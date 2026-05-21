Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Zastaví dluhopisové trhy akciovou rally?

Zastaví dluhopisové trhy akciovou rally?

21.05.2026 17:10
Autor: Jiří Soustružník

Ne náhodou se nyní hodně hovoří o růstu výnosů amerických vládních dluhopisů, o obavách těchto trhů z vývoje inflace a možná i vývoje vládních financí. Tématu se tu věnuju i já, dnes bych chtěl hlavně ukázat, jaké jsou vlastně historické zkušenosti. Jak se v minulosti vyvíjel vztah mezi dluhopisy a akciemi a co udělaly vysoké výnosy a akciovým trhem?

Následující graf ukazuje návratnost akciového trhu v různých obdobích rozdělených podle toho, jaké výše v té době dosahovaly výnosy desetiletých vládních dluhopisů. Celkově se zdá, že návratnost je většinou hodně slušná, co se akciím moc nelíbilo jsou výnosy mezi 7 – 8 %. A o něco méně to platí o výnosech mezi 4 – 5 %. Zbytek je poměrně oblíbený, ať už jsou výnosy mezi 0 – 2 %, nebo nad 8 %.

JS Zdroj: X

Zdálo by se tedy, že obrázek neukazuje nic, ale on vlastně ukazuje hodně: Vztah mezi konkrétní výší výnosů a návratností akciového trhu je velmi slabý. Což není tak překvapivé, pokud máme na paměti, že z hlediska fundamentu nerozhodují výnosy samotné. Ale to, proč rostou. Pokud rostou kvůli lepšímu ekonomickému výhledu může být výsledný efekt pro akcie pozitivní. I přesto, že vyšší výnosy samy o sobě hodnoty akcií snižují (roste požadovaná návratnost). Pokud zase výnosy klesají, nemusí to akciím pomáhat, pokud se výrazně zhoršuje hospodářský výhled a výhled na růst zisků.

Graf z tohoto pohledu ukazuje, že při různých úrovních výnosů byl v minulosti poměr výnosů k očekávanému růstu ekonomiku a zisků vlastně pro akcie pozitivní. Jen zrovna mezi 7 – 8 % to moc neplatilo. Takže stačí nyní „jen“ odhadnout proč rostou výnosy teď. Zmiňoval jsem, že podle Commerzbank by letos mohla ekonomika USA růst vysoko nad 5 % a výnosy kolem 4,5 % by z tohoto pohledu nebyly nijak přehnané. Konsenzus a třeba Goldman Sachs očekávaní nominální růst kolem 4,5+ %, výnosy by tedy byly nyní nastaveny právě na tuto úroveň. Což by se dalo považovat za, řekněme, neutrální prostředí.

 
 

Čtěte více:

K většímu ústupu od dolaru ve světových rezervách ve skutečnosti nedocházelo
21.05.2026 14:02
K většímu ústupu od dolaru ve světových rezervách ve skutečnosti nedocházelo
Podíl amerického dolaru na globálních devizových rezervách klesl z víc...
Nvidia svými výsledky nezklamala a dodala i silný výhled. Výrazně zvyšuje dividendu
20.05.2026 22:49
Nvidia svými výsledky nezklamala a dodala i silný výhled. Výrazně zvyšuje dividendu
Poptávka po AI infrastruktuře, zdá se, nepolevuje. Hospodářské výsledk...
Americké akciové indexy posilují před výsledky Nvidie
20.05.2026 22:04
Americké akciové indexy posilují před výsledky Nvidie
Americký akciový index S&P 500 dnes posiluje o 1 %. Hlavní technologi...
Rozbřesk: Spekulace na dohodu USA–Írán posunuly eurodolar výše
21.05.2026 8:44
Rozbřesk: Spekulace na dohodu USA–Írán posunuly eurodolar výše
Inflační tlaky v evropské ekonomice nabírají na obrátkách, což potvrdi...
Výsledky Colt CZ podporují tezi o kvalitnější a stabilnější skupině
21.05.2026 9:02
Výsledky Colt CZ podporují tezi o kvalitnější a stabilnější skupině
Colt CZ zveřejnil výsledky za 1. čtvrtletí 2026, které lze v souhrnu h...
SpaceX míří na burzu s rekordní valuací, odhaluje miliardové ztráty a upevňuje Muskův vliv
21.05.2026 10:30
SpaceX míří na burzu s rekordní valuací, odhaluje miliardové ztráty a upevňuje Muskův vliv
SpaceX zveřejnila prospekt k plánovanému vstupu na burzu, který by moh...
EK zhoršila výhled růstu ekonomiky EU kvůli konfliktu na Blízkém východě
21.05.2026 12:34
EK zhoršila výhled růstu ekonomiky EU kvůli konfliktu na Blízkém východě
Evropská komise zhoršila výhled růstu ekonomiky Evropské unie na letoš...
Braňo Soták: Nvidia doručila další várka superlativů, vůči AI cyklu zůstáváme optimisty
21.05.2026 15:10
Braňo Soták: Nvidia doručila další várka superlativů, vůči AI cyklu zůstáváme optimisty
Bez ohledu na nemastnou neslanou tržní reakci Nvidia z našeho pohledu ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.05.2026
17:52MONETA Money Bank, a.s.: Uveřejnění vnitřní informace dne 21. 5. 2026
17:10Zastaví dluhopisové trhy akciovou rally?
17:00Primoco UAV SE: Vnitřní informace
15:43UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu
15:10Braňo Soták: Nvidia doručila další várka superlativů, vůči AI cyklu zůstáváme optimisty  
14:02K většímu ústupu od dolaru ve světových rezervách ve skutečnosti nedocházelo
12:34EK zhoršila výhled růstu ekonomiky EU kvůli konfliktu na Blízkém východě
12:02Doosan Škoda Power: slabší tržby zastínil rekordní backlog a vyšší ziskovost
11:57Překvapivě klidná Nvidia a nové naděje na otevření Hormuzu  
10:30SpaceX míří na burzu s rekordní valuací, odhaluje miliardové ztráty a upevňuje Muskův vliv  
9:02Výsledky Colt CZ podporují tezi o kvalitnější a stabilnější skupině  
8:44Rozbřesk: Spekulace na dohodu USA–Írán posunuly eurodolar výše
8:41Výsledky Nvidie či Coltu, SpaceX míří na burzu, evropské futures v červeném  
8:09Colt CZ hlásí rekordní čísla, čistý zisk stoupl o 37 procent
20.05.2026
22:49Nvidia svými výsledky nezklamala a dodala i silný výhled. Výrazně zvyšuje dividendu
22:04Americké akciové indexy posilují před výsledky Nvidie  
17:18Mimořádně silný růst americké ekonomiky v letošním roce?
16:56PPF vykázala loni čistý zisk 16,8 miliardy Kč, jde o meziroční pokles o 78%
15:13Dalio: Vzniká určitý systém čínského tributu, investuje se pro celý život
13:17Česko premiantem v Evropě, inflace byla v dubnu třetí nejnižší

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět