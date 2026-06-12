Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Pád ropy poslal akcie i dluhopisy vzhůru. Čeká se na start SpaceX

Pád ropy poslal akcie i dluhopisy vzhůru. Čeká se na start SpaceX

12.06.2026 10:38
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Po sérii protichůdných signálů a náznaků pokroku v jednáních s Íránem výrazně klesá cena ropy, což pomáhá akciím i dluhopisům. Optimismus se vrací především do technologického sektoru, kde investoři vyhlížejí debut SpaceX a zároveň sledují, zda současná vlna rizikového apetitu vydrží.

Tentokrát opravdu? Stará Trumpova hra na trhy znovu zabírá. Nejprve přišly hrozby, pak jejich stažení a oznámení dohody s Íránem. Ten sice tradičně nic nepotvrdil a sám Trump už ohlásil desítky dohod, ale z kuloárů se tentokrát ozývá, že obě strany opravdu dosáhly pokroku ve vyjednáváních. Ropa tak reaguje propadem až na 86 dolarů, spolu s ní spadly výnosy dluhopisů a během včerejšího večera si také výrazně polepšily akcie.

Zprávy o Íránu se staly spouštěčem obnovení zájmu především o hlavní jména letošní AI rally, jako jsou Micron, Intel, SK Hynix, AMD a další. Naopak tradičnější IT firmy zaostávají podobně jako zbytek trhu.

Evropa dnes dopoledne dohání včerejší růst Wall Street a klíčové zdejší indexy si připisují kolem dvou procent. Americké futures se sice zrána nacházely v červeném, ale postupně ztráty mažou a konec týdne by se tak mohl nést v pozitivním duchu.

Na programu nejsou významná makrodata ani firemní výsledky, které by mohly hýbat s trhy. Pozornost bude upřena především na dnešní start SpaceX na burze. Průběžně se objevují různé zprávy o tom, kolikrát je emise přeupsaná, a obchodníci se snaží odhadnout, na jaké ceně se začne obchodovat. Vypadá to na podstatně vyšší cenovku než upisovacích 135 dolarů, ale hlavní otázkou je, jak dlouho vytrvá nákupní zájem, než se úvodní poptávka vyčerpá a trh najede na normální režim.

Vyšší poptávka po riziku zvedá euro, které se proti dolaru dostává na 1,1580, a směr rizikových aktiv dál sleduje zlato, jež stoupá nad 4200 USD. Koruna sice získává vůči slábnoucímu dolaru, ale na páru s eurem zůstává poměrně odolná vůči novým impulsům. Posiluje pouze drobně na 24,17.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:37 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1780 0.0195 24.1954 24.1513
CZK/USD 20.8825 0.0311 20.9305 20.8540
HUF/EUR 352.8894 -0.3579 354.8738 352.6170
PLN/EUR 4.2477 -0.0143 4.2561 4.2462
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.8342 -0.1567 7.8510 7.8205
JPY/EUR 185.4420 0.1134 185.5759 185.1668
JPY/USD 160.1445 0.1106 160.3780 159.9550
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8632 0.0000 0.8638 0.8624
CHF/EUR 0.9213 0.1228 0.9221 0.9198
NOK/EUR 11.0604 0.7471 11.0616 10.9776
SEK/EUR 10.9322 0.0050 10.9569 10.9230
USD/EUR 1.1580 0.0302 1.1587 1.1557
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4201 0.1446 1.4243 1.4176
CAD/USD 1.3982 0.1504 1.3996 1.3962
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Čtěte více:

Bloomberg: Vstupem SpaceX na burzu se mohou obohatit Trumpovi úředníci
04.06.2026 8:27
Bloomberg: Vstupem SpaceX na burzu se mohou obohatit Trumpovi úředníci
stup vesmírné společnosti SpaceX na akciovou burzu by mohl ještě více ...
S&P odmítla výjimku pro megacapy. SpaceX nebude po IPO zařazen do indexu
05.06.2026 10:23
S&P odmítla výjimku pro megacapy. SpaceX nebude po IPO zařazen do indexu
SpaceX narazila před svým očekávaným burzovním debutem na zásadní přek...
IPO SpaceX zavírá dveře investorům z Číny a Hongkongu. Úpisu se nezúčastní z bezpečnostních důvodů
05.06.2026 14:41
IPO SpaceX zavírá dveře investorům z Číny a Hongkongu. Úpisu se nezúčastní z bezpečnostních důvodů
Největší plánované IPO historie provází geopolitické napětí – SpaceX p...
Arnott: Obří IPO SpaceX, OpenAI a dalších mění pravidla hry na burze a vysávají kapitál z trhu
09.06.2026 5:54
Arnott: Obří IPO SpaceX, OpenAI a dalších mění pravidla hry na burze a vysávají kapitál z trhu
Vlna obřích IPO v čele se SpaceX, Anthropic a OpenAI může podle invest...
SpaceX: Co všechno potřebujete vědět o největším IPO v historii Wall Street
12.06.2026 15:15
SpaceX: Co všechno potřebujete vědět o největším IPO v historii Wall Street
Space Exploration Technologies Corporation miliardáře Elona Muska zabý...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.06.2026
9:08Víkendář: Čína netouží obchodovat, chce jen prodávat. A Evropa by měla reagovat
13.06.2026
9:03Víkendář: Chce Čína dotacemi a exporty dosáhnout i „poslušnosti“ jiných?
12.06.2026
22:00Největší IPO historie SpaceX jde na burzu  
17:14Hodnota akcií SpaceX a „valuační“ informační šum
15:38Centrální banky se posouvaly k merkantilismu, zvyšovaly proto nákupy cenných papírů
15:15SpaceX: Co všechno potřebujete vědět o největším IPO v historii Wall Street  
13:58Adobe roste, ale akcie klesají. Investoři se obávají slabší monetizace
12:19Perly týdne: Erin Brockovich jde proti datovým centrům a Britové přehodnocují brexit
10:38Pád ropy poslal akcie i dluhopisy vzhůru. Čeká se na start SpaceX  
10:28Michl: ČNB může zvýšit sazby už příští týden. Musí bojovat s jádrovou inflací  
8:45Rozbřesk: ETS 2 se rýsuje. Stabilnější trh, ale citelný dopad na domácnosti
8:41SpaceX mění historii, Trump ustoupil od útoku na Írán a ČNB může zvýšit sazby  
6:02Trhy se posouvají směrem ke kasinu a retailoví investoři nejsou „hloupými penězi“
11.06.2026
17:19Většina trhu je z jednoho pohledu „levná“. Z druhého „drahá“
15:30Goldman Sachs: Capexy Oraclu sice investory vyděsily, ale část trhu z nich těží  
14:52ECB podle očekávání zvýšila úroky, depozitní sazba je na 2,25 procenta
13:45OpenAI zvažuje výrazné zlevnění tokenů. Chce tím předskočit Anthropic
12:16Oracle doručil silná čísla, trh ale znervóznily obří investice do umělé inteligence  
11:56Mercedes se dohodl s firmou Tytan na spolupráci při výrobě systémů proti dronům
11:06Vyšší investice Oraclu do datacenter děsí investory. Akcie reagují poklesem  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    Nebyla nalezena žádná data
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět