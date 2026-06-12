Pád ropy poslal akcie i dluhopisy vzhůru. Čeká se na start SpaceX

Po sérii protichůdných signálů a náznaků pokroku v jednáních s Íránem výrazně klesá cena ropy, což pomáhá akciím i dluhopisům. Optimismus se vrací především do technologického sektoru, kde investoři vyhlížejí debut SpaceX a zároveň sledují, zda současná vlna rizikového apetitu vydrží.
Tentokrát opravdu? Stará Trumpova hra na trhy znovu zabírá. Nejprve přišly hrozby, pak jejich stažení a oznámení dohody s Íránem. Ten sice tradičně nic nepotvrdil a sám Trump už ohlásil desítky dohod, ale z kuloárů se tentokrát ozývá, že obě strany opravdu dosáhly pokroku ve vyjednáváních. Ropa tak reaguje propadem až na 86 dolarů, spolu s ní spadly výnosy dluhopisů a během včerejšího večera si také výrazně polepšily akcie.
Zprávy o Íránu se staly spouštěčem obnovení zájmu především o hlavní jména letošní AI rally, jako jsou , , SK Hynix, AMD a další. Naopak tradičnější IT firmy zaostávají podobně jako zbytek trhu.
Evropa dnes dopoledne dohání včerejší růst Wall Street a klíčové zdejší indexy si připisují kolem dvou procent. Americké futures se sice zrána nacházely v červeném, ale postupně ztráty mažou a konec týdne by se tak mohl nést v pozitivním duchu.
Na programu nejsou významná makrodata ani firemní výsledky, které by mohly hýbat s trhy. Pozornost bude upřena především na dnešní start SpaceX na burze. Průběžně se objevují různé zprávy o tom, kolikrát je emise přeupsaná, a obchodníci se snaží odhadnout, na jaké ceně se začne obchodovat. Vypadá to na podstatně vyšší cenovku než upisovacích 135 dolarů, ale hlavní otázkou je, jak dlouho vytrvá nákupní zájem, než se úvodní poptávka vyčerpá a trh najede na normální režim.
Vyšší poptávka po riziku zvedá euro, které se proti dolaru dostává na 1,1580, a směr rizikových aktiv dál sleduje zlato, jež stoupá nad 4200 USD. Koruna sice získává vůči slábnoucímu dolaru, ale na páru s eurem zůstává poměrně odolná vůči novým impulsům. Posiluje pouze drobně na 24,17.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:37 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1780
|0.0195
|24.1954
|24.1513
|CZK/USD
|20.8825
|0.0311
|20.9305
|20.8540
|HUF/EUR
|352.8894
|-0.3579
|354.8738
|352.6170
|PLN/EUR
|4.2477
|-0.0143
|4.2561
|4.2462
|CNY/EUR
|7.8342
|-0.1567
|7.8510
|7.8205
|JPY/EUR
|185.4420
|0.1134
|185.5759
|185.1668
|JPY/USD
|160.1445
|0.1106
|160.3780
|159.9550
|GBP/EUR
|0.8632
|0.0000
|0.8638
|0.8624
|CHF/EUR
|0.9213
|0.1228
|0.9221
|0.9198
|NOK/EUR
|11.0604
|0.7471
|11.0616
|10.9776
|SEK/EUR
|10.9322
|0.0050
|10.9569
|10.9230
| USD/EUR
|1.1580
|0.0302
|1.1587
|1.1557
|AUD/USD
|1.4201
|0.1446
|1.4243
|1.4176
|CAD/USD
|1.3982
|0.1504
|1.3996
|1.3962