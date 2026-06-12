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Největší IPO historie SpaceX jde na burzu

12.06.2026 22:00
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 12.6. 2026 posiluje o 0,5 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq dnes také posiluje, a to o 0,8 %.

Německý index DAX posiluje o 0,3 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,1 % na úroveň 1,1570. Zlato dnes oslabuje o 0,1 % a obchoduje se na úrovni 4207USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0,024 p. b. na úroveň 4,481 %.

IPO SpaceX bylo největší IPO v historii. Akcie se dnes obchodují za 161 USD v závěru trhu. První den tedy vzrostly o více než 20 %. Investoři projevili mimořádně silný zájem.



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