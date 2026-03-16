UniCredit podává oficiální nabídku na převzetí německé Commerzbank

Italská bankovní skupina UniCredit chce koupit německou . Podle informací, které v pondělí zveřejnila na svém webu, podá oficiální nabídku na převzetí druhé největší německé banky.
UniCredit uvedla, že nabídne minimum požadované podle německých tržních předpisů, což znamená 0,485 nové kmenové akcie UniCredit za každou nabídnutou akcii . UniCredit je největším akcionářem . Podíl v ní italská banka stále zvyšovala, což se nelíbilo dalšímu důležitému akcionáři, kterým je německá vláda.
Oficiální nabídka by měla být předložena začátkem května, akcionářům by dala UniCredit na rozhodnutí čtyřtýdenní lhůtu. V květnu by se pak měla svolat mimořádná valná hromada.
UniCredit už na německém bankovním trhu působí prostřednictvím dceřiné HypoVereinsbank (HVB). O převzetí se uchází už měsíce.
Generální ředitel Andrea Orcel opakovaně argumentuje, že Evropa potřebuje větší banky, aby mohla konkurovat silným finančním institucím ze Spojených států. Proti převzetí druhé největší německé banky po italskými investory se však staví vedení , zástupci zaměstnanců i německá vláda.