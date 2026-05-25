Jak vydělat na krizi v Hormuzu desítky milionů? Švýcarský trader přitáhl pozornost globálního trhu

25.05.2026 15:55
Autor: Redakce, Patria.cz

Napětí kolem Hormuzského průlivu otevírá mimořádně výnosné příležitosti pro obchodníky s ropou, kteří jsou ochotní podstoupit vysoké riziko. Případ málo známé švýcarské firmy Lytton ukazuje, jak lze na narušených dodávkách vydělat desítky milionů dolarů na jediném tankeru.

Jedna málo známá švýcarská obchodní společnost sehrála klíčovou roli při tranzitu ropy na supertankeru přes Hormuzský průliv, jehož přerušovaná plavba začátkem tohoto měsíce přitáhla pozornost trhu, uvedla agentura Bloomberg. Role společnosti Lytton SA, obchodní firmy se sídlem v Ženevě a s vazbami na Irák, dosud nebyla zveřejněna. Ukazuje to, jak téměř uzavřený Hormuzský průliv vytváří velké příležitosti k zisku pro obchodníky a námořní dopravce, kteří jsou ochotni podstoupit rizika spojená s takovou plavbou.

Cesta tankeru Agios Fanourios I, který přepravoval iráckou ropu do Vietnamu, se začátkem tohoto měsíce stala předmětem zájmu globálního trhu s ropou. Obchodníci totiž sledují satelitní data a hledají známky toho, zda se doprava přes Hormuz obnovuje, což by mohlo zmírnit největší narušení dodávek v historii ropného trhu. Problémy způsobila eskalace konfliktu na Blízkém východě, když Izrael a Spojené státy 28. února zaútočily na Írán, který pak začal Hormuzský průliv blokovat.

Supertanker, který přepravoval téměř dva miliony barelů ropy, nejprve zastavily íránské a pak rovněž americké úřady. Přes americkou námořní blokádu prošel až před zhruba týdnem, a to po intervenci vietnamské státní ropné společnosti. Ačkoli byla ropa určena pro společnost PetroVietnam Oil, odpovědnost za její tranzit Hormuzským průlivem a další přepravu převzala podle zdrojů právě společnost Lytton.

Firmy Lytton a PetroVietnam se odmítly k věci vyjádřit. Společnost Eastern Mediterranean Maritime, která je provozovatelem tankeru Agios Fanourios I, ve svém prohlášení uvedla, že si není vědoma zapojení jiných firem než státních ropných společností Vietnamu a Iráku.

Odměna za přepravu nákladu byla značná. Lytton ropu nakoupil v iráckém přístavu Basra se slevou 18 dolarů za barel proti referenčním cenám, uvedl jeden ze zdrojů. Na základě cenových prémií, které se platí za ropu mimo Perský záliv, to pro obchodníka znamená hrubý zisk přibližně 60 milionů dolarů (1,25 miliardy Kč).

Mimořádně vysoké zisky přitahují široký okruh zájemců – od zavedených hráčů na ropném trhu až po relativně nové subjekty, uvádějí obchodní a manažeři námořních firem. Irácká státní ropná společnost tento měsíc nabízí náklad ropy se slevou až 33,40 USD za barel komukoli, kdo je ochoten ropu v Perském zálivu koupit a riskovat potíže při plavbě přes Hormuzský průliv.

Jde o další známku toho, jak obchodníci profitují z bezprecedentního narušení komoditních trhů způsobeného válkou v Íránu. Největší světové obchodní domy dosahují jedněch z nejlepších výsledků v historii, přičemž obchodní marže se pohybují i mezi 20 až 30 dolary na barel – tedy 40 až 60 miliony dolarů na jeden supertanker – proti běžným úrovním v řádu několika centů.

Největší obchodní společnosti dokážou díky své velikosti a finanční síle těchto příležitostí využívat. Rizika spojená s přepravou nákladu v hodnotě stovek milionů dolarů přes Hormuz jsou ale relativně vyšší pro menší firmy, jako je i Lytton.


