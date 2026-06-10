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Státy vydávají dluhopisy rekordním tempem. Výnosy se vrací na úrovně z roku 2008

Státy vydávají dluhopisy rekordním tempem. Výnosy se vrací na úrovně z roku 2008

10.06.2026 14:07
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Rostoucí výdaje nutí vlády vydávat dluhopisy rekordním tempem. Pouze za letošní rok se celosvětově prodaly státní dluhopisy prostřednictvím syndikovaných emisí za více než 500 miliard dolarů, což je více než v první polovině roku 2020, kdy státy financovaly ekonomiky zasažené covidovou pandemií.

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    Tlak to bude
    10.06.2026 14:22

    zřejmě na trhy globálně, ale hlavně na předlužené společnosti typu CSG
    Ticino
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