Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
EK zhoršila výhled růstu ekonomiky EU kvůli konfliktu na Blízkém východě

EK zhoršila výhled růstu ekonomiky EU kvůli konfliktu na Blízkém východě

21.05.2026 12:34
Autor: ČTK

Evropská komise zhoršila výhled růstu ekonomiky Evropské unie na letošní rok vzhledem k tomu, že konflikt na Blízkém východě vyvolává nový energetický šok, který znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou. Komise to uvedla ve své jarní ekonomické prognóze. Poté, co růst HDP v Evropské unii dosáhl 1,5 procenta v roce 2025, se nyní předpokládá, že se letos zpomalí na 1,1 procenta. Je to přitom o 0,3 procentního bodu méně než v podzimní ekonomické prognóze, která růst odhadovala na 1,4 procenta. Komise nově ve své prognóze představila i možný "horší alternativní" scénář pro případ, že konflikt v Íránu potrvá déle. Podle něj budou ceny energií nadále výrazně růst až do konce roku.

"Ještě před koncem února 2026 se očekávalo, že ekonomika EU bude pokračovat v mírném růstu spolu s dalším poklesem inflace. Výhled se však od vypuknutí konfliktu výrazně změnil," uvedla unijní exekutiva. Inflace začala několik týdnů po začátku konfliktu znovu růst v důsledku prudkého zvýšení cen energetických komodit a hospodářská aktivita ztrácí tempo. Pokud se napětí na energetických trzích zmírní, situace by se podle komise měla v roce 2027 mírně zlepšit. A rovněž růst HDP by měl příští rok opět mírně zrychlit na 1,4 procenta.

Očekává se, že inflace v EU dosáhne v roce 2026 úrovně 3,1 procenta, tedy o celý procentní bod více, než se původně předpokládalo. V roce 2027 se pak opět zpomalí na 2,4 procenta.

Jak Evropská komise uvádí, EU je čistý dovozce energie a její ekonomika je velmi citlivá na energetický šok vyvolaný konfliktem na Blízkém východě. Jedná se přitom již o druhý takový šok za méně než pět let. Prudký nárůst cen energií přitom znamená vyšší účty pro domácnosti a rostoucí náklady pro podniky, což snižuje zisky v mnoha odvětvích a v podstatě přesouvá příjmy z ekonomiky EU do zemí vyvážejících energie.

"Na začátku konfliktu klesla spotřebitelská důvěra na čtyřicetiměsíční minimum uprostřed rostoucích obav z prudkého nárůstu inflace a ztráty pracovních míst. Přesto se očekává, že spotřeba zůstane hlavním motorem růstu," stojí v prohlášení unijní exekutivy. Komise dále poznamenává, že investice do energetické odolnosti, zejména po ruské invazi na Ukrajinu, se ale vyplácí. Díky snahám o diverzifikaci dodávek, dekarbonizaci a snížení spotřeby energie je evropská ekonomika nyní v lepší pozici, aby tento šok zvládla.

"Konflikt na Blízkém východě vyvolal obrovský energetický šok, který představuje pro Evropu další zkoušku v již tak nestabilním geopolitickém a obchodním prostředí," uvedl eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. Evropská unie se podle něj musí poučit z minulých krizí tím, že zachová dočasnou a cílenou fiskální podporu a bude dále snižovat svou závislost na dovážených fosilních palivech. "Evropa by měla jednat jednotně a odhodlaně, urychlit reformy, odstranit překážky bránící růstu a zajistit zdravé veřejné finance," dodal.

Hlavní riziko spojené s prognózou se týká trvání konfliktu na Blízkém východě a jeho dopadů na světové energetické trhy. Vzhledem k neobvykle vysoké míře nejistoty - a zužujícímu se prostoru pro rychlou normalizaci dodávek - je základní prognóza ve více než 200stránkové zprávě nově doplněna alternativním scénářem, který počítá s delšími narušeními.

