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Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2

Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2

11.06.2026 9:45, aktualizováno: 11.6. 10:21
Autor: ČTK

Aktualizováno

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Informovala o tom Rada EU, zastupující unijní země. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur (1100 korun) za tunu vyprodukovaného CO2, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability (MSR).

"Vedli jsme opravdu náročná jednání a téma ETS 2 tím rozhodně nekončí, protože se k němu znovu vrátíme. Evropská komise do října 2027 navrhne přezkum uplatňování systému ETS 2 na budovy a silniční dopravu. Zároveň představí další úpravy, například změny stávajícího cenového stropu ve výši 45 eur, nad který by cena povolenky neměla vystoupat, a jeho prodloužení," uvedla česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z frakce Evropské lidové strany (EPP). Nerudová byla zpravodajkou návrhu a kompromis dojednávala za Evropský parlament.

Nerudová uvedla, že se jí do pozice europarlamentu, schválené letos v březnu, podařilo prosadit opatření na ochranu domácností před vysokými náklady. Ta zahrnovala mimo jiné prodloužení cenového stropu emisních povolenek a změny v uplatňování systému na rezidenční budovy. Druhá jednací strana v trialogu, členské státy, měla od počátku výrazně omezenější pozici a prosazovala pouze návrh Evropské komise na cenové brzdy, který spočíval především v uvolňování většího množství povolenek na trh s cílem snížit jejich cenu.

Na společném jednání evropských institucí se však po hodinách vyjednávání podařilo najít kompromis spočívající v tom, že by komise měla přijít s úpravou dalších cenových brzd včetně úpravy a prodloužení stávajícího cenového stropu na 45 eurech. Evropská komise zároveň musí do října 2027 předložit nový přezkum uplatňování systému ETS 2 na budovy a silniční dopravu, na jehož základě by měla následovat další revize systému.

"Rezerva tržní stability řeší nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou v ETS 2 úpravou počtu emisních povolenek dostupných v oběhu. Dnešní dohoda posílí rezervu tržní stability a dále zajistí stabilní a předvídatelný trh s povolenkami před plným spuštěním ETS 2 v roce 2028," uvedlo ve svém prohlášení kyperské předsednictví, které jednalo jménem členských států.

"Pro zlepšení dlouhodobé předvídatelnosti a důvěry na trhu dosažená dohoda ruší zneplatnění povolenek držených v rezervě tržní stability k 1. lednu 2031, což znamená, že celá rezerva ve výši 600 milionů povolenek zůstává k dispozici i po tomto datu a může být v případě potřeby uvolněna ke stabilizaci trhu," doplnil další bod dohody Evropský parlament. Cílem návrhu bylo právě posílit předvídatelnost trhu a řešit nadměrný růst cen povolenek.

Systém emisních povolenek EU ETS má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií. Systém EU ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v unii. Rozšíření systému EU ETS 2 má být zavedeno po ročním odkladu v roce 2028 a má se týkat silniční dopravy či vytápění budov. Součástí ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.

Europoslanci se úpravou odloženého systému zabývali po podnětech některých zemí včetně Francie či Česka, kterým se nelíbil možný dopad potenciálního zdražení paliv či vytápění na obyvatele. Zásadní novinkou je, že pokud cena povolenky dosáhne zmíněného stropu, z rezervy se do systému uvolní 40 milionů povolenek, což má předejít dalšímu nárůstu ceny. Původní plán počítal s uvolněním polovičního počtu.

Aby mohla upravená podoba systému vstoupit v platnost, musí ji ještě schválit členské státy i europarlament.


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