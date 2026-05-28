Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Silné výsledky Salesforce nestačily, investory znepokojil slabší výhled

Silné výsledky Salesforce nestačily, investory znepokojil slabší výhled

28.05.2026 9:33
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Salesforce sice doručil solidní kvartální výsledky a překonal odhady zisku, investory ale zklamal opatrný výhled tržeb i výhled kontraktů. Firma tak nadále čelí rostoucímu tlaku, aby prokázala, že dokáže růst i v éře umělé inteligence, kdy se snaží prosadit se svými vlastními AI nástroji.

Společnost Salesforce poskytla výhled tržeb na aktuální období, který těsně zaostal za odhady analytiků, což znepokojilo investory, kteří se obávají, že umělá inteligence naruší softwarový byznys, píše Bloomberg. Za první čtvrtletí se tržby zvýšily o 13 % na 11,1 miliardy dolarů. K tomuto výsledku přispěly tržby ve výši 444 milionů dolarů související s listopadovou akvizicí softwarové firmy Informatica. Zisk bez započítání některých položek činil 3,88 dolaru na akcii, oproti průměrnému odhadu analytiků ve výši 3,13 dolaru na akcii.

Začátkem tohoto měsíce společnost uvedla, že bude zveřejňovat méně podrobné informace o tom, kolik tržeb je spojeno s konkrétními produkty. Místo toho vykáže růst tržeb ve dvou hlavních kategoriích - aplikacích a infrastruktuře a datech. Tržby z aplikací vzrostly o 7 % bez započítání měnových kurzů, zatímco tržby z infrastruktury a dat se zvýšily o 23 %, uvedla společnost Salesforce.

Tržby firmy ve druhém fiskálním čtvrtletí dosáhnou podle odhadů přibližně 11,3 miliardy dolarů, analytici v průměru předpokládali 11,4 miliardy dolarů. Společnost navíc oznámila, že budoucí kontrahované tržby činily 67,9 miliardy dolarů oproti průměrnému odhadu analytiků ve výši 68,9 miliardy dolarů. Salesforce i nadále očekává zrychlení růstu tržeb ve druhé polovině roku, uvedla ve svém prohlášení finanční a provozní ředitelka Robin Washingtonová.

Akcie v prodlouženém obchodování klesly o 2 % poté, co uzavřely na ceně 177,51 USD, přičemž za letošek klesly o 33 %, podobně jako akcie dalších společností zabývajících se aplikačním softwarem, jako jsou ServiceNow a Adobe.

salesforce

Tento přední výrobce softwaru pro správu zákazníků je pod tlakem, aby dokázal, že může prosperovat i v éře umělé inteligence. Společnost propaguje Agentforce, svůj vlastní nástroj umělé inteligence, který má zvládat úkoly, jako je zákaznický servis, bez lidského dohledu. Nicméně schopnosti produktu ne vždy odpovídají marketingu, informovala minulý týden agentura Bloomberg News.

AI produkt Agentforce nyní cílí na roční tržby ve výši 1,2 miliardy USD, oproti 800 milionům USD v únoru. Využívání modelů umělé inteligence v rámci platformy Salesforce se ve srovnání s předchozím čtvrtletím více než zdvojnásobilo, uvedla společnost. Zákazníci si na umělou inteligenci zvykají, což pomáhá zlepšovat výsledky společnosti, uvedl v rozhovoru výkonný viceprezident Mike Spencer. „Vidíme určitou úroveň přijetí a používání, a to ukotvuje zrychlení.“


Čtěte více:

Co se stane, když necháme AI dělat naši práci…
08.05.2026 16:28
Co se stane, když necháme AI dělat naši práci…
Bloomberg přišel s reportáží zaměřenou na to, jak moc může umělá intel...
Mag7 nyní, před deseti lety a za deset let
12.05.2026 17:45
Mag7 nyní, před deseti lety a za deset let
Ve třetím čtvrtletí minulého roku rostly zisky firem ve skupině Mag7 o...
Zisk Nubank zaostal za odhady kvůli rostoucím nákladům
15.05.2026 14:52
Zisk Nubank zaostal za odhady kvůli rostoucím nákladům
Nubank zahájila letošní rok působivým růstem napříč klíčovými metrikam...
Braňo Soták: Nvidia doručila další várka superlativů, vůči AI cyklu zůstáváme optimisty
21.05.2026 15:10
Braňo Soták: Nvidia doručila další várka superlativů, vůči AI cyklu zůstáváme optimisty
Bez ohledu na nemastnou neslanou tržní reakci Nvidia z našeho pohledu ...
Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde
27.05.2026 16:32
Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde
Americké akcie neustále lámou další maxima a Nasdaq má za sebou mimoř...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.05.2026
12:22Kreditní riziko firem zůstává nízké, trh trestá především vlády  
11:00Akcie Snowflake letí nahoru o více než 30 procent. Firma překonala odhady a dál investuje do AWS
10:42Meta nabídne předplatné pro aplikace Facebook, Instagram a WhatsApp
10:17S mírovou dohodou to opět nevychází, tlak na dluhopisy ani akcie však není velký  
9:33Silné výsledky Salesforce nestačily, investory znepokojil slabší výhled
8:48Colt CZ usiluje o Explosii, VIG potvrzuje celoroční výhled a tržní sentiment tíží eskalace na Blízkém východě  
8:46Rozbřesk: Zvýší ECB v červnu úrokové sazby?
6:09Analytici se předhání v optimismu. Podle Goldmanů letos S&P 500 pokoří 8 000 bodů  
27.05.2026
22:01Akcie kolísaly kvůli nejasným signálům z jednání USA a Íránu  
16:35Rolls-Royce si vybral Škodu JS jako jednoho ze dvou dodavatelů dílů reaktorů SMR
16:32Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde
15:56Colt CZ a estonská firma chtějí vyvíjet technologie proti dronům
15:50Jaké chování dluhopisů má na akcie znatelný dopad?
14:40AI mánie nezastavuje. SK Hynix a Micron poprvé v historii překonaly hodnotu jednoho bilionu dolarů  
14:12Tchaj-wan zadržel trojici pašeráků, kteří měli do Číny tajně dostat servery se zakázanými čipy od Nvidie
13:24Tržní hodnota jihokorejské SK Hynix překonala hranici jednoho bilionu dolarů
13:19Proč akcie energetických společností dál nerostou?
11:19„Vlajka“ na grafech. Jak rozpoznat technickou formaci, která předchází prudké rally  
10:51Technologická rally jede dál, sentiment je slušný i dnes v Evropě  
9:42Rozbřesk: Snění o volatilnější koruně. Je „klidná koruna“ nový normál?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
16:00USA - Prodeje nových domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět