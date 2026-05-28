Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Meta nabídne předplatné pro aplikace Facebook, Instagram a WhatsApp

Meta nabídne předplatné pro aplikace Facebook, Instagram a WhatsApp

28.05.2026 10:42
Autor: ČTK

Americká technologická společnost Meta Platforms nabídne předplatné pro své aplikace Facebook, Instagram a WhatsApp. Snaží se snížit závislost na reklamě a dorovnat náklady na zavádění umělé inteligence (AI). Zprávu zveřejnila ve středu na síti Instagram vedoucí produktového oddělení společnosti Meta Naomi Gleitová a informují o ní americká média. Oznámení společnosti potěšilo investory, akcie Mety uzavřely se ziskem 3,7 procenta.

Uživatelé, kteří se pro předplatné rozhodnou, získají vylepšené funkce. Firmám a tvůrcům dá předplatné k dispozici prémiové nástroje.

Předplatné takzvaného Facebooku Plus a Instagramu Plus nabídne další funkce statistické analýzy a přístup k širšímu publiku. Bude stát 3,99 dolaru (asi 84 Kč) měsíčně. Zájemci o WhatsApp Plus získají mimo jiné prémiové samolepky, vlastní vyzváněcí tóny a motivy aplikací a zaplatí 2,99 dolaru měsíčně.

"Předplatné nabídne bohatší způsoby vyjádření a propojení v našich aplikacích s dalšími zábavnými funkcemi, které budou přidány," uvedla Gleitová ve videu na síti Instagram. Dodala, že firma dlouhodobě plánuje sloučit předplatné do nabídky s názvem Meta One.

Testování předplatného se rozběhne v nadcházejících týdnech. Firma otestuje i předplatné pro uživatele svého chatbota umělé inteligence, jeho základní verze ale bude nadále k dispozici zdarma.

Už v roce 2023 spustila Meta placené a bezreklamní verze sítí Facebook a Instagram pro evropské uživatele. Vyhověla tak požadavkům Evropské unie na ochranu osobních údajů.

Oznámení o novém předplatném přichází týden poté, co Meta propustila deset procent ze svých 78.000 zaměstnanců. Učinila tak částečně proto, aby zaplatila výdaje na zavádění umělé inteligence. Společnost plánuje letos investovat až 145 miliard dolarů, převážně do výstavby datových AI center a do nákupu čipů.


Čtěte více:

Colt CZ usiluje o Explosii, VIG potvrzuje celoroční výhled a tržní sentiment tíží eskalace na Blízkém východě
28.05.2026 8:48
Colt CZ usiluje o Explosii, VIG potvrzuje celoroční výhled a tržní sentiment tíží eskalace na Blízkém východě
Colt CZ usiluje o převzetí Explosie, zatímco VIG potvrzuje výhled. Na ...
Silné výsledky Salesforce nestačily, investory znepokojil slabší výhled
28.05.2026 9:33
Silné výsledky Salesforce nestačily, investory znepokojil slabší výhled
Salesforce sice doručil solidní kvartální výsledky a překonal odhady z...
S mírovou dohodou to opět nevychází, tlak na dluhopisy ani akcie však není velký
28.05.2026 10:17
S mírovou dohodou to opět nevychází, tlak na dluhopisy ani akcie však není velký
Na Blízkém východě se vracíme znovu o krok zpět poté, co ani poslední ...


Váš názor
  • Přidat názor
    Nová doba
    28.05.2026 12:04

    "Americká internetová společnost Meta Platforms v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 61 procent na 26,8 miliardy dolarů (zhruba 560 miliard korun). Zisk i tržby překonaly očekávání." ... Jestli dobře rozumím, je to stále málo. Růst o 61% v dnešní době... nic moc. Chce to každé čtvrtletí zdvojnásobit zisk.
    pmx
    • Přidat názor
      Re: Nová doba
      28.05.2026 12:10

      Kdybych byl akcionář, nezlobil bych se.
      hudis
      • Přidat názor
         
        28.05.2026 12:36

        Syn, který je na střední, říkal že nezná nikoho, kdo by měl Facebook. Myslím že Facebooku časem vymřou uživatelé. Je třeba tlačit na pilu, dokud to jde....
        qwer
Aktuální komentáře
28.05.2026
12:22Kreditní riziko firem zůstává nízké, trh trestá především vlády  
11:00Akcie Snowflake letí nahoru o více než 30 procent. Firma překonala odhady a dál investuje do AWS
10:42Meta nabídne předplatné pro aplikace Facebook, Instagram a WhatsApp
10:17S mírovou dohodou to opět nevychází, tlak na dluhopisy ani akcie však není velký  
9:33Silné výsledky Salesforce nestačily, investory znepokojil slabší výhled
8:48Colt CZ usiluje o Explosii, VIG potvrzuje celoroční výhled a tržní sentiment tíží eskalace na Blízkém východě  
8:46Rozbřesk: Zvýší ECB v červnu úrokové sazby?
6:09Analytici se předhání v optimismu. Podle Goldmanů letos S&P 500 pokoří 8 000 bodů  
27.05.2026
22:01Akcie kolísaly kvůli nejasným signálům z jednání USA a Íránu  
16:35Rolls-Royce si vybral Škodu JS jako jednoho ze dvou dodavatelů dílů reaktorů SMR
16:32Traders Talk: Nasdaq letí nahoru, čipy drtí zbytek trhu. Šance ale leží jinde
15:56Colt CZ a estonská firma chtějí vyvíjet technologie proti dronům
15:50Jaké chování dluhopisů má na akcie znatelný dopad?
14:40AI mánie nezastavuje. SK Hynix a Micron poprvé v historii překonaly hodnotu jednoho bilionu dolarů  
14:12Tchaj-wan zadržel trojici pašeráků, kteří měli do Číny tajně dostat servery se zakázanými čipy od Nvidie
13:24Tržní hodnota jihokorejské SK Hynix překonala hranici jednoho bilionu dolarů
13:19Proč akcie energetických společností dál nerostou?
11:19„Vlajka“ na grafech. Jak rozpoznat technickou formaci, která předchází prudké rally  
10:51Technologická rally jede dál, sentiment je slušný i dnes v Evropě  
9:42Rozbřesk: Snění o volatilnější koruně. Je „klidná koruna“ nový normál?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
16:00USA - Prodeje nových domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět