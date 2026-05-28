Ekonomika USA v prvním čtvrtletí rostla pomaleji, než se čekalo, o 1,6 procenta

Americká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla v celoročním přepočtu o 1,6 procenta. Vyplývá to z revidované zprávy, kterou dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Růst tak byl pomalejší, než ministerstvo uvedlo v prvním odhadu zveřejněném koncem dubna, kdy předpokládalo zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o dvě procenta. Nicméně tempo růstu na počátku roku i tak výrazně zrychlilo po slabém výkonu v posledních třech měsících loňského roku způsobeném uzavřením vládním úřadů. Ve čtvrtém čtvrtletí se HDP zvýšil o 0,5 procenta.
Americká ekonomika v prvním čtvrtletí rostla díky vyššímu exportu, investicím, spotřebitelským výdajům a vládním výdajům. Zvýšil se ale i dovoz, který se při výpočtu HDP odečítá, a celkový růst ekonomiky tak tlumil. K revizi směrem dolů ve srovnání s prvním odhadem přispěly především slabší investice a nižší spotřebitelské výdaje.
Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2025 ke zrychlení tempa růstu na počátku roku pomohl obrat ve vládních výdajích a vývoz, a také rychlejší zvýšení investic. Spotřebitelské výdaje ale zpomalily. Dovoz se po předchozím poklesu opět zvýšil.
Mezinárodní měnový fond (MMF) v dubnu předpověděl, že americká ekonomika za celý rok vykáže růst o 2,3 procenta. Mírně tak zhoršil svou lednovou prognózu, ve které letošní růst odhadoval na 2,4 procenta. V příštím roce počítá MMF se zpomalením růstu na 2,1 procenta.
Americká centrální banka (Fed) minulý měsíc podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,50 procenta až 3,75 procenta. Inflace podle centrálních bankéřů zůstává zvýšená. Analytici se domnívají, že vysoká inflace a stabilní trh práce pravděpodobně centrální banku odradí od uvolňování měnové politiky. A to do doby, než budou k dispozici dostatečné důkazy o tom, že tempo růstu cen se opět vrací k dvouprocentnímu cíli Fedu.