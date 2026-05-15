Zbrojař Strnad diverzifikuje. Mimo zbrojní sektor plánuje nasadit až 10 miliard eur

15.05.2026 11:09
Autor: Redakce, Patria.cz

Michal Strnad rozjíždí ambiciózní diverzifikační strategii, která může výrazně přesáhnout hranice obranného průmyslu. S novou investiční platformou a kapitálovou silou až 10 miliard eur míří na akvizice v Evropě i USA, přičemž sází na široké spektrum odvětví od nemovitostí po média. Krok signalizuje nejen snahu o snížení závislosti na zbrojařství, ale i rostoucí ambice mladé generace českých miliardářů formovat globální byznys.

Český miliardář Michal Strnad zakládá novou investiční firmu s potenciální finanční silou až 10 miliard eur (v přepočtu přes 250 miliard Kč). Nově vzniklá společnost se zaměří na akvizice v Evropě a USA mimo obranný sektor. Zprávu s odvoláním na rozhovor se Strnadem přinesla agentura Bloomberg.

Základní kapitál ve výši přibližně 3 miliard eur pochází z prodeje akcií v jeho zbrojařské společnosti CSG NV z počátku letošního roku, kdy šlo o historicky největší primární veřejnou nabídku akcií (IPO) čistě obranné firmy. Strnad plánuje tento kapitál využít jako páku k dosažení zmiňované palebné síly 10 miliard eur.

Nová investiční společnost bude striktně oddělena od zbrojařského holdingu CSG. Strnad tím reaguje na potřebu diverzifikace mimo obranný průmysl. Cílit chce na slibné růstové sektory v soukromém i veřejném segmentu, včetně nemovitostí. Do nové struktury již převedl některá svá stávající aktiva, jako je podíl v pražském hotelu Four Seasons, klinika reprodukční medicíny, tuzemská dealerství luxusních vozů Ferrari a Maserati či fotbalový klub Viktoria Plzeň.

Tento agresivní investiční plán odráží rostoucí koncentraci kapitálu v České republice. Tuzemsko je podle miliardářského indexu agentury Bloomberg domovem čtyř nejbohatších lidí ve východní části Evropské unie, mezi které patří také Daniel Křetínský a Karel Komárek. Kombinované čisté jmění této čtveřice dosahuje 62 miliard dolarů. Do této nejvyšší ligy spadá i premiér Andrej Babiš, který se po loňských volbách vrátil k moci.

Třiatřicetiletý Strnad, který převzal kontrolu nad rodinným impériem po svém otci, je z této skupiny nejmladší a dává najevo, že mu jde o dlouhodobé budování odkazu. „Nejsem ten typ investora, který musí přijít, něco koupit, za pět let vydělat peníze a pak odejít,“ uvedl. Mezi jeho bezprostřední zájmy patří nákup mediálních domů či tuzemských aktiv odpadové společnosti Marius Pedersen, která jsou aktuálně na prodej.

Expanze mladého miliardáře by mohla výrazně překreslit mapu českého i evropského byznysu. Strnad potvrdil, že je v úzkém kontaktu s Renátou Kellnerovou, druhou nejbohatší osobou v zemi, která po tragické smrti svého muže v roce 2021 ovládá investiční dům PPF. Podle Strnada jsou v běhu jednání o několika potenciálních spolupracích.

„Renatu mám jako člověka rád. Má v něčem podobný podnikatelský příběh jako já, v tom smyslu, že jsme oba v tomto velkém světě noví. Jsme trochu jiní než lidé, kteří začínali v 90. letech,“ popsal Strnad generační spojenectví.

Autorem textu je Martin Krejčiřík.

