Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Prodloužené příměří posílá ropu dolů, akcie v Evropě reagují vlažně

Prodloužené příměří posílá ropu dolů, akcie v Evropě reagují vlažně

29.05.2026 10:12
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Už od začátku íránské války jsou rétorické zvraty a chaotický přísun informací prakticky na denním pořádku. V posledních dnech je to možná ještě o něco horší, když se frekvence zpráv zvýšila. Spolu s tím se střídají také vlivy na finanční trhy. Je ovšem zřejmé, že po odhlédnutí od okamžitých fluktuací postupně sílí důvěra v pozitivní řešení. Tuto důvěru naposledy podpořila zpráva o dohodě USA a Íránu na 60denním prodloužení příměří, během něhož se bude jednat o osudu obohaceného uranu a dalších bodech. 

Co se ale týče detailů, tam zůstává situace hodně nejasná. Zatím máme jen neověřené informace o souhlasu obou stran, ale americký prezident si ještě bere čas na podpis a íránská strana zpochybňuje některé body. Příměří má být součástí memoranda o porozumění, které údajně mluví také o otevření námořní cesty skrz Hormuzský průliv. To by byl pro trhy faktický konec války, neboť další sporné detaily pro ně nejsou podstatné. S trochou štěstí nyní řešíme už jen případné odložení dohody, ale už ne zvrat v jednáních. 

Ropa spadla na úroveň 93 dolarů a spolu s tím se také dál snížily výnosy na hlavních dluhopisových trzích. Během dnešního dopoledne se ale pohyb vyčerpal a dochází k drobné korekci směrem nahoru. Akciím se včera na Wall Street slušně dařilo, načež Evropa dnes reaguje už pouze vlažně. Mezi hlavními indexy se dobře vede CAC40 (+0,6 pct), ale AEX stoupá o 0,3 pct a DAX či FTSE100 pouze o 0,2 pct. Americké futures se drží blízko včerejšího závěru a nenaznačují jasný směr pro úvod dalšího dne. Eurodolar se po včerejším vzestupu drží u 1,1640. Po předchozích neúspěších se odrazilo vzhůru zlato, které se dostává na 4520 USD

Kromě bezpečnostní situace přišly příznivé zprávy z Japonska, kde tokijská inflace podstřelila odhady a za květen mírně klesla. Dalšími inflačními čísly dnes přispěje Německo. V zámoří to bude opět zejména o případných zajímavých komentářích z Fedu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:11 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2879 0.0233 24.2934 24.2717
CZK/USD 20.8730 0.1632 20.8730 20.8270
HUF/EUR 354.9686 0.1328 355.2166 354.1400
PLN/EUR 4.2329 0.1191 4.2329 4.2248
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.8791 -0.2634 7.9034 7.8781
JPY/EUR 185.2350 -0.1617 185.6755 185.2472
JPY/USD 159.2230 -0.0176 159.3850 159.2010
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8669 0.0000 0.8677 0.8659
CHF/EUR 0.9125 -0.0876 0.9138 0.9119
NOK/EUR 10.7688 -0.1312 10.8011 10.7615
SEK/EUR 10.7810 -0.0563 10.7863 10.7585
USD/EUR 1.1635 -0.1442 1.1658 1.1634
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3976 0.0967 1.3980 1.3951
CAD/USD 1.3806 0.1847 1.3807 1.3778
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




Čtěte více:

Bernstein: Kupuj vše, co potřebuje AI. Prodávej to, co AI může dělat
29.05.2026 6:05
Bernstein: Kupuj vše, co potřebuje AI. Prodávej to, co AI může dělat
Steve Eisman hovořil s analytikem společnosti Bernstein Bobem Brackett...
Wall Street na maximech díky naději na příměří USA–Írán, evropské futures jsou smíšené
29.05.2026 8:54
Wall Street na maximech díky naději na příměří USA–Írán, evropské futures jsou smíšené
Wall Street roste díky naději na příměří mezi USA a Íránem, zatímco am...
Rozbřesk: Adopce AI zdražuje počítačovou techniku a nečekaně tlačí jádrovou inflaci vzhůru
29.05.2026 9:08
Rozbřesk: Adopce AI zdražuje počítačovou techniku a nečekaně tlačí jádrovou inflaci vzhůru
Ještě pár měsíců zpátky to vypadalo, že americká ekonomika nebude mít ...
Umělá inteligence odhaluje tajemství stovky let starých šifrovaných textů
29.05.2026 9:25
Umělá inteligence odhaluje tajemství stovky let starých šifrovaných textů
Umělá inteligence (AI) pomáhá historikům odhalovat tajemství stovky le...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.05.2026
13:19Perly týdne: Otevřené dveře pro růst zlata a elektrické Ferrari
11:44Braňo Soták k výsledkům Dellu: AI cyklus neřekl poslední slovo, poslední kvartály naznačují opětovnou akceleraci  
11:42Philip Morris ČR snížil dividendu na 1100 Kč na akcii
10:42HDP zpomalilo na začátku roku kvůli zahraničnímu obchodu, mzdy jsou překvapivě silné
10:30Dell se dál veze na vlně AI. Akcie po výsledcích vyskočily až o 40 procent
10:12Prodloužené příměří posílá ropu dolů, akcie v Evropě reagují vlažně  
9:25Umělá inteligence odhaluje tajemství stovky let starých šifrovaných textů
9:08Rozbřesk: Adopce AI zdražuje počítačovou techniku a nečekaně tlačí jádrovou inflaci vzhůru
8:54Wall Street na maximech díky naději na příměří USA–Írán, evropské futures jsou smíšené  
6:05Bernstein: Kupuj vše, co potřebuje AI. Prodávej to, co AI může dělat
28.05.2026
22:01Nasdaq překonává historické maximum  
17:10Marže mířící k dalším rekordům a znárodňování technologických firem
17:08Stát prodal dluhopisy za 20,1 mld. Kč, objem emise překročil původní plán
15:59Hodnota čipových firem letos vzrostla o 82 procent na 5,7 bilionu dolarů
15:55Ekonomika USA v prvním čtvrtletí rostla pomaleji, než se čekalo, o 1,6 procenta
15:35Akcie Nebiusu nezastavují. Jejich růst nově podpořila nemalá investice fondu zaměřeného na AI
14:09Bank of America a JPMorgan očekávají další rekordní kvartál
12:22Kreditní riziko firem zůstává nízké, trh trestá především vlády  
11:00Akcie Snowflake letí nahoru o více než 30 procent. Firma překonala odhady a dál investuje do AWS
10:42Meta nabídne předplatné pro aplikace Facebook, Instagram a WhatsApp

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - HDP, q/q
14:30USA - Bilance zahr. obchodu, předb., mld. USD
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět