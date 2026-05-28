Meta nabídne předplatné pro aplikace Facebook, Instagram a WhatsApp

Americká technologická společnost Meta Platforms nabídne předplatné pro své aplikace , Instagram a WhatsApp. Snaží se snížit závislost na reklamě a dorovnat náklady na zavádění umělé inteligence (AI). Zprávu zveřejnila ve středu na síti Instagram vedoucí produktového oddělení společnosti Meta Naomi Gleitová a informují o ní americká média. Oznámení společnosti potěšilo investory, akcie Mety uzavřely se ziskem 3,7 procenta.
Uživatelé, kteří se pro předplatné rozhodnou, získají vylepšené funkce. Firmám a tvůrcům dá předplatné k dispozici prémiové nástroje.
Předplatné takzvaného Plus a Instagramu Plus nabídne další funkce statistické analýzy a přístup k širšímu publiku. Bude stát 3,99 dolaru (asi 84 Kč) měsíčně. Zájemci o WhatsApp Plus získají mimo jiné prémiové samolepky, vlastní vyzváněcí tóny a motivy aplikací a zaplatí 2,99 dolaru měsíčně.
"Předplatné nabídne bohatší způsoby vyjádření a propojení v našich aplikacích s dalšími zábavnými funkcemi, které budou přidány," uvedla Gleitová ve videu na síti Instagram. Dodala, že firma dlouhodobě plánuje sloučit předplatné do nabídky s názvem Meta One.
Testování předplatného se rozběhne v nadcházejících týdnech. Firma otestuje i předplatné pro uživatele svého chatbota umělé inteligence, jeho základní verze ale bude nadále k dispozici zdarma.
Už v roce 2023 spustila Meta placené a bezreklamní verze sítí a Instagram pro evropské uživatele. Vyhověla tak požadavkům Evropské unie na ochranu osobních údajů.
Oznámení o novém předplatném přichází týden poté, co Meta propustila deset procent ze svých 78.000 zaměstnanců. Učinila tak částečně proto, aby zaplatila výdaje na zavádění umělé inteligence. Společnost plánuje letos investovat až 145 miliard dolarů, převážně do výstavby datových AI center a do nákupu čipů.