Detail - články
Šéfka Commerzbank chce zvýšit zisk a ukázat, že nabídku od UniCredit nepotřebuje

17.03.2026 12:44
Autor: ČTK

Ředitelka německé Commerzbank Bettina Orloppová chce zlepšit hospodaření banky, a tím ukázat, že Commerzbank nemusí přijmout nabídku na převzetí od italské UniCredit. Ta je podle ní nevýhodná. Šéfka druhé největší německé banky to řekla v rozhovoru s agenturou Bloomberg. UniCredit vlastní v Commerzbank významný podíl a hodlá nakupovat další akcie, o převzetí celé Commerzbank teď zájem nemá.

"V současné době uvažujeme o urychlení" procesu zvyšování ziskovosti Commerzbank, uvedla Orloppová. "Je to v zájmu všech akcionářů," upřesnila a dodala, že nabídka UniCreditu je podle ní za velmi nízkou cenu.

Komentář šéfky druhé největší německé banky podle Bloombergu dokládá, jak se snaží vzbudit důvěru ve svou strategii vést banku dál jako samostatnou jednotku. Orloppová v tom má podporu německé vlády, která v pondělí zopakovala, že s převzetím Commerzbank italskou skupinou nesouhlasí.

Orloppová v únoru uvedla, že celoroční zisk překoná předchozí výhled 3,2 miliardy eur (78 miliard Kč). Mluvčí firmy po rozhovoru ředitelky s Bloombergem upřesnil, že stávající výhled by měl být považován za spodní hranici. "Tehdy jsme signalizovali, že vidíme značný potenciál růstu," zdůraznil.

UniCredit chce v Commerzbank zvýšil podíl nad 30 procent. V tom případě ale musí povinně předložit nabídku na odkup celé banky, což učinila. To jí umožňuje nakupovat další akcie na volném trhu. Šéf UniCredit Andrea Orcel v pondělí řekl, že UniCredit v tuto chvíli nemá zájem o převzetí Commerzbank. Podáním nabídky chce mít možnost zvyšovat podíl a donutit vedení Commerzbank k jednání o fúzi.

 

