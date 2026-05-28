Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Ekonomika USA v prvním čtvrtletí rostla pomaleji, než se čekalo, o 1,6 procenta

Ekonomika USA v prvním čtvrtletí rostla pomaleji, než se čekalo, o 1,6 procenta

28.05.2026 15:55
Autor: ČTK

Americká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla v celoročním přepočtu o 1,6 procenta. Vyplývá to z revidované zprávy, kterou dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Růst tak byl pomalejší, než ministerstvo uvedlo v prvním odhadu zveřejněném koncem dubna, kdy předpokládalo zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o dvě procenta. Nicméně tempo růstu na počátku roku i tak výrazně zrychlilo po slabém výkonu v posledních třech měsících loňského roku způsobeném uzavřením vládním úřadů. Ve čtvrtém čtvrtletí se HDP zvýšil o 0,5 procenta.

Americká ekonomika v prvním čtvrtletí rostla díky vyššímu exportu, investicím, spotřebitelským výdajům a vládním výdajům. Zvýšil se ale i dovoz, který se při výpočtu HDP odečítá, a celkový růst ekonomiky tak tlumil. K revizi směrem dolů ve srovnání s prvním odhadem přispěly především slabší investice a nižší spotřebitelské výdaje.

Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2025 ke zrychlení tempa růstu na počátku roku pomohl obrat ve vládních výdajích a vývoz, a také rychlejší zvýšení investic. Spotřebitelské výdaje ale zpomalily. Dovoz se po předchozím poklesu opět zvýšil.

Mezinárodní měnový fond (MMF) v dubnu předpověděl, že americká ekonomika za celý rok vykáže růst o 2,3 procenta. Mírně tak zhoršil svou lednovou prognózu, ve které letošní růst odhadoval na 2,4 procenta. V příštím roce počítá MMF se zpomalením růstu na 2,1 procenta.

Americká centrální banka (Fed) minulý měsíc podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 procenta až 3,75 procenta. Inflace podle centrálních bankéřů zůstává zvýšená. Analytici se domnívají, že vysoká inflace a stabilní trh práce pravděpodobně centrální banku odradí od uvolňování měnové politiky. A to do doby, než budou k dispozici dostatečné důkazy o tom, že tempo růstu cen se opět vrací k dvouprocentnímu cíli Fedu.


Čtěte více:

Kreditní riziko firem zůstává nízké, trh trestá především vlády
28.05.2026 12:22
Kreditní riziko firem zůstává nízké, trh trestá především vlády
Riziková prémie požadovaná u korporátních dluhopisů je nejnižší od obd...
Akcie Snowflake letí nahoru o více než 30 procent. Firma překonala odhady a dál investuje do AWS
28.05.2026 11:00
Akcie Snowflake letí nahoru o více než 30 procent. Firma překonala odhady a dál investuje do AWS
Se silnými hospodářskými výsledky za letošní první kvartál se vytáhla ...
Bank of America a JPMorgan očekávají další rekordní kvartál
28.05.2026 14:09
Bank of America a JPMorgan očekávají další rekordní kvartál
Velké americké banky očekávají další mimořádně silné čtvrtletí díky tr...
Akcie Nebiusu nezastavují. Jejich růst nově podpořila nemalá investice fondu zaměřeného na AI
28.05.2026 15:35
Akcie Nebiusu nezastavují. Jejich růst nově podpořila nemalá investice fondu zaměřeného na AI
Akcie Nebius Group dnes znovu letí strmě vzhůru. Nejnovějším katalyzát...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.05.2026
17:10Marže mířící k dalším rekordům a znárodňování technologických firem
17:08Stát prodal dluhopisy za 20,1 mld. Kč, objem emise překročil původní plán
15:59Hodnota čipových firem letos vzrostla o 82 procent na 5,7 bilionu dolarů
15:55Ekonomika USA v prvním čtvrtletí rostla pomaleji, než se čekalo, o 1,6 procenta
15:35Akcie Nebiusu nezastavují. Jejich růst nově podpořila nemalá investice fondu zaměřeného na AI
14:09Bank of America a JPMorgan očekávají další rekordní kvartál
12:22Kreditní riziko firem zůstává nízké, trh trestá především vlády  
11:00Akcie Snowflake letí nahoru o více než 30 procent. Firma překonala odhady a dál investuje do AWS
10:42Meta nabídne předplatné pro aplikace Facebook, Instagram a WhatsApp
10:17S mírovou dohodou to opět nevychází, tlak na dluhopisy ani akcie však není velký  
9:33Silné výsledky Salesforce nestačily, investory znepokojil slabší výhled
8:48Colt CZ usiluje o Explosii, VIG potvrzuje celoroční výhled a tržní sentiment tíží eskalace na Blízkém východě  
8:46Rozbřesk: Zvýší ECB v červnu úrokové sazby?
6:09Analytici se předhání v optimismu. Podle Goldmanů letos S&P 500 pokoří 8 000 bodů  
27.05.2026
22:01Akcie kolísaly kvůli nejasným signálům z jednání USA a Íránu  
16:35Rolls-Royce si vybral Škodu JS jako jednoho ze dvou dodavatelů dílů reaktorů SMR
16:32Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde
15:56Colt CZ a estonská firma chtějí vyvíjet technologie proti dronům
15:50Jaké chování dluhopisů má na akcie znatelný dopad?
14:40AI mánie nezastavuje. SK Hynix a Micron poprvé v historii překonaly hodnotu jednoho bilionu dolarů  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
16:00USA - Prodeje nových domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět