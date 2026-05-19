Největší investoři světa odkrývají karty: Razantní výprodeje i nové sázky na AI

19.05.2026 12:05
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Největší mozky na Wall Street opět odhalují svoje portfolia. Týdny následující po konci jednotlivých kvartálů se nesou kromě korporátních výsledků i ve znamení 13F reportů, které dávají nahlédnout pod ruce investorů spravujících přes 100 milionů dolarů. Podívali jsme se na ostrý výprodej v portfoliu Berkshire Hathaway, boj o přízeň investorů mezi Microsoftem a Alphabetem i na to, jak si vedl pravděpodobně nejsledovanější investor současnosti.

Právě poslední dvě zmíněné firmy byly podle dat portálu DATAROMA mezi velkými investory nejčastěji obchodované. Nakonec ale pomyslný souboj o nejvíce nakupovanou akcii vyhrál Microsoft, který si první příčku drží již dva kvartály po sobě. V závěsu za ním se umístily firmy Amazon a Meta. Nutno dodat, že 13F reporty představují konečné stavy portfolií na konci jednotlivých kvartálů a řada pozic se od zveřejnění ještě mohla změnit.

Leopold Aschenbrenner (Situational Awareness)

Aktuálně největší hvězda kapitálových trhů a bývalý člen týmu OpenAI Leopold Aschenbrenner zhodnotil v prvním kvartále své portfolio o více než 36 procent. Jeho fond zaměřený na investice těžící z rozvoje AI snížil expozici vůči energetické společnosti Bloom Energy o 35 procent a o deset procent snížil podíl ve firmě Core Scientific. I přes razantní snížení