hromada. Za předchozí dva roky akcionáři dostali 1220 . Firmě loni meziročně vzrostly tržby bez spotřební daně a DPH o 0,4 procenta na 21,69 miliardy korun. Čistý zisk ale klesl o 9,2 procenta na 3,04 miliardy . Odbyt v ČR a na Slovensku se loni meziročně opět snížil. V obou zemích dohromady klesl o 5,3 procenta na 9,2 miliardy kusů výrobků.

Představenstvo navrhlo ze zisku vyplatit nižší dividendu než v předchozích dvou letech. Na poklesu zisku se podle firmy negativně podepsal mimo jiné vývoj kurzu koruny k euru i nižší objemy prodeje výrobků ke kouření a strategické investice. Růst tržeb táhl příznivý vývoj cen výrobků ke kouření i bezdýmných výrobků.

Předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa na jednání valné hromady připomněl, že firma před týdnem zahájila ve svém závodě v Kutné Hoře výrobu nikotinových sáčků. Do rozšíření produkce a modernizace investovala přes dvě miliardy korun, vytvořila desítky nových pracovních míst. Výroba sáčků podle Costy mohla začít, aniž se výrazně změnil objem výroby tradičních tabákových výrobků.

Nikotinové sáčky neobsahují tabák, ale jen nikotin v kombinaci s potravinářskými přísadami a příchutěmi. Podle společnosti při užívání uvolňují o 99 procent méně škodlivých chemikálií než klasické cigarety. Kouření cigaret lékaři spojují hlavně s rizikem rakoviny plic, u alternativních výrobků odborníci zmiňují především kardiovaskulární rizika.

Společnost loni zaznamenala další propad odbytu výrobků, který se navíc ve srovnání s rokem 2024 prohloubil. Předloni odbyt klesl o 3,4 procenta, kdežto loni o více než pět procent. V Česku odbyt klesl o 4,9 procenta na 5,8 miliardy kusů výrobků a na Slovensku o šest procent na 3,5 miliardy kusů.

V Česku se meziročně snížil odbyt tabákových výrobků určených ke kouření - cigarety a jemně řezaný tabák - o 0,3 miliardy kusů na přibližně 3,4 miliardy kusů. Odbyt bezdýmných výrobků činil asi 2,3 miliardy kusů, stejně jako v roce 2024. Rostl odbyt e-cigaret, ale poklesl odbyt zahřívaných produktů. Na Slovensku odbyt výrobků ke kouření klesl o 0,2 miliardy kusů na 2,3 miliardy. Objem odbytu bezdýmných výrobků dosáhl 1,2 miliardy kusů, takže se meziročně nezměnil. "U bezdýmných produktů se nám daří v konkurenčním prostředí dobře a udržujeme naši výrobu na stabilní úrovni," konstatoval Costa.

Valná hromada dnes také schválila presonální změny v orgánech společnosti. Do představenstva byli nově zvoleni Maurizio Lionetti a Milica Abella a znovuzvoleni Petr Šebek a Cemal Berk Temuroglu. Členem dozorčí rady se stal Vladimir Petrenko.

Philip Morris ČR je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v Česku i na Slovensku. V České republice měla loni firma tržní podíl 39,5 procenta a na Slovensku 50,1 procenta. Podíly se ale mírně snížily. V roce 2024 činily v Česku 40,6 procenta a na Slovensku 52,6 procenta.

Philip Morris ČR provozuje výrobní závod v Kutné Hoře a vlastní 99 procent slovenské firmy Philip Morris Slovakia. V Česku a na Slovensku zaměstnává přes 1300 lidí.

 

