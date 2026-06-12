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Michl: ČNB může zvýšit sazby už příští týden. Musí bojovat s jádrovou inflací

Michl: ČNB může zvýšit sazby už příští týden. Musí bojovat s jádrovou inflací

12.06.2026 10:28
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Guvernér ČNB Aleš Michl signalizuje obrat v měnové politice – červnové zvýšení sazeb je podle něj stále reálnější reakcí na přetrvávající domácí inflační tlaky.

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