Babiš vyzval guvernéra ČNB Michla ke snížení úrokových sazeb

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes vyzval guvernéra České národní banky (ČNB) Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V Česku je základní úroková sazba 3,5 procenta, v eurozóně 2,0 procenta. ČNB na dotaz ČTK uvedla, že se k výrokům politiků nevyjadřuje. Podle zákona je centrální banka nezávislá.
"Vyzývám guvernéra ČNB, aby snížil sazby. Nevidím důvod, proč občané a firmy v České republice platí o jedno procento vyšší základní sazbu než v eurozóně," řekl Babiš. Měnovou politiku ČNB kritizoval v souvislosti s cenami hypoték. Jeden ze sloganů hnutí ANO ve volební kampani sliboval nižší hypotéky, úrokové sazby hypoték v posledních měsících mírně vzrostly. Podle premiéra na dražších hypotékách vydělávají banky.
Michl minulý týden v rozhovoru pro podcast Insider řekl, že úrokové sazby ČNB v dohledné době níž nepůjdou a že se nebrání jejich zvýšení, pokud poroste zadlužování a množství peněz v oběhu. Prohlásil, že nepřipustí růst inflace i za cenu ekonomických škod a je připravený kvůli tomu i "zdrtit ekonomiku". Vyšší úrokové sazby obecně brzdí ekonomickou aktivitu, zároveň vedou k nižší inflaci.
Zákon o České národní bance stanovuje, že její hlavní cíl je péče o cenovou stabilitu. ČNB cílí na stabilní udržení inflace na dvou procentech. V dubnu meziroční inflace vzrostla na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta, důvodem bylo zejména zdražení pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě. Analytici očekávají, že do konce roku meziroční inflace zrychlí ke třem procentům. Finanční trh s ohledem na tento vývoj očekává, že do konce roku ČNB svou měnovou politiku dále zpřísní.