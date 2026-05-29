Perly týdne: Otevřené dveře pro růst zlata a elektrické Ferrari

Bloomberg se věnuje negativní reakci akcií společnosti Ferrari na představený elektromobil. Jak chápat chování zlata, vysvětloval na CNBC Steve Grasso z Grasso Global. A na CNBC se také diskutovalo o SpaceX, včetně spekulací o fúzi s Teslou.
USA a Švýcarsko vysoko nad valuačním standardem: přináší přehled valuací na vybraných světových trzích. Podle grafu se nachází poměr cen k ziskům vysoko nad historickým standardem v USA a v menší míře ve Švýcarsku. Velmi blízko mediánu měřenému od roku 2000 je PE v Itálii a Velké Británii:
Rozporuplné EV od Ferrari: Bloomberg se věnuje prvnímu elektrickému vozu z dílny Ferrari. Podle něj „kritici tvrdí, že vypadá spíše jako Nissan Leaf.“ Cena vozu je přitom na 640 tisících dolarech. K tomu na Bloombergu dodali, že interiér vozu může působit dostatečně luxusně, ale je to právě jeho vnější vzhled, který budí negativní komentáře. Posuďte sami:
Podle Bloombergu se o vstup na trh s luxusnějšími elektromobily snaží řada firem, ale ne všem se to daří. „Ferrari jich nemusí prodat zase tolik, aby mohlo vyhlásit vítězství, kdyby jich prodali tak 500, bude to při dané ceně docela úspěch.“ K tomu připomněli, že u některých vozů značky musí zákazník v případě zájmu koupit nejdříve levnější základní model. Investoři podle Bloombergu na představení EV Luce reagovali negativně, „zápasí s tím, jak se Ferrari snaží o získání jiného typu zákazníků a sáhnout si na jiné geografické trhy.“
Bloomberg také připomněl, že Ferrari dříve hovořilo o tom, že elektromobily by měly v roce 2030 představovat 40 % jeho produkce. Tyto plány ale firma osekala a nyní mluví pouze o 20 %. Proč by ale vůbec měla jít cestou elektromobility? Danny Lee k tomu řekl, že Ferrari si chce osvojit a pracovat s technologií, ke které se posouvá řada jiných automobilek. Nechce tak zůstat jen u spalovacích motorů. Některé trhy se také posouvají výrazně tímto směrem, včetně Číny, a Ferrari tu nechce ztratit kontakt s aktuálním vývojem.
Jak pochopit chování zlata: Steve Grasso z Grasso Global na CNBC hovořil o tom, že chování trhu se zlatem může být nyní matoucí, protože tento kov je obvykle vnímán jako zajištění proti inflaci i geopolitickým tenzím. V současném prostředí by se tedy na tomto základě dal čekat výrazný růst cen žlutého kovu. K němu ale nedochází a investor to připisuje tomu, že „zlato reaguje až ve chvíli, kdy se pohne Fed.“ Tedy ve chvíli, kdy americká centrální banka začne reagovat na danou situaci.
Nyní pak podle experta hraje roli ještě jeden významný faktor, kterým je schopnost sankcionovaných zemí prodávat zlato. Země jako Rusko nebo Írán totiž v případě sankcí uvalených Spojenými státy „nemohou hýbat s bitcoinem, nemohou tak činit s akciemi, ale se zlatem ano.“ A to je podle Grassa důvod, proč zlato prošlo korekcí. Ten pak rozvedl svá předchozí slova s tím, že nyní působí některé faktory proti zlatu a jiné jej podporují. Například peněžní agregát M2 roste, ale reálné výnosy desetiletých vládních dluhopisů se výrazně nemění.
Celkově se pak expert domnívá, že zlato se vydá opět nahoru ve chvíli, kdy se „otevřou dveře snižování sazeb“. Tedy ve chvíli, kdy se americká centrální banka bude posouvat tímto směrem. Nyní se ale o takovém kroku moc neuvažuje a podle investora „to bude nějakou dobu trvat“. Na dotaz týkající se ropy řekl, že její ceny mohou výrazně poklesnout kvůli tomu, jaká nyní probíhá „destrukce poptávky“. Podmínkou je ale to, že Írán nebude mít kontrolu nad Hormuzským průlivem.
SpaceX: Justin Fishner-Wolfson ze 137 Ventures investoval do společnosti SpaceX už v roce 2008. Nyní na CNBC tvrdil, že u ní nejde zdaleka jen o posílání raket do vesmíru. Ukazuje to třeba projekt satelitního internetu Starlink nebo úvahy o budování datových center ve vesmíru. Podle tohoto investora má nyní SpaceX příležitosti ve více oblastech, „hlavním tahounem je Starlink.“ Fishner-Wolfson si myslí, že společnost v minulosti vždy dosáhla toho, co si naplánovala, k datovým centrům dodal, že by ve vesmíru mohla reálně fungovat od roku 2028.
CNBC přidala několik čísel týkajících se odhadu celkového potenciálního trhu, tržeb v prvním čtvrtletí letošního roku, v roce minulém, zisků v prvním čtvrtletí a celkových investic:
Druhý obrázek shrnuje výsledky, tedy tržby a zisky, popřípadě ztráty, v hlavních oblastech, tedy v letech do vesmíru, internetových službách a umělé inteligenci.
Na CNBC se také věnovali tématu případné fúze mezi Teslou a SpaceX. Seema Mody k tomu řekla, že podle některých zpráv Elon Musk o takovém kroku uvažoval kvůli možným synergiím mezi oběma společnostmi. Ty také spolupracují na některých projektech a dělí se o některé lidské zdroje. CNBC k tomu dodala, že případná fúze by pravděpodobně nevyvolala protesty ze strany antimonopolního úřadu, klíčovou otázkou by ale byla valuace a s tím související otázka „kompenzace akcionářů Tesly“. Ovšem Musk má v obou společnostech takovou pozici, že by „pravděpodobně nečelil velké opozici, pokud by se skutečně rozhodl je spojit.“ Na CNBC zauvažovali o tom, že by v případě úzké spolupráce „roboti Tesly pracovali na Měsíci.“