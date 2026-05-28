Akcie Snowflake letí nahoru o více než 30 procent. Firma překonala odhady a dál investuje do AWS

Se silnými hospodářskými výsledky za letošní první kvartál se vytáhla cloudová společnost Snowflake, jež výrazně překonala odhady Wall Street, díky čemuž poslali investoři její akcie ve středečním aftermarketu o desítky procent nahoru. Snowflake navíc oznámil miliardovou dohodu s Amazonem.
Za první fiskální čtvrtletí, končící 30. dubna, vykázal Snowflake upravený zisk na akcii ve výši 0,39 dolaru, což bylo sedm centů nad očekáváním. Tržby pak meziročně vzrostly o 33 procent na 1,39 miliardy dolarů při konsenzu analytiků 1,32 mld. USD.
Kromě toho firma vydala optimistický výhled na druhé čtvrtletí, v němž počítá s tržbami v rozmezí 1,415 až 1,420 mld. USD a upravenou provozní marží 12,5 procenta, což je rovněž nad konsensem trhu.
Pozitivní výsledky vedly k prudké reakci investorů, neboť akcie vyskočily až o 36 procent. Tržní kapitalizace společnosti, která vstoupila na burzu v roce 2020, se tak pohybuje lehce nad 60 miliardami dolarů.
Vedle výsledků přišla také dvě oznámení. První se týká převzetí AI startupu Natoma. Cenu transakce ale Snowflake neuvedl. Druhou zprávou je spolupráce s Amazonem, respektive jeho cloudovou divizí Web Services (AWS). V rámci dohody se Snowflake zavazuje v příštích pěti letech utratit zhruba šest miliard dolarů za cloudové služby a technologie, včetně využití zakázkových čipů Amazonu pro umělou inteligenci.
Podle zveřejněné zprávy plánuje Snowflake rozšířit nasazení procesorů Graviton, což jsou vlastní úsporné čipy AWS založené na architektuře Arm, a rovněž výrazně zvýšit využití grafických procesorů dostupných v cloudu pro potřeby AI aplikací.
Nový kontrakt s Amazonem představuje výrazné navýšení předchozího závazku. V době vstupu na burzu totiž Snowflake uzavřel s Amazonem dohodu v hodnotě 1,2 mld. USD na pět let, která byla později zvýšena na 2,5 mld. USD, připomíná server CNBC.
Graviton a nástup Arm architektury
Klíčovým prvkem dohody je rozšířené využití čipů Graviton. je poprvé představil v roce 2018 a postupně z nich vytvořil jeden ze svých nejúspěšnějších produktů v oblasti vlastního hardwaru. Snowflake začal s jejich adopcí už v roce 2022 a nyní tento trend výrazně urychluje.
Celý sektor se zároveň posouvá směrem k architektuře Arm, která nabízí vyšší energetickou efektivitu oproti tradičním procesorům x86 od společností a AMD. Zatímco Arm prorazil především v mobilních, tak sehrál zásadní roli v jeho rozšíření do datových center. Podobnou strategii následně převzaly i a , které vyvíjejí vlastní čipy na architektuře Arm.
Zdroj foto: Snowflake