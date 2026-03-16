UniCredit podává oficiální nabídku na převzetí německé Commerzbank

UniCredit podává oficiální nabídku na převzetí německé Commerzbank

16.03.2026 8:57
Autor: ČTK

Italská bankovní skupina UniCredit chce koupit německou Commerzbank. Podle informací, které v pondělí zveřejnila na svém webu, podá oficiální nabídku na převzetí druhé největší německé banky.

UniCredit uvedla, že nabídne minimum požadované podle německých tržních předpisů, což znamená 0,485 nové kmenové akcie UniCredit za každou nabídnutou akcii Commerzbank. UniCredit je největším akcionářem Commerzbank. Podíl v ní italská banka stále zvyšovala, což se nelíbilo dalšímu důležitému akcionáři, kterým je německá vláda.

Oficiální nabídka by měla být předložena začátkem května, akcionářům by dala UniCredit na rozhodnutí čtyřtýdenní lhůtu. V květnu by se pak měla svolat mimořádná valná hromada.

UniCredit už na německém bankovním trhu působí prostřednictvím dceřiné HypoVereinsbank (HVB). O převzetí Commerzbank se uchází už měsíce.

Generální ředitel Andrea Orcel opakovaně argumentuje, že Evropa potřebuje větší banky, aby mohla konkurovat silným finančním institucím ze Spojených států. Proti převzetí druhé největší německé banky po Deutsche Bank italskými investory se však staví vedení Commerzbank, zástupci zaměstnanců i německá vláda.

 

Aktuální komentáře
16.03.2026
9:41Komerční banka, a.s.: Oznámení o změně Tier 2 kapitálu
8:57UniCredit podává oficiální nabídku na převzetí německé Commerzbank
8:49Rozbřesk: Centrální bankéři neřeknou nic, protože za dané situace skutečně „nikdo nic neví“
8:43ČNB sazby ponechá, Tykač zpochybňuje převzetí ČEZ státem a trhy sledují napětí v Hormuzu i nabídku UniCreditu  
5:50Fidelity: Konec éry 60/40? Vyšší volatilita a fragmentace nutí investory přehodnotit konstrukci portfolia
15.03.2026
8:37Víkendář: Kdyby bylo k dispozici více kaučuku, mohla skončit válka dříve?
14.03.2026
9:09Víkendář: Když chybí strategická surovina – jak vznikl a co vše způsobil nedostatek kaučuku
13.03.2026
21:02Závěr týdne v červeném, Brent nad 100 USD  
17:11O býcích a medvědech v následujících letech
16:52NET4GAS, s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o změně složení dozorčí rady společnosti
16:04EIB: V oblasti AI drží Evropa krok s USA, jedním z největších problémů je bydlení
15:35Růst americké ekonomiky na konci roku prudce klesl
15:06Proč se zlato od íránského konfliktu prakticky nepohnulo? Sílící dolar či hrozba inflace a vyšších sazeb
13:50Perly týdne: Vyšší ceny ropy nahrávají americkým akciím, blíží se ale medvědí trh
11:54Adobe zvýšilo tržby a zisk, ale odchod CEO po 18 letech trh velmi znejistěl  
11:16Kdy uvidíme dopady drahé ropy? Je třeba sledovat data i výnosy  
10:23Válka mění pravidla hry. Obavy ze stagflace nutí investory hledat exotičtější alternativy na trhu  
9:40ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Jan Kalina odstoupil z představenstva ČEZ
8:45Rozbřesk: Český průmysl na začátku roku zklamal. Jak moc bude bolet „íránský šok“?
8:40Geopolitické napětí drží ropu u 100 USD. Futures klesají a Adobe padá po výsledcích  

