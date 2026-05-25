Babiš vyzval guvernéra ČNB Michla ke snížení úrokových sazeb

25.05.2026 15:35
Autor: ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes vyzval guvernéra České národní banky (ČNB) Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V Česku je základní úroková sazba 3,5 procenta, v eurozóně 2,0 procenta. ČNB na dotaz ČTK uvedla, že se k výrokům politiků nevyjadřuje. Podle zákona je centrální banka nezávislá.

"Vyzývám guvernéra ČNB, aby snížil sazby. Nevidím důvod, proč občané a firmy v České republice platí o jedno procento vyšší základní sazbu než v eurozóně," řekl Babiš. Měnovou politiku ČNB kritizoval v souvislosti s cenami hypoték. Jeden ze sloganů hnutí ANO ve volební kampani sliboval nižší hypotéky, úrokové sazby hypoték v posledních měsících mírně vzrostly. Podle premiéra na dražších hypotékách vydělávají banky.

Michl minulý týden v rozhovoru pro podcast Insider řekl, že úrokové sazby ČNB v dohledné době níž nepůjdou a že se nebrání jejich zvýšení, pokud poroste zadlužování a množství peněz v oběhu. Prohlásil, že nepřipustí růst inflace i za cenu ekonomických škod a je připravený kvůli tomu i "zdrtit ekonomiku". Vyšší úrokové sazby obecně brzdí ekonomickou aktivitu, zároveň vedou k nižší inflaci.

Zákon o České národní bance stanovuje, že její hlavní cíl je péče o cenovou stabilitu. ČNB cílí na stabilní udržení inflace na dvou procentech. V dubnu meziroční inflace vzrostla na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta, důvodem bylo zejména zdražení pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě. Analytici očekávají, že do konce roku meziroční inflace zrychlí ke třem procentům. Finanční trh s ohledem na tento vývoj očekává, že do konce roku ČNB svou měnovou politiku dále zpřísní.

 


Změní Warsh fungování americké centrální banky?
25.05.2026 13:53
Změní Warsh fungování americké centrální banky?
Ekonom Tim Taylor na stránkách The Conversable Economist píše o tom, c...
Týdenní výhled: Nový šéf Fedu, podstřelená nabídka Uberu a z Nvidie se stává ETF na AI
25.05.2026 16:36
Týdenní výhled: Nový šéf Fedu, podstřelená nabídka Uberu a z Nvidie se stává ETF na AI
Poslední květnový týden nebude bohatý na makrodata ani firemní výsledk...
Akcie Delivery Hero vystřelily nad nabídku Uberu, ve hře je i rozprodej aktiv
25.05.2026 13:07
Akcie Delivery Hero vystřelily nad nabídku Uberu, ve hře je i rozprodej aktiv
Akcie Delivery Hero prudce posilují nad úroveň nabídky Uberu, což nazn...
Jak vydělat na krizi v Hormuzu desítky milionů? Švýcarský trader přitáhl pozornost globálního trhu
25.05.2026 15:55
Jak vydělat na krizi v Hormuzu desítky milionů? Švýcarský trader přitáhl pozornost globálního trhu
Napětí kolem Hormuzského průlivu otevírá mimořádně výnosné příležitost...


    Podobnost s Trumpom...čistě náhodná ..?
    25.05.2026 16:59

    tak jako v Americe....Státní dluh rychle roste... a inflační tlak se zvyšuje...... ale pán premiér... si to zjevně nechce připustit......Podobnost s Trumpovými neúnavnými žádostmi na (bývalého) šéfa FEDu J. Powella ..na okamžité snížení sazeb... ...začína být pravděpodobně... jen čistě náhodná... (?!)
    SFX
    25.05.2026 16:30

    Babiš se začíná nějak opičit po Trumpovi. Taky nechápe, proč mají v eurozóně nižší úrokovou sazbu? Docela smutné slyšet od předsedy vlády.
    Jíra
    25.05.2026 16:09

    ... a já už myslel, že chce Babiš kupovat na úvěr a chce nízkou hypotéku :D
    Kočičák
    25.05.2026 15:52

    tak ten nadpis mě opravdu pobavil, nečekám snižování sazeb ale pravý opak a se zvyšující se inflací a rostoucím státním schodkem ani snad jiná možnost není ...??? to jsou divné nápady podnikatelů co by rádi levné peníze ale nechápou ekonomii , levnější hypotéky může stát zařídit když spadne cena nemovitostí ale pro to dlouhodobě stát nic nedělá ale dělá hodně pro zvyšování cen a daří se mu to
    kubis35
