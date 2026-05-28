Silné výsledky Salesforce nestačily, investory znepokojil slabší výhled

Salesforce sice doručil solidní kvartální výsledky a překonal odhady zisku, investory ale zklamal opatrný výhled tržeb i výhled kontraktů. Firma tak nadále čelí rostoucímu tlaku, aby prokázala, že dokáže růst i v éře umělé inteligence, kdy se snaží prosadit se svými vlastními AI nástroji.
Společnost Salesforce poskytla výhled tržeb na aktuální období, který těsně zaostal za odhady analytiků, což znepokojilo investory, kteří se obávají, že umělá inteligence naruší softwarový byznys, píše Bloomberg. Za první čtvrtletí se tržby zvýšily o 13 % na 11,1 miliardy dolarů. K tomuto výsledku přispěly tržby ve výši 444 milionů dolarů související s listopadovou akvizicí softwarové firmy Informatica. Zisk bez započítání některých položek činil 3,88 dolaru na akcii, oproti průměrnému odhadu analytiků ve výši 3,13 dolaru na akcii.
Začátkem tohoto měsíce společnost uvedla, že bude zveřejňovat méně podrobné informace o tom, kolik tržeb je spojeno s konkrétními produkty. Místo toho vykáže růst tržeb ve dvou hlavních kategoriích - aplikacích a infrastruktuře a datech. Tržby z aplikací vzrostly o 7 % bez započítání měnových kurzů, zatímco tržby z infrastruktury a dat se zvýšily o 23 %, uvedla společnost Salesforce.
Tržby firmy ve druhém fiskálním čtvrtletí dosáhnou podle odhadů přibližně 11,3 miliardy dolarů, analytici v průměru předpokládali 11,4 miliardy dolarů. Společnost navíc oznámila, že budoucí kontrahované tržby činily 67,9 miliardy dolarů oproti průměrnému odhadu analytiků ve výši 68,9 miliardy dolarů. Salesforce i nadále očekává zrychlení růstu tržeb ve druhé polovině roku, uvedla ve svém prohlášení finanční a provozní ředitelka Robin Washingtonová.
Akcie v prodlouženém obchodování klesly o 2 % poté, co uzavřely na ceně 177,51 USD, přičemž za letošek klesly o 33 %, podobně jako akcie dalších společností zabývajících se aplikačním softwarem, jako jsou a .
Tento přední výrobce softwaru pro správu zákazníků je pod tlakem, aby dokázal, že může prosperovat i v éře umělé inteligence. Společnost propaguje Agentforce, svůj vlastní nástroj umělé inteligence, který má zvládat úkoly, jako je zákaznický servis, bez lidského dohledu. Nicméně schopnosti produktu ne vždy odpovídají marketingu, informovala minulý týden agentura Bloomberg News.
AI produkt Agentforce nyní cílí na roční tržby ve výši 1,2 miliardy USD, oproti 800 milionům USD v únoru. Využívání modelů umělé inteligence v rámci platformy Salesforce se ve srovnání s předchozím čtvrtletím více než zdvojnásobilo, uvedla společnost. Zákazníci si na umělou inteligenci zvykají, což pomáhá zlepšovat výsledky společnosti, uvedl v rozhovoru výkonný viceprezident Mike Spencer. „Vidíme určitou úroveň přijetí a používání, a to ukotvuje zrychlení.“