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Hormuz se otevírá, investoři znovu riskují a futures letí nahoru

Hormuz se otevírá, investoři znovu riskují a futures letí nahoru

15.06.2026 8:47
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Předběžná dohoda USA a Íránu o otevření Hormuzského průlivu zlepšila sentiment a tlačí dolů ceny ropy. Současně se pozornost přesouvá na summit G7, Trumpovy hrozby cly vůči Francii a omezení přístupu k pokročilé AI.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,7%, FTSE 100 +0,9 % a DAX +1,9 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +1,0 %, S&P 500 mini +1,2 % a Nasdaq 100 mini +1,9 %.

USA a Írán dosáhly prozatímní dohody o znovuotevření Hormuzského průlivu, čímž připravily půdu pro 60denní jednání o osudu teheránského jaderného programu a konečné dohodě. Oznámení zvýšilo chuť riskovat, akcie v Asii rostlou, stejně jako evropské a americké akciové futures, naopak ropa klesá.

Ve francouzském Évian-les-Bains dnes začne třídenní summit skupiny velkých světových ekonomik G7, na němž by mělo diskutovat mimo jiné o důsledcích dohody o ukončení války USA s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. Schůzka lídrů Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady měla v lázeňském městě u hranic se Švýcarskem původně začít v neděli, ale kvůli oslavám 80. narozenin Trumpa ve Washingtonu se o den posunula. Francouzský prezident Emmanuel Macron se v rámci summitu má setkat s Trumpem.

Americký prezident Donald Trump mezitím pohrozil zavedením 100procentního cla na francouzská vína, pokud Francie neodstraní daň z digitálních služeb, která se vztahuje na velké americké technologické společnosti. Trump deníku sdělil, že o možném uvalení 100procentního cla "na všechno šampaňské a všechno víno pocházející z Francie" hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. "Vše, co musí udělat, je odstranit tu daň. Pak nebude čelit takovému tlaku," dodal.

Anthropic na základě bezprecedentního nařízení Trumpovy administrativy zablokoval přístup ke svým nejpokročilejším modelům umělé inteligence, včetně Mythosu, aby se tato technologie nedostala do rukou cizích státních příslušníků. Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že tento incident zdůrazňuje riziko závislosti pouze na hrstce výkonných nástrojů umělé inteligence.



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