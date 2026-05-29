Prodloužené příměří posílá ropu dolů, akcie v Evropě reagují vlažně

Už od začátku íránské války jsou rétorické zvraty a chaotický přísun informací prakticky na denním pořádku. V posledních dnech je to možná ještě o něco horší, když se frekvence zpráv zvýšila. Spolu s tím se střídají také vlivy na finanční trhy. Je ovšem zřejmé, že po odhlédnutí od okamžitých fluktuací postupně sílí důvěra v pozitivní řešení. Tuto důvěru naposledy podpořila zpráva o dohodě USA a Íránu na 60denním prodloužení příměří, během něhož se bude jednat o osudu obohaceného uranu a dalších bodech.
Co se ale týče detailů, tam zůstává situace hodně nejasná. Zatím máme jen neověřené informace o souhlasu obou stran, ale americký prezident si ještě bere čas na podpis a íránská strana zpochybňuje některé body. Příměří má být součástí memoranda o porozumění, které údajně mluví také o otevření námořní cesty skrz Hormuzský průliv. To by byl pro trhy faktický konec války, neboť další sporné detaily pro ně nejsou podstatné. S trochou štěstí nyní řešíme už jen případné odložení dohody, ale už ne zvrat v jednáních.
Ropa spadla na úroveň 93 dolarů a spolu s tím se také dál snížily výnosy na hlavních dluhopisových trzích. Během dnešního dopoledne se ale pohyb vyčerpal a dochází k drobné korekci směrem nahoru. Akciím se včera na Wall Street slušně dařilo, načež Evropa dnes reaguje už pouze vlažně. Mezi hlavními indexy se dobře vede CAC40 (+0,6 pct), ale AEX stoupá o 0,3 pct a DAX či FTSE100 pouze o 0,2 pct. Americké futures se drží blízko včerejšího závěru a nenaznačují jasný směr pro úvod dalšího dne. Eurodolar se po včerejším vzestupu drží u 1,1640. Po předchozích neúspěších se odrazilo vzhůru zlato, které se dostává na 4520 USD.
Kromě bezpečnostní situace přišly příznivé zprávy z Japonska, kde tokijská inflace podstřelila odhady a za květen mírně klesla. Dalšími inflačními čísly dnes přispěje Německo. V zámoří to bude opět zejména o případných zajímavých komentářích z Fedu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:11 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2879
|0.0233
|24.2934
|24.2717
|CZK/USD
|20.8730
|0.1632
|20.8730
|20.8270
|HUF/EUR
|354.9686
|0.1328
|355.2166
|354.1400
|PLN/EUR
|4.2329
|0.1191
|4.2329
|4.2248
|CNY/EUR
|7.8791
|-0.2634
|7.9034
|7.8781
|JPY/EUR
|185.2350
|-0.1617
|185.6755
|185.2472
|JPY/USD
|159.2230
|-0.0176
|159.3850
|159.2010
|GBP/EUR
|0.8669
|0.0000
|0.8677
|0.8659
|CHF/EUR
|0.9125
|-0.0876
|0.9138
|0.9119
|NOK/EUR
|10.7688
|-0.1312
|10.8011
|10.7615
|SEK/EUR
|10.7810
|-0.0563
|10.7863
|10.7585
| USD/EUR
|1.1635
|-0.1442
|1.1658
|1.1634
|AUD/USD
|1.3976
|0.0967
|1.3980
|1.3951
|CAD/USD
|1.3806
|0.1847
|1.3807
|1.3778