Foto: CSG

 

Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální
14.01.2026 6:06
Strnad: Riskoval jsem a rozjeli jsme se. Chci, aby CSG byla globální
Czechoslovak Group (CSG) se v rámci příprav na jedno z největších leto...
Strnadovo jmění se ze dne na den více než zdvojnásobilo. Je třetím nejbohatším na světě v kategorii do 40 let
23.01.2026 11:22
Strnadovo jmění se ze dne na den více než zdvojnásobilo. Je třetím nejbohatším na světě v kategorii do 40 let
Majitel Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad dnes zaznamenal prudký ...
Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun
31.03.2026 9:35
Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun
Czechoslovak Group v rámci konsolidace vlastnické struktury odkoupila ...
Strnad: Investoři CSG podhodnocují, pochybnosti o výrobních kapacitách jsou nesmysl
14.05.2026 14:00
Strnad: Investoři CSG podhodnocují, pochybnosti o výrobních kapacitách jsou nesmysl
Český miliardář Michal Strnad v rozhovoru pro agenturu Bloomberg řekl,...


Váš názor
  Přidat názor
    Bakala...
    15.05.2026 13:48

    ...se na fotkách alespoň mazaně culil. Strnad se tváří jak suchar.
    R@dis
  Přidat názor
    Konec zbrojení
    15.05.2026 12:33

    Tak peníze z hejlů vyrazil, teď může v klidu investovat do něčeho perspektivnějšího. Jen mě zajímá, kde má CSG dno.
    xlsx
    Přidat názor
      Re: Konec zbrojení
      15.05.2026 13:05

      Psal jsem,že se mi zdá dno okolo 470,- za současného stavu.
      kočák
      Přidat názor
        Kočák
        15.05.2026 13:24

        Kolego, nemyslíš náhodou 370??
        Velkamedvědice
        Přidat názor
          Re: Kočák
          15.05.2026 14:16

          Ano myslím, Děkuji za opravu, jsem asi nějaký rozhozený před zítřejším operačním zákrokem. Asi bych se měl dnes na obchodování vykašlat :)
          kočák
        Přidat názor
          Re: Kočák
          15.05.2026 13:30

          270? 170? Ona jedna věc je výkonnost těch firem, druhá je schopnost managementu to vytunelovat.
          xlsx
  Přidat názor
    Jasně,
    15.05.2026 12:01

    proč to cpát do CSG...ta může jet na dluh...než dojede :)
    Ticino
Aktuální komentáře
15.05.2026
14:52Zisk Nubank zaostal za odhady kvůli rostoucím nákladům  
14:13Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisů XS2821764326 a XS2821774390
13:44Perly týdne: Dluhové konce velkých říší
13:18UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Sdělení klíčových informací
13:10Patria Finance upozorňuje na podvodný účet na Instagramu zneužívající naši identitu
13:04KKCG Real Estate Financing a.s. : Oznámení o první výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003578510
12:04Arista Networks: AI může firmě zajistit příznivý vítr do zad  
11:41Zklamání z Trumpovy cesty? Dluhopisy i akcie v pátek padají  
11:09Zbrojař Strnad diverzifikuje. Mimo zbrojní sektor plánuje nasadit až 10 miliard eur
10:18Jak (ne)potěšit akcionáře
9:39ČNB připouští možné zvýšení sazeb kvůli dopadům dražší ropy
9:27Rozbřesk: Dluhopisy Republiky jsou zpět. Stabilní investice, nebo drahý luxus pro stát?
8:55RMS Mezzanine, a.s.: Oznámení výsledků rozhodovaní Per rollam valné hromady akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s.
8:52Direct Financing s.r.o.: Potvrzení o plnění ukazatele LTV
8:49Akcie obracejí do červeného, investoři vybírají zisky  
8:13Footshop a.s.: Vnitřní informace - Footshop oznamuje výsledky za první kvartál 2026 a zvažovanou fúzi se 100% dceřinou společností Queens Store s.r.o.
8:10Ocenění dvou nových firem má potenciál pro růst i přilákat nové investory do dluhopisů, říká Martin Novák z ČEZ
6:05Malé datové centrum v každé domácnosti?
14.05.2026
22:01Na rekord se už vyšplhal i DJIA; Cerebras při svém debutu +68 %  
15:45Vrací se protiinflační dluhopisy, stát si plánuje půjčit 20 miliard

