SpaceX mění historii, Trump ustoupil od útoku na Írán a ČNB může zvýšit sazby

Trhy vstupují do dne v pozitivní náladě. Evropské futures výrazně rostou po odvolaném útoku Donalda Trumpa na Írán, zatímco investoři sledují rekordní IPO SpaceX. Do hry zároveň vstupuje jestřábí tón ČNB i zhoršený výhled globální ekonomiky.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,6 %, FTSE 100 +0,8 % a DAX +1,4 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,1 %, S&P 500 mini -0,0 % a Nasdaq 100 mini -0,1 %.
Guvernér české centrální banky Aleš Michl uvedl, že vidí silnější argument pro zvýšení úrokových sazeb v červnu s cílem omezit inflační tlaky. Česká ekonomika pode něj čelí domácím rizikům v důsledku robustního růstu mezd a také přetrvávajícího růstu cen služeb a bydlení.
Generální ředitel Kofoly Buryš prodal 1840 akcií za průměrnou cenu 520,90 Kč.
SpaceX se zapsala do historie s největší primární veřejnou nabídkou akcií (IPO), která ji vynesla na vrchol žebříčku největších veřejně obchodovaných společností a nasměrovala Elona Muska k tomu, aby se stal prvním bilionářem světa. Společnost v rámci IPO získala 75 miliard dolarů, přičemž 555,6 milionu akcií bylo oceněno 135 dolary za kus, uvádí se ve čtvrtečním prohlášení na jejích webových stránkách.
Trump ve čtvrtek odstoupil od svého plánu útoku na Írán. Hormuzský průliv mezitím zůstává fakticky uzavřen. Nepravidelné a veřejné pokusy 79letého prezidenta o dosažení dohody s Teheránem však přinesly další vedlejší škody. Americká armáda tento týden zabila tři indické námořníky při útoku na několik civilních lodí s indickou posádkou a údajně zničila zařízení na pitnou vodu v jižním Íránu, což by mohlo představovat válečný zločin.
Světová banka snížila svůj výhled globálního hospodářského růstu pro letošní rok na nejnižší úroveň od pandemie nemoci covid-19 a varovala před rostoucími ekonomickými dopady války na Blízkém východě, které se promítají do ekonomik po celém světě. Světová ekonomika má letos vzrůst o 2,5 procenta, což je o 0,1 procentního bodu méně, než předpokládala SB ve svém lednovém odhadu. Průměrná inflace má činit čtyři procenta, uvedla banka ve své zprávě Global Economic Prospect.