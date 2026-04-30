ČEZ koupil projekční firmu Energoprojekt Praha. Akvizice má pomoci řízení jaderných zakázek

30.04.2026 12:22
Autor: ČTK

Skupina ČEZ získala stoprocentní podíl v inženýrské a projektové společnosti Energoprojekt Praha, kterou koupila od ÚJV Řež. Firma se specializuje na projektování energetických, zejména jaderných zdrojů, a má se v příštích letech výrazně zapojit do příprav a realizace nových jaderných bloků v Česku. Akvizice má posílit technické kapacity ČEZ a usnadnit řízení náročných jaderných projektů.

Energetická společnost ČEZ koupila od ÚJV Řež inženýrskou a projektovou firmu Energoprojekt Praha (EGP). Získala v ní plný podíl. Energoprojekt Praha by se měl podílet na projektech k výstavbě nových jaderných zdrojů v Česku. Cenu transakce firmy nezveřejnily.

Podnik Energoprojekt Praha se specializuje na inženýrské a projektové práce v energetice, zejména v rozvoji jaderné energie. Původně šlo o divizi ÚJV Řez pro energetiku, na začátku letošního roku ovšem byla firma vyčleněna do samostatné dceřiné společnosti. Nyní ji plně ovládl ČEZ. Už loni firma navíc začala výrazně posilovat své personální kapacity. V současnosti zaměstnává přibližně 300 odborníků, postupně ale firma počítá s růstem počtu zaměstnanců až na 700.

"Před EGP stojí významné projektově-inženýrské příležitosti zaměřené především na rozsáhlé energetické a jaderné projekty. Tyto zakázky zároveň kladou vysoké nároky na dlouhodobé financování, což by významně omezovalo financování dalšího rozvoje Skupiny ÚJV. Prodej EGP finančně silnému partnerovi umožní této společnosti plně rozvinout její potenciál v oblasti velkých energetických projektů, zejména v souvislosti s přípravou a realizací nových jaderných zdrojů," popsal generální ředitel ÚJV Řež Martin Ruščák.

Pro ÚJV Řež prodej podle něj znamená také uvolnění kapitálu pro další rozvoj vlastních projektů. "Vedle podpory provozu jaderných zdrojů především v oblasti radiofarmak," podotkl Ruščák.

Společnost Energoprojekt Praha by se v příštích letech měla podílet na projektech spojených s výstavbou nových jaderných zdrojů v Česku. Počítá s tím i smlouva s KHNP o inženýrsko-technické podpoře pro nový blok v Dukovanech v hodnotě 4,7 miliardy . Projekty přitom budou vyžadovat bankovní garance a financování až do 40 let, k čemuž by ČEZ měl pomoci.

"Skupina ČEZ je dlouhodobě klíčovým zákazníkem EGP a zároveň disponuje kapitálovou silou a zkušenostmi potřebnými k zajištění financování rozsáhlých a dlouhodobých energetických projektů. Vlastnické propojení umožní lepší koordinaci projektů, personálních kapacit, ale i řízení rizik spojených s harmonogramy jaderných zakázek," uvedl ředitel divize Nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač.

ÚJV Řež se specializuje na jaderný výzkum a energetiku, zejména pak na služby na podporu bezpečného provozu jaderných elektráren a technologií pro nakládání s radioaktivními odpady. Působí také v oblasti nukleární medicíny. Majoritní podíl drží skupina ČEZ.

Polostátní skupina ČEZ zahrnuje desítky dceřiných firem. Loni vydělala 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy. Meziročně se snížily také provozní zisk či výnosy firmy. Stát v současnosti drží v ČEZ zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři.

 
 

Klíčový milník pro Dukovany: první projektová fáze splněna. KHNP dokončila koncepční projekt
20.04.2026 12:40
Klíčový milník pro Dukovany: první projektová fáze splněna. KHNP dokončila koncepční projekt
Korejská společnost KHNP dokončila koncepční projekt pro dva nové jade...
ČEZ navrhuje dividendu 42 korun na akcii. Rozhodne valná hromada 1. června
22.04.2026 17:05
ČEZ navrhuje dividendu 42 korun na akcii. Rozhodne valná hromada 1. června
Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., na svém dnešním zasedání schvál...
Vedení ČEZ navrhlo vyčlenění nové dceřiné firmy, jde o první krok k zestátnění
23.04.2026 13:48
Vedení ČEZ navrhlo vyčlenění nové dceřiné firmy, jde o první krok k zestátnění
Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti,...
Rozdělení ČEZ: Dcera pro prodej, distribuci či GasNet vznikne v úvodu 2027 a soustředí polovinu zisku EBITDA
24.04.2026 12:22
Rozdělení ČEZ: Dcera pro prodej, distribuci či GasNet vznikne v úvodu 2027 a soustředí polovinu zisku EBITDA
Nová dceřiná společnost ČEZ by měla vzniknout do konce prvního čtvrtle...
ČEZ a Rolls-Royce SMR uzavřely dohodu na přípravu vývoje modulárních reaktorů
24.04.2026 16:27
ČEZ a Rolls-Royce SMR uzavřely dohodu na přípravu vývoje modulárních reaktorů
Energetická skupina ČEZ a britská společnost Rolls-Royce SMR uzavřely ...
MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí
29.04.2026 10:36
MakroMixér: Energetické trhy nejsou v panice, bezemisní zdroje tlačí ceny dolů. Pavel Řežábek o plynu, elektřině a konci uhlí
Napětí na Blízkém východě, nejistota kolem dodávek plynu, prázdnější e...


Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - HDP, q/q
10:00DE - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:15EMU - Jednání ECB, depozitní sazba
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět