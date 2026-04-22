GE Vernova hlásí silné výsledky a zvyšuje výhled. Akcie míří na nová maxima

22.04.2026 15:38
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Výrobce energetických zařízení GE Vernova hlásí lepší než očekávané hospodářské výsledky za letošní první čtvrtletí, což dál posiluje akcie společnosti. Ty po otevření trhu přidávaly přes 12 procent a dostaly se na nové historické maximum, za posledních 12 měsíců jsou pak v plusu už o více než 200 procent. Firma těží hlavně z poptávky po plynových elektrárnách a boomu ve výstavbě datacenter.

GE Vernova oznámila zisk na akcii ve výši 17,44 dolaru (výrazně ovlivněno jednorázovým ziskem 4 mld. USD souvisejícím s akvizicí Prolec GE) a tržby ve výši 9,3 miliardy dolarů (meziročně +16 %). Upravený provozní zisk EBITDA pak dosáhl 896 milionů dolarů. Pro srovnání: Wall Street očekávala zisk na akcii pouze 1,97 dolaru, tržby 9,2 mld. USD a EBITDA kolem 770 mil. USD.

Objem nových zakázek vzrostl meziročně o 71 procent na 18,3 mld. USD, což je téměř dvojnásobek čtvrtletních tržeb.

Management společnosti zároveň zlepšil výhled pro letošní rok, když nově očekává tržby okolo 45 mld. USD a EBITDA přibližně 5,9 mld. USD. Předchozí výhled počítal s EBITDA zhruba 5,3 mld. USD, zatímco analytický konsenzus byl 5,8 mld. USD.

Za výrazným zlepšením hospodaření, které se v posledním roce promítlo do prudkého nárůstu akcií stojí podle vedení firmy především mimořádně silná poptávka. GE Vernova nyní očekává, že objemu backlogu 200 miliard dolarů dosáhne do konce roku 2026, což je o dva roky dříve, než původně plánovala.

„Jde o výjimečnou příležitost – všechny signály naznačují, že jsme teprve na začátku tohoto cyklu,“ uvedl generální ředitel Scott Strazik.

GE Vernova má aktuálně nasmlouvány dodávky turbín o výkonu přibližně 100 gigawattů, přičemž během prvního kvartálu expedovala zhruba čtyři gigawatty. Přibližně pětina zakázek směřuje do AI datových center, zbytek připadá na tradiční odběratele, především energetické společnosti.

Růst ceny akcií přichází navzdory tomu, že titul už byl před zveřejněním výsledků velmi vysoko. Od zveřejnění výsledků za čtvrté čtvrtletí akcie posílily zhruba o 50 procent a od začátku konfliktu na Blízkém východě přidaly asi 15 procent, upozorňuje server Barron’s.

Navzdory vysokému ocenění zůstávají analytici u titulu převážně pozitivní. Téměř 80 procent z nich doporučuje akcie ke koupi, všímá si Barron’s. Například analytik JPMorgan Mark Strouse upozorňuje na pokračující cenovou sílu v segmentu plynových elektráren, jež by měla firmě zajistit silný příliv zakázek i další expanzi marží v příštích letech. U akcie má cílovou cenu 1 150 dolarů.

 


