Mounjaro a Zepbound jako zlatý důl: Eli Lilly překonává odhady a navyšuje výhled

Po středečních výsledcích big techu zveřejnil svá čísla hospodaření ve čtvrtek před otevřením trhu další americký gigant, a sice ten farmaceutický. nejenže suverénně překonala odhady Wall Street, ale navíc navýšila výhled tržeb, protože poptávka po lécích na hubnutí neutuchá, ba naopak. Akcie reagují v premarketu prudkým růstem bezmála o osm procent.
Upravený zisk na akcii v prvním kvartálu činil 8,55 USD (+156 % y/y) při konsenzu 7,06 USD. Tržby stouply meziročně o 56 procent na 19,80 mld. USD, zatímco analytici počítali s 17,77 mld. USD.
Absolutním hitem je lék na diabetes Mounjaro, jehož prodeje meziročně raketově vzrostly o 125 procent na 8,66 mld. USD (trh čekal 7,21 mld. USD). A působivý růst (+80 % y/y) s tržbami ve výši 4,16 mld. USD vykazuje také Zepbound, který se předpisuje na obezitu.
Navzdory nižším cenám léků na hubnutí na klíčovém trhu v USA společnost navýšila celoroční výhled tržeb pro rok 2026 o dvě miliardy dolarů – nově očekává 82 až 85 mld. USD. Důvodem je právě silná poptávka po zmíněných přípravcích Mounjaro a Zepbound.
Novým katalyzátorem růstu navíc může být novinka v podobě pilulky proti obezitě, jež se prodává pod obchodním názvem Foundayo. Ta byla uvedena na trh až tento měsíc, takže její prodeje nejsou ve zprávě za první kvartál zahrnuty.
Foundayo je každopádně středem zájmu investorů a analytiků, kteří jej srovnávají s konkurenční pilulkou Wegovy od Novo Nordisku. Ta byla schválena už v lednu, a tak má dánská firma na americkém trhu v tomto segmentu náskok, který podle všeho zatím využila naplno, protože poptávka po Wegovy byla enormní. Naproti tomu raná data o předepsaných receptech na Foundayo naznačují, že jeho prodeje jsou zatím "skromné".
Novo Nordisk zveřejní své hospodářské výsledky za první kvartál příští týden, konkrétně ve středu 6. května.