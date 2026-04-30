ČEZ koupil projekční firmu Energoprojekt Praha. Akvizice má pomoci řízení jaderných zakázek

Skupina získala stoprocentní podíl v inženýrské a projektové společnosti Energoprojekt Praha, kterou koupila od ÚJV Řež. Firma se specializuje na projektování energetických, zejména jaderných zdrojů, a má se v příštích letech výrazně zapojit do příprav a realizace nových jaderných bloků v Česku. Akvizice má posílit technické kapacity a usnadnit řízení náročných jaderných projektů.
Podnik Energoprojekt Praha se specializuje na inženýrské a projektové práce v energetice, zejména v rozvoji jaderné energie. Původně šlo o divizi ÚJV Řez pro energetiku, na začátku letošního roku ovšem byla firma vyčleněna do samostatné dceřiné společnosti. Nyní ji plně ovládl . Už loni firma navíc začala výrazně posilovat své personální kapacity. V současnosti zaměstnává přibližně 300 odborníků, postupně ale firma počítá s růstem počtu zaměstnanců až na 700.
"Před EGP stojí významné projektově-inženýrské příležitosti zaměřené především na rozsáhlé energetické a jaderné projekty. Tyto zakázky zároveň kladou vysoké nároky na dlouhodobé financování, což by významně omezovalo financování dalšího rozvoje Skupiny ÚJV. Prodej EGP finančně silnému partnerovi umožní této společnosti plně rozvinout její potenciál v oblasti velkých energetických projektů, zejména v souvislosti s přípravou a realizací nových jaderných zdrojů," popsal generální ředitel ÚJV Řež Martin Ruščák.
Pro ÚJV Řež prodej podle něj znamená také uvolnění kapitálu pro další rozvoj vlastních projektů. "Vedle podpory provozu jaderných zdrojů především v oblasti radiofarmak," podotkl Ruščák.
Společnost Energoprojekt Praha by se v příštích letech měla podílet na projektech spojených s výstavbou nových jaderných zdrojů v Česku. Počítá s tím i smlouva s KHNP o inženýrsko-technické podpoře pro nový blok v Dukovanech v hodnotě 4,7 miliardy Kč. Projekty přitom budou vyžadovat bankovní garance a financování až do 40 let, k čemuž by měl pomoci.
"Skupina je dlouhodobě klíčovým zákazníkem EGP a zároveň disponuje kapitálovou silou a zkušenostmi potřebnými k zajištění financování rozsáhlých a dlouhodobých energetických projektů. Vlastnické propojení umožní lepší koordinaci projektů, personálních kapacit, ale i řízení rizik spojených s harmonogramy jaderných zakázek," uvedl ředitel divize Nová energetika Tomáš Pleskač.
ÚJV Řež se specializuje na jaderný výzkum a energetiku, zejména pak na služby na podporu bezpečného provozu jaderných elektráren a technologií pro nakládání s radioaktivními odpady. Působí také v oblasti nukleární medicíny. Majoritní podíl drží skupina .
Polostátní skupina zahrnuje desítky dceřiných firem. Loni vydělala 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy. Meziročně se snížily také provozní zisk či výnosy firmy. Stát v současnosti drží v zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři.