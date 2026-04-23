Zámořské indexy po maximech ztrácely

23.04.2026 22:01
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

Přestože prezident Donald Trump v úterý oznámil prodloužení příměří mezi USA a Íránem, napětí vzrostlo kvůli aktivitám námořnictva v Hormuzském průlivu a jeho okolí. Americká armáda uvedla, že zadržela ropný tanker spojený s Íránem. Ministerstvo obrany zveřejnilo záběry, které údajně ukazují americké vojáky na palubě plavidla v Indickém oceánu. Írán mezitím zveřejnil také video, které zřejmě ukazuje jeho vojáky nastupující na nákladní loď poblíž průlivu. Teherán již ve středu zaútočil na tři lodě v průlivu a dvě z nich zabavil. Ústředním bodem napětí je probíhající americká námořní blokáda íránských přístavů a pobřeží. Americké ústřední velení ve čtvrtek uvedlo, že od začátku blokády přesměrovalo 33 plavidel. Íránský ministr zahraničí Abbás Aragččí označil blokádu za „válečný akt“, zatímco předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf prohlásil, že úplné příměří má smysl, pouze pokud není porušeno námořní blokádou. Trump ve čtvrtek prohlásil, že nařídil americkému námořnictvu, aby zničilo každou loď, která klade miny do vod Hormuzského průlivu. Trump uvedl, že k prodloužení příměří došlo na žádost Pákistánu, který sloužil jako prostředník mezi Washingtonem a Teheránem, a dodal, že příměří bude platit dokud íránští představitelé nepředloží jednotný návrh na mír. Mediátoři z Pákistánu, Turecka a Egypta se předháněli v záchraně mírových rozhovorů, včetně uspořádání potenciální schůzky již v pátek. I přes nepříznivé okolnosti způsobené válkou v Íránu zaznamenala korporátní Amerika v podstatě solidní start do výsledkové sezóny. Podle údajů agentury Bloomberg téměř 80 % firem z indexu S&P 500, které dosud vykázaly výsledky za první čtvrtletí, překonalo očekávání analytiků.

Tesla se dostala do centra pozornosti poté, co výrobce elektromobilů zahájil zveřejňování výsledků klubu Magnificent 7 čtvrtletním překonáním tržeb i zisku, k čemuž přispěly solidní výsledky v jeho klíčovém automobilovém segmentu. Akcie společnosti však poklesly o 3,6 %, protože investoři odmítli její plány vynaložit letos přes 25 miliard dolarů na financování přechodu na robotiku a autonomní řízení. Tesla dříve předpovídala roční kapitálové výdaje ve výši 20 miliard dolarů. Naopak akcie společnosti Texas Instruments vzrostly o 19,4 % a dosáhly tak na přední příčky dnešní ziskovosti v indexech S&P 500 i Nasdaq . Tento lídr v oblasti polovodičů vydal lepší než očekávaný výhled na aktuální čtvrtletí. Na druhou stranu softwarové akcie oslabily po zklamání od velkých jmen v tomto odvětví, jako jsou IBM a ServiceNow. Akcie první z nich klesly o 8,3 %, zatímco akcie druhé klesly o 17,6 %. V dalších pohybech souvisejících s výsledky hospodaření akcie společnosti Honeywell klesly o 2,6 % poté, co čtvrtletní výhled tržeb průmyslového konglomerátu nenaplnil očekávání, jelikož konflikt na Blízkém východě zatížil jeho podnikání. Akcie společnosti Lockheed Martin klesly o 4,6 % poté, co tento gigant v oblasti obrany vykázal pokles čtvrtletního zisku. Akcie společnosti American Express klesly o 4,4 %.



Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět