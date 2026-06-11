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Goldman Sachs: Capexy Oraclu sice investory vyděsily, ale část trhu z nich těží

Goldman Sachs: Capexy Oraclu sice investory vyděsily, ale část trhu z nich těží

11.06.2026 15:30
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Goldman Sachs zůstává optimistická ohledně dalšího vývoje akcií spojených s umělou inteligencí a očekává, že současné odhady výdajů jsou výrazně podhodnocené.

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