Největší investoři světa odkrývají karty: Razantní výprodeje i nové sázky na AI

Největší mozky na Wall Street opět odhalují svoje portfolia. Týdny následující po konci jednotlivých kvartálů se nesou kromě korporátních výsledků i ve znamení 13F reportů, které dávají nahlédnout pod ruce investorů spravujících přes 100 milionů dolarů. Podívali jsme se na ostrý výprodej v portfoliu , boj o přízeň investorů mezi Microsoftem a Alphabetem i na to, jak si vedl pravděpodobně nejsledovanější investor současnosti.
Právě poslední dvě zmíněné firmy byly podle dat portálu DATAROMA mezi velkými investory nejčastěji obchodované. Nakonec ale pomyslný souboj o nejvíce nakupovanou akcii vyhrál , který si první příčku drží již dva kvartály po sobě. V závěsu za ním se umístily firmy a Meta. Nutno dodat, že 13F reporty představují konečné stavy portfolií na konci jednotlivých kvartálů a řada pozic se od zveřejnění ještě mohla změnit.
Leopold Aschenbrenner (Situational Awareness)
Aktuálně největší hvězda kapitálových trhů a bývalý člen týmu OpenAI Leopold Aschenbrenner zhodnotil v prvním kvartále své portfolio o více než 36 procent. Jeho fond zaměřený na investice těžící z rozvoje AI snížil expozici vůči energetické společnosti Bloom Energy o 35 procent a o deset procent snížil podíl ve firmě Core Scientific. I přes razantní snížení ale byla na konci prvního kvartálu firma Bloom Energy jeho největší pozicí. Kompletně z portfolia fondu zmizely například tituly jako Tower Semiconductor a Lumentum. Aschenbrenner naopak výrazně navyšoval pozici ve společnosti Cleannspark, která se rozrostla o téměř 650 procent. Dále dokupoval akcie firem , CoreWeave, nebo Iren a otevřel zcela nové pozice v tahounech současného AI boomu, jako jsou , Technology, , TSMC a AMD.
Daniel Loeb (Third Point)
Americký investor Loeb je známý zejména pro jeho “event-driven” přístup k investování, kdy aktivně vyhledává firmy a trhy, které procházejí určitou změnou nebo vývojem. Loeb se v prvním kvartále soustředil zejména na zmenšení jeho největších pozici. O deset procent snížil svůj podíl v Amazonu a o třetinu zredukoval pozici v tchajwanském výrobci čipů TSMC a ve firmě APi Group. Výrazně větší část podílu odprodával v případě metalurgickém podniku Carpenter Technology a promotérské společnosti Live Nation.
Zcela nově Loeb otevřel pozice v technologických gigantech Meta a Alphabet. Sázku na AI a současný technologický vývoj pak v prvním kvartále potvrdil čerstvými nákupy akcií firem napojených na výrobu čipů v podobě , Broadcom, Lam Research a KLA Corp.
Bill Ackman (Pershing Square Capital Management)
Aktivistický investor Bill Ackman koncentroval portfolio fondu v hodnotě 13,7 miliardy amerických dolarů do pouhých jedenácti pozic. Investor známý pro své časté vystupování na sociální síti X (dříve Twitter) odprodal téměř celou pozici ve firmě Alphabet a nově nakoupil akcie konkurenčního . O více než devatenáct procent pak navýšil počet akcií v Amazonu miliardáře Jeffa Bezose, který se tak stal druhou největší pozicí v portfoliu těsně za správcem aktiv Brookfield Corp. Dále Ackman věří například gastroholdingu Restaurant Brands International, technologickým firmám Uber a Meta nebo realitní společnosti Howard Hughes Holdings.
David Tepper (Appaloosa Management)
V první polovině roku 2024 investor David Tepper nakupoval vše co na sobě mělo nápis “Čína”. Z jeho posledního 13F reportu však vyplývá, že se vrací zpět do USA. Tepper výrazně snížil pozice v čínských firmách JD.com a PDD a prodal třetinu svého podílu ve firmě Alibaba, která byla jednu dobu jeho největší pozicí. Dále Tepper polovinu snížil pozici v pojišťovně a téměř kompletně se zbavil menších podílů v a .
Nejvýraznějšího navýšení se dočkala pozice ve firmě Uber, která se rozrostla o více než 242 procent. Investor také zdvojnásobil podíl v Amazonu a v energetické společnosti Vistra. O třetinu navýšil zajímanou sázku na ETF sledující jihokorejské akcie a nově do portfolia přidal akcie firmy , na kterých v prvním kvartále zaznamenal výnos přes 120 procent.
Li Lu (Himalaya Capital Management)
Li Lu přezdívaný jako “čínský Warren Buffett” a dlouholetý přítel zesnulého Charlieho Mungera v prvním kvartále letošního roku kupoval defenzivní tituly v podobě ratingových agentur Moody’s a S&P Global. Dále do svého portfolia zařadil finanční společnost MSCI a firmu H&R Block, která se zabývá daňovým poradenstvím. Téměř o tři čtvrtiny naopak snížil svoji expozici vůči . Li Lu pravděpodobně udělal také řadu obchodů na asijských trzích, nicméně na obchody mimo USA nevztahuje povinnost zveřejňovat 13F reporty.
Greg Abel (Berkshire Hathaway)
Poprvé v historii se pod 13F report již legendárního konglomerátu podepsal někdo jiný než Warren Buffett. Nástupce legendárního investora Greg Abel se s portfoliem nemazal a provedl rázný řez. Abel se v prvním kvartále zcela zbavil pozic ve firmách , , , Constellation Brands, a v řadě dalších. Výrazně snižoval pozice v těžaři a ve výrobci oceli . Z nákupů je pak nejvýraznější ztrojnásobení sázek na Alphabet a vydavatelství . Zcela nově se v portfoliu Berkshire objevily akcie Delta Air Lines a Macy’s.