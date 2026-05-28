Bank of America a JPMorgan očekávají další rekordní kvartál

Velké americké banky očekávají další mimořádně silné čtvrtletí díky tradingu, který dál těží z vysoké volatility na trzích i silné aktivity firem a investorů. Tato divize se tak opět stává hlavním tahounem zisků, zatímco banky zvyšují investice a vyhlížejí nové příležitosti pro růst.
Banky na Wall Street předpovídají další rekordní čtvrtletí pro svá obchodní oddělení. očekává, že tržby z prodejů a tradingu ve druhém čtvrtletí vzrostou o přibližně 15 % meziročně, uvedl ve středu generální ředitel Brian Moynihan. A generální ředitel Jamie Dimon uvedl, že výnosy jeho banky by mohly vzrůst o 11 %, což by znamenalo druhé nejlepší čtvrtletí za trading v historii, píše Bloomberg.
Podobně si banky zapsaly rekordní růst i v prvních třech měsících roku 2026, přičemž zejména obchodování s akciemi těžilo z vlny volatility vyvolané válkou v Íránu, vývoje na private credit trhu a z obav z dopadů AI.
Bank of America nyní využívá větší část své rozvahy na podporu obchodování a na investice do technologií, uvedl Moynihan na konferenci Bernstein Strategic Decisions Conference. „Musíte být opravdu připraveni nasadit velký objem kapitálu a kapacit v byznysu, který je velmi náročný, založený na špičkových lidech a vyžaduje individuální přístup ke klientům,“ řekl Moynihan. „A náš tým to zvládá dobře.“
Dimon na stejné konferenci uvedl, že poplatky za investiční bankovnictví by se ve druhém čtvrtletí mohly zvýšit o 10 % nebo i více. „Teď to jede na plný plyn,“ řekl Dimon. „Private equity fondy jsou aktivní, firmy jsou aktivní, na trzích je hodně nadšení.“ Dobré časy ale také znamenají, že tato banka, největší v USA podle aktiv, letos utratí asi o 1 miliardu dolarů více, než dříve manažeři očekávali, řekl. Tento nárůst je „z většiny způsoben lepšími výsledky, takže je to dobrá miliarda navíc,“ řekl Dimon.
Dimon také uvedl, že by mohla mít v určitém okamžiku šanci na další velkou akvizici, i když dodal, že ceny aktiv jsou v současné době vysoké. „Myslím si, že v příštích několika letech by mohla existovat šance investovat 10 až 20 miliard dolarů do koupě něčeho,“ řekl Dimon a dodal, že zatím „hledá“.
Moynihan uvedl, že i v prostředí cel a války na Blízkém východě zůstává americká ekonomika silná, což odráží vytrvalé spotřebitelské a firemní výdaje a stabilní míru nezaměstnanosti. Zisky této banky za první čtvrtletí byly nejvyšší za téměř dvacet let, a to díky rekordním příjmům z obchodování s akciemi.
Také čistý úrokový výnos , který tvoří více než polovinu výnosů firmy, bude v tomto čtvrtletí také „dobrý a solidní“, uvedl Moynihan. Po silném prvním čtvrtletí zvýšila banka v dubnu svůj celoroční výhled čistého úrokového výnosu na 6 % až 8 %.
Bank of America zároveň nabírá nové poradce pro správu majetku a očekává, že příjmy z této oblasti porostou o zhruba 10–13 %, uvedl Moynihan. Banka se zároveň soustředí na udržení nákladů pod kontrolou a chce si udržet provozní páku přibližně na úrovni z prvního čtvrtletí. Už dříve uvedla, že její provozní páka letos dosáhne zhruba 200 bazických bodů, což znamená, že výnosy porostou zhruba o 2 procentní body rychleji než náklady.