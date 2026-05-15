Zbrojař Strnad diverzifikuje. Mimo zbrojní sektor plánuje nasadit až 10 miliard eur

Michal Strnad rozjíždí ambiciózní diverzifikační strategii, která může výrazně přesáhnout hranice obranného průmyslu. S novou investiční platformou a kapitálovou silou až 10 miliard eur míří na akvizice v Evropě i USA, přičemž sází na široké spektrum odvětví od nemovitostí po média. Krok signalizuje nejen snahu o snížení závislosti na zbrojařství, ale i rostoucí ambice mladé generace českých miliardářů formovat globální byznys.
Český miliardář Michal Strnad zakládá novou investiční firmu s potenciální finanční silou až 10 miliard eur (v přepočtu přes 250 miliard Kč). Nově vzniklá společnost se zaměří na akvizice v Evropě a USA mimo obranný sektor. Zprávu s odvoláním na rozhovor se Strnadem přinesla agentura Bloomberg.
Základní kapitál ve výši přibližně 3 miliard eur pochází z prodeje akcií v jeho zbrojařské společnosti CSG NV z počátku letošního roku, kdy šlo o historicky největší primární veřejnou nabídku akcií (IPO) čistě obranné firmy. Strnad plánuje tento kapitál využít jako páku k dosažení zmiňované palebné síly 10 miliard eur.
Nová investiční společnost bude striktně oddělena od zbrojařského holdingu CSG. Strnad tím reaguje na potřebu diverzifikace mimo obranný průmysl. Cílit chce na slibné růstové sektory v soukromém i veřejném segmentu, včetně nemovitostí. Do nové struktury již převedl některá svá stávající aktiva, jako je podíl v pražském hotelu Four Seasons, klinika reprodukční medicíny, tuzemská dealerství luxusních vozů Ferrari a Maserati či fotbalový klub Viktoria Plzeň.
Tento agresivní investiční plán odráží rostoucí koncentraci kapitálu v České republice. Tuzemsko je podle miliardářského indexu agentury Bloomberg domovem čtyř nejbohatších lidí ve východní části Evropské unie, mezi které patří také Daniel Křetínský a Karel Komárek. Kombinované čisté jmění této čtveřice dosahuje 62 miliard dolarů. Do této nejvyšší ligy spadá i premiér Andrej Babiš, který se po loňských volbách vrátil k moci.
Třiatřicetiletý Strnad, který převzal kontrolu nad rodinným impériem po svém otci, je z této skupiny nejmladší a dává najevo, že mu jde o dlouhodobé budování odkazu. „Nejsem ten typ investora, který musí přijít, něco koupit, za pět let vydělat peníze a pak odejít,“ uvedl. Mezi jeho bezprostřední zájmy patří nákup mediálních domů či tuzemských aktiv odpadové společnosti Marius Pedersen, která jsou aktuálně na prodej.
Expanze mladého miliardáře by mohla výrazně překreslit mapu českého i evropského byznysu. Strnad potvrdil, že je v úzkém kontaktu s Renátou Kellnerovou, druhou nejbohatší osobou v zemi, která po tragické smrti svého muže v roce 2021 ovládá investiční dům PPF. Podle Strnada jsou v běhu jednání o několika potenciálních spolupracích.
„Renatu mám jako člověka rád. Má v něčem podobný podnikatelský příběh jako já, v tom smyslu, že jsme oba v tomto velkém světě noví. Jsme trochu jiní než lidé, kteří začínali v 90. letech,“ popsal Strnad generační spojenectví.
Autorem textu je Martin Krejčiřík.
