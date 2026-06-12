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Trhy se posouvají směrem ke kasinu a retailoví investoři nejsou „hloupými penězi“

Trhy se posouvají směrem ke kasinu a retailoví investoři nejsou „hloupými penězi“

12.06.2026 6:02
Autor: Redakce, Patria.cz

Liz Ann Sonders z investiční společnosti Charles Schwab na Bloombergu hovořila o tom, že trhy se podle ní výrazně posunuly směrem, kdy fungují spíše jako kasino. Napomáhá tomu i vytvoření „infrastruktury spojené s krátkodobým tradingem“. Zejména mladá generace se přitom domnívá, že „investování a hazard jsou jedna a tatáž věc“.

Podle expertky existuje určitá snaha o regulaci na úrovni státu, ale hlavně bude muset nastat „seberegulace“. Tedy změna chování přicházející od investorů samotných. K tomu mohou přispět i investiční společnosti, které pracují s retailovými klienty, protože ty mohou přispívat k jejich finanční gramotnosti. Na Bloombergu k tomu dodali, že „akcie nyní vlastní nejvíce lidí v historii, v minulosti se přitom mluvilo o tom, že retailoví investoři jsou hloupými penězi a ti institucionální penězi chytrými. Nyní jsou to ale právě drobní investoři, kdo často ukazuje směr celému trhu.“

Sonders k tomu řekla, že tyto nálepky byly vždy nešťastné. Chování retailových investorů mohlo být vnímáno jako kontrariánský signál, jejich prodeje tedy jako známka příležitosti k nákupu a naopak. Sonders si ale myslí, že ve skutečnosti měla tato skupina „častěji pravdu, než aby se mýlila.“ Svou roli pak nyní hrají sociální sítě, protože násobí objem diskuse o akciích a k dispozici jsou také mnohem lepší data ohledně toho, jaké pozice kdo drží.

Graf ukazuje, jak se vyvíjel podíl akcií na celkovém objemu finančních aktiv amerických domácností. Podíl trendově roste od poloviny osmdesátých let, a zatímco v té době dosahoval 10 až 15 %, nyní to je více než 45 %:

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Podle Bloombergu Schwab zvažuje vytvoření „predikčního trhu“ zaměřeného na finanční oblast. Otázka ale podle redaktorů je, „jak by se tento trh v principu lišil od sázek na GameStop.“ Tedy od spekulačních aktivit na některých akciích. Sonders odpověděla, že to je dobrá otázka, ona se na tomto projektu nepodílí. A dodala: „Jako strategička mohu říct, že mě tedy zajímá, co o nějakém vývoji říkají predikční trhy. Je to způsob, jak odhadnout sentiment, liší se od tradičních způsobů jeho měření.“ Na to, aby podobné trhy byly používány jako prostředek zajištění, je pak podle ní už třeba určitých znalostí.

Na youtube kanále Schwabu Sonders poukázala na to, že ekonomika je silná, ale výhled se může horšit. Působí na něj vývoj na Blízkém východě a zhoršuje se sentiment domácností. Rostou inflační tlaky, a to i kvůli boomu umělé inteligence. Fed tak stále čelí „tvrdohlavé inflaci“. Detailněji se věnovala tomu, že ziskovost obchodovaných firem jako celku táhnou nahoru zejména technologické společnosti. Následující graf pak ukazuje na změnu podílu hyperscalerů na celkových ziscích a modrou křivkou změnu podílu na celkových investicích. Tato křivka roste výrazně rychleji, a „to vyvolává otázky týkající se návratnosti investovaného kapitálu“.

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Zdroj: Bloomberg, Charles Schwab

 

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