Dell se dál veze na vlně AI. Akcie po výsledcích vyskočily až o 40 procent

29.05.2026 10:30
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

K největším hvězdám akciových trhů letos patří Dell Technologies. Akcie společnosti známé především výrobou počítačového hardwaru vzrostly od začátku roku do čtvrtečního závěru bezmála o 150 procent, jak se ale zdá, tak raketový vzestup není u konce, spíše naopak. Ve čtvrtek večer zveřejněné hospodářské výsledky za první kvartál (a výhled na ten další) byly totiž tak působivé, že akcie v aftermarketu vyhnaly o dalších 40 procent nahoru.

Důvodem tak spanilé jízdy akcií Dellu není prodej hardwaru. Svatý grál leží jinde, a sice v serverech určených pro výpočetně náročné aplikace umělé inteligence, po kterých poptávka strmě roste.

Ostatně čísla hovoří za vše: Dell očekává v účetním roce končícím v lednu 2027 tržby přibližně 167 miliard dolarů, přičemž zhruba 60 miliard dolarů z toho by měly tvořit právě příjmy z prodeje AI serverů. Nový výhled tak výrazně převyšuje dřívější prognózu okolo 140 mld. USD a rovněž průměrný odhad analytiků ve výši 142,1 mld. USD, upozorňuje agentura Bloomberg.

Servery Dellu optimalizované pro AI nacházejí uplatnění nejen u poskytovatelů pronájmu výpočetního výkonu, jako jsou CoreWeave nebo Nscale Global Holdings, ale také u velkých firemních zákazníků a významných hráčů v oblasti AI. Provozní ředitel Jeff Clarke uvedl, že společnost za poslední čtvrtletí zaznamenala nové objednávky AI serverů v objemu 24,4 mld. USD a realizovala jejich prodeje za 16,1 mld. USD. „Příležitosti v AI zatím nevykazují žádné známky zpomalení,“ uvedl Clarke.

Co se týče celkových výsledků za první fiskální čtvrtletí, tak společnost evidovala meziroční narůst tržeb o 88 procent na 43,8 mld. USD při konsenzu analytiků 35,5 mld. USD. Upravený zisk na akcii dosáhl 4,86 dolaru, což rovněž významně překonalo odhad trhu ve výši 2,99 dolaru.

Výsledky podpořila nejen poptávka po AI řešeních, ale také silné prodeje tradičních serverů využívajících klasické procesory. Tržby této divize se téměř zdvojnásobily na 8,5 mld. USD. Dařilo se ale i divizi osobních počítačů, jejíž tržby vzrostly o 17 procent na 14,6 mld. USD, zejména díky poptávce ze strany firem. Analytici přitom očekávali v průměru pouze 12,9 mld. USD.

Dell navíc vstupuje do dalších čtvrtletí s výraznou zásobou nevyřízených objednávek. Objem backlogu u AI serverů dosáhl podle Clarka 51,3 mld. USD, což podle managementu poskytuje dobrou viditelnost budoucích příjmů.

Finanční ředitel David Kennedy podotkl, že s tím, jak se firmy posouvají od trénování modelů k praktickému využívání AI, se otevírá prostor i pro širší portfolio produktů Dellu. „To podporuje dlouhodobější a stabilnější růst, který není omezen pouze na jednu kategorii,“ řekl Bloombergu.

Dalším pozitivním faktorem je i diverzifikace zdrojů růstu mimo oblast umělé inteligence. Americká armáda ve středu oznámila, že Dell získá kontrakt v hodnotě 9,7 mld. USD na správu licencí softwaru od Microsoftu.


