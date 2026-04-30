Obrat Stellantisu pod lupou investorů: Silná čísla, slabá důvěra

Akcie automobilové skupiny Stellantis dnes zažívají výrazný pokles. Investoři jsou totiž na pochybách ohledně trvalého zlepšení hospodaření na klíčovém severoamerickém trhu. Právě tam došlo v prvním čtvrtletí k podpoře snižováním cen a jednorázovými finančními položkami, nikoliv však čistě provozním výkonem.
Na první pohled to dopadlo dobře: Stellantis za letošní první kvartál vykázala téměř trojnásobný nárůst očištěného provozního zisku ve výši 960 milionů eur, což výrazně překonalo průměrný odhad analytiků (568 mil. eur). Čistý zisk dosáhl 377 milionů eur, zatímco před rokem firma vykázala ztrátu 387 milionů eur. Globální dodávky vzrostly za tři měsíce do března o 12 procent, k čemuž dopomohl hlavně 17procentní nárůst v Severní Americe.
Analytici ale upozornili na slabší než očekávanou ziskovost právě v Severní Americe a také na jednorázový výnos ve výši zhruba 400 milionů eur, který souvisí s budoucími očekávanými vratkami cel. Tyto faktory podle trhu zpochybňují kvalitu návratu firmy k ziskovosti, píše agentura Bloomberg.
Třeba analytik společnosti Oddo Michael Foundoukidis zmínil nižší než očekávanou provozní marži v Severní Americe, která činila jen 1,6 %. Dále poukázal i na horší vývoj volného cash flow. Výsledky tak potvrzují, že „obrat bude nějakou dobu trvat,“ uvedl Foundoukidis ve svém komentáři a dodal: „Management stále musí předložit hmatatelné důkazy o schopnosti strategii skutečně realizovat“.
I proto akcie Stellantisu kótované na burze v Miláně ve čtvrtek ráno spadly až o deset procent, byť ztrátu později částečně umazaly, čímž zaznamenaly největší denní propad od letošního února. Od začátku roku pak titul ztratil přibližně 35 procent, což z něj činí vůbec nejslabší akcii v evropském subindexu Stoxx 600 Automobiles & Parts, všímá si Bloomberg.
Automobilový koncern, pod nějž spadají značky jako Jeep, Fiat, Chrysler či Peugeot, má v poslední době za sebou sérii kroků, které investory zaskočily. Například letos v únoru firma oznámila mimořádné náklady ve výši 22,2 miliardy eur, jež odrážely přehnaná očekávání ohledně přechodu na elektromobilitu. To přitom přišlo jen krátce poté, co generální ředitel Antonio Filosa trh uklidňoval ohledně vývoje hospodaření. Více jsme psali ZDE.
Filosa nyní dokončuje rozsáhlou restrukturalizaci globálních aktivit skupiny, jejímž cílem je stabilizovat hospodaření a obnovit důvěru investorů. Výsledky tohoto přezkumu hodlá management představit investorům 21. května. Mezitím se společnost zavázala investovat zhruba 13 miliard dolarů do posílení své pozice na klíčovém americkém trhu. V Evropě naopak firma čelí přebytku kapacit, přičemž masové značky jako Fiat, Citroën a Opel si často konkurují navzájem.
Spolupráce s Čínou
Stejně jako ostatní evropští výrobci čelí i Stellantis rostoucímu tlaku ze strany čínských automobilek, které expandují na evropský trh. Například německý gigant dnes oznámil, že hledá další úspory kvůli zostřující se konkurenci ze strany BYD a spol.
Na druhé straně Stellantis ale zvažuje spolupráci s čínskými výrobci, která by pomohla řešit nadbytečné kapacity v Evropě a zajistit přístup k moderním technologiím. Patří sem užší vazby na Leapmotor či obnovená aliance s Dongfeng Motor, uvádí Bloomberg.
Filosa zatím poskytuje jen omezené informace o plánovaných strategických změnách, zejména pokud jde o Evropu, a detaily slibuje až na zmíněné květnové prezentaci pro investory.