V tomto scénáři se počítá s tím, že ceny energií budou výrazně vyšší, než dnes předpokládají trhy. Vrcholu by dosáhly koncem roku 2026 a teprve během roku 2027 by začaly postupně klesat k původně očekávaným úrovním. Za těchto okolností by inflace neklesala a hospodářská aktivita by se v roce 2027 neobnovila tak, jak předpokládá základní prognóza. Vyšší ceny by navíc mohly vést domácnosti i firmy k výraznějšímu omezení spotřeby a investic.

Evropská komise každoročně zveřejňuje dvě komplexní prognózy (jarní a podzimní), které pokrývají širokou škálu ekonomických ukazatelů pro všechny členské státy EU, kandidátské země, země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a další významné vyspělé a rozvíjející se tržní ekonomiky. Podzimní ekonomická prognóza bude představena letos v listopadu.


Čtěte více:

Výsledky Colt CZ podporují tezi o kvalitnější a stabilnější skupině
21.05.2026 9:02
Výsledky Colt CZ podporují tezi o kvalitnější a stabilnější skupině
Colt CZ zveřejnil výsledky za 1. čtvrtletí 2026, které lze v souhrnu h...
SpaceX míří na burzu s rekordní valuací, odhaluje miliardové ztráty a upevňuje Muskův vliv
21.05.2026 10:30
SpaceX míří na burzu s rekordní valuací, odhaluje miliardové ztráty a upevňuje Muskův vliv
SpaceX zveřejnila prospekt k plánovanému vstupu na burzu, který by moh...
Doosan Škoda Power: slabší tržby zastínil rekordní backlog a vyšší ziskovost
21.05.2026 12:02
Doosan Škoda Power: slabší tržby zastínil rekordní backlog a vyšší ziskovost
Plzeňská Doosan Škoda Power vstoupila do roku 2026 se slabšími tržbami...
Překvapivě klidná Nvidia a nové naděje na otevření Hormuzu
21.05.2026 11:57
Překvapivě klidná Nvidia a nové naděje na otevření Hormuzu
Nvidia včera po závěru předvedla jako vždy solidní výkon a překonala o...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.05.2026
12:34EK zhoršila výhled růstu ekonomiky EU kvůli konfliktu na Blízkém východě
12:02Doosan Škoda Power: slabší tržby zastínil rekordní backlog a vyšší ziskovost
11:57Překvapivě klidná Nvidia a nové naděje na otevření Hormuzu  
10:30SpaceX míří na burzu s rekordní valuací, odhaluje miliardové ztráty a upevňuje Muskův vliv  
9:02Výsledky Colt CZ podporují tezi o kvalitnější a stabilnější skupině  
8:44Rozbřesk: Spekulace na dohodu USA–Írán posunuly eurodolar výše
8:41Výsledky Nvidie či Coltu, SpaceX míří na burzu, evropské futures v červeném  
8:09Colt CZ hlásí rekordní čísla, čistý zisk stoupl o 37 procent
20.05.2026
22:49Nvidia svými výsledky nezklamala a dodala i silný výhled. Výrazně zvyšuje dividendu
22:04Americké akciové indexy posilují před výsledky Nvidie  
17:18Mimořádně silný růst americké ekonomiky v letošním roce?
16:56PPF vykázala loni čistý zisk 16,8 miliardy Kč, jde o meziroční pokles o 78%
15:13Dalio: Vzniká určitý systém čínského tributu, investuje se pro celý život
13:17Česko premiantem v Evropě, inflace byla v dubnu třetí nejnižší
13:08Bude trhy stále více ovlivňovat inflace a dluhové tlaky?
12:33ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun
11:04Stávka v Samsungu ohrožuje globální dodávky pamětí i HDP Jižní Koreje
10:50Obnoví Nvidia AI rally? A jak jestřábí je Fed? Trhy jsou dopoledne opatrné  
9:49EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA
9:26Loňský rok M&T 1997 ovlivnila slabá stavební aktivita, první kvartál 2026 naznačuje obrat

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět