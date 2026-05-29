Atraktivita stříbra je po loňské rally pryč. Vysoké ceny způsobily erozi poptávky, pokles může pokračovat

29.05.2026 16:05
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Loňská mimořádně silná rally na trhu se stříbrem vytvořila pro letošní rok podmínky pro destrukci poptávky. Prudký růst cen totiž začíná odrazovat průmyslové odběratele a zvyšuje riziko pokračujícího poklesu cen z nedávných maxim. Tvrdí to alespoň analytici UBS či HSBC.

Na rozdíl od zlata je stříbro výrazně citlivější na hospodářský cyklus. Jeho široké průmyslové využití – od elektroniky a mobilních telefonů přes solární panely až po automobilový průmysl – znamená, že poptávka reaguje mnohem citlivěji na vývoj ekonomiky a cenových vstupů, informuje server CNBC.

Loňský růst kovu až o 140 procent se letos začíná negativně promítat do poptávky napříč řadou odvětví, upozorňuje UBS s tím, že zvýšené cenové hladiny teď tlačí odběratele k omezování nákupů. „Eroze poptávky pravděpodobně přetrvá, dokud se ceny budou držet na současných úrovních,“ uvedla před týdnem švýcarská banka.

Na rozdíl od zlata navíc stříbro postrádá stabilní oporu v podobě nákupů od centrálních bank a není součástí oficiálních devizových rezerv. To jej činí zranitelnějším vůči výkyvům soukromých investic a průmyslové poptávky, a v delším horizontu tak pravděpodobně zaostane za zlatem, míní UBS, která i proto stříbro aktuálně hodnotí jako nepříliš atraktivní investici.

Extrémní vývoj cen se naplno projevil na začátku letošního roku. Stříbro dosáhlo vrcholu 28. ledna, kdy se cena krátce dostala nad hranici 120 dolarů za unci, aby následně během jediného dne propadla téměř o 30 procent, připomíná CNBC.

V průběhu května se spotové ceny i futures kontrakty krátce vrátily k úrovním kolem 87 USD za unci (v březnu padlo minimum 67,6 USD/unce), avšak následný výprodej poslal trh zpět do pásma přibližně 75–78 USD.

Skeptický pohled sdílejí vedle UBS také analytici HSBC, kteří považují stříbro za fundamentálně nadhodnocené. „Ceny zlata pravděpodobně zůstanou vlivné, ale myslíme si, že poměr ceny zlata ke stříbru bude pravděpodobně dál růst, což umožní pokles stříbra i v prostředí, kdy by zlato zůstalo relativně silné,“ napsali ve své poznámce.

Opatrnost vyjadřuje rovněž společnost Macquarie. Její analytici nepředpokládají výraznější zotavení cen stříbra a upozorňují na riziko zpřísnění měnové politiky v USA. Pokud by Fed v první polovině příštího roku přistoupil ke zvýšení úrokových sazeb, vytvořilo by to další tlak na ceny drahých kovů.

„I když očekáváme, že průměrné ceny stříbra zůstanou po zbytek roku na této úrovni, volatilita zůstane, dokud se situace na Blízkém východě nevyřeší, a to s významným rizikem poklesu, pokud se makroekonomická situace dále zhorší,“ uvedli analytici Macquarie.



