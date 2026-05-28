Stát prodal dluhopisy za 20,1 mld. Kč, objem emise překročil původní plán

Ministerstvo financí dnes v pravidelné aukci prodalo státní dluhopisy
za 20,1 miliardy korun
. Objem prodaných obligací byl více než dvojnásobný proti původnímu plánu, který ministerstvo zveřejnilo v emisním kalendáři. Poptávka investorů ale výrazně překročila objem dluhopisů umístěných na trh, chtěli je nakoupit za 39,7 miliardy korun
. vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB), která emisi zajišťovala.
Nejvýrazněji překročily emisní plán dluhopisy
s proměnlivým úročením splatné v roce 2038. Ministerstvo původně avizovalo nabídku v objemu dvou miliard korun
, prodalo je nakonec za 8,2 miliardy korun
. Poptávka ale byla více než dvojnásobná, investoři chtěli obligace koupit za 17,6 miliardy korun
.
Dluhopisy splatné v roce 2037 prodalo ministerstvo za 8,6 miliardy korun
při poptávce 14,8 miliardy korun
a průměrném výnosu 4,92 procenta ročně. I u těchto obligací prodej překročil emisní plán, který počítal s vydáním dluhopisů za čtyři miliardy korun
. Ministerstvo dále prodalo státní dluhopisy
splatné v roce 2034 za 3,3 miliardy korun
, jejich emise odpovídala původnímu plánu. Investoři chtěli tyto obligace nakoupit za 7,3 miliardy korun
, průměrný výnos
byl 4,75 procenta.
V předchozích letošních aukcích ministerstvo prodalo státní dluhopisy
za 119,4 miliardy korun
. Objem prodaných obligací často překročil původní plán. V červnu ministerstvo plánuje ve dvou aukcích prodat dluhopisy
za 14 miliard korun
.
Kromě standardních státních dluhopisů, které nakupují finanční instituce, začalo ministerstvo financí v polovině května nabízet i Dluhopisy
Republiky určené pro občany. Poptávka do středy dosáhla 50 miliard korun
, upisovací období potrvá do 28. června a emise se uskuteční 15. července. Analytik Jaromír Gec upozornil, že s ohledem na velký zájem o Dluhopisy
Republiky lze očekávat nižší objem emise klasických dluhopisů.
Peníze získané prodejem dluhopisů využívá stát na financování rozpočtového deficitu, který má letos dosáhnout 310 miliard korun
, a na zaplacení splatných státních dluhopisů vydaných v minulosti. V únoru ministerstvo splatilo obligace za 69,7 miliardy korun
. Další významná platba bude na konci června, kdy musí stát splatit dluhopisy
za 132,4 miliardy korun
.