Bernstein: Kupuj vše, co potřebuje AI. Prodávej to, co AI může dělat

29.05.2026 6:05
Autor: Redakce, Patria.cz

Steve Eisman hovořil s analytikem společnosti Bernstein Bobem Brackettem o vývoji na ropě, energetických akciích a komoditách obecně. V první části rozhovoru diskutovali o tom, proč s růstem cen ropy dál nerostou akcie energetických firem. Ve druhé části se zaměřili na některé další komodity včetně zemního plynu a lithia, kde by podle experta mohla být pro investory rizikem těžba v Apalačských horách.

Brackett připomněl, že zemní plyn se do značné míry používá v elektrárnách, zatímco ropa „tam, kde jsou kola.“ Tedy zejména v dopravě. Poptávka po ropě tak roste v průměru asi jen o 1 %, u zemního plynu to je více právě proto, jak se vyvíjí poptávka po elektřině. I čísla kolem 3 % přitom z hlediska celkového objemu představují obrovské množsví a nyní poptávku výrazně ovlivňuje i budování datových center. „Vítr a solární energie pomohou, ale mají své limity, pokud se zvyšuje poptávka po elektrické energii, většinou to znamená vyšší poptávku po zemním plynu,“ uvedl expert pro Spojené státy.

Brackett následně hovořil o „kupování toho, co AI potřebuje, a prodávání toho, co umělá inteligence může dělat.“ V prvním případě může jít o zemní plyn, výrobce turbín nebo třeba měď, která se používá k přenosu elektrické energie, a také o čipy. Ve druhém případě je expert podle svých slov skeptický. Má tedy rezervovaný pohled na to, jaké budou skutečné přínosy umělé inteligence. Celkově jsou přitom podle něj těžební společnosti cyklickými akciemi. Cyklus je na svém dně, pokud ceny klesnou až k těžebním nákladům. Odtud se pak marže zase postupně dostanou na „astronomické hodnoty“. Na nákup akcií na dně cyklu ale musí mít investoři pevné nervy, protože často jde o celkově náročné ekonomické období.

Působí ale i strukturální faktory, což je patrné třeba na mědi. Poptávka po ní totiž roste díky dlouhodobějším faktorům, „jestliže máte například elektromobil, máte v něm více mědi než v celém domě.“ Poptávka jde i ze strany zelených energií a také samozřejmě ze strany budování nových přenosových a distribučních soustav. Na otázku týkající se lithia Brackett připomněl, že jde o klíčovou komoditu pro výrobu baterií, na rozdíl od mědi se přitom jedná o relativně malý trh. K tomu zmínil nálezy v Apalačském pohoří, které by mohly představovat „nízkonákladový a významný zdroj lithia“. To by mělo „vystrašit ty, kteří investovali do této komodity.“

Z energetických a komoditních akcií nyní analytik podle svých slov doporučuje zejména Exxon. I proto, že má více rafinérských kapacit než porovnatelné společnosti. Napříč cyklem to snižuje volatilitu akcie. A také během poklesu cen ropy dochází k tomu, že ceny rafinérských produktů obvykle klesají pomaleji. To může být výhodné v případě, že by nyní došlo k poklesu cen ropy – rafinérské marže by se zvyšovaly.



Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - HDP, q/q
14:30USA - Bilance zahr. obchodu, předb., mld. USD
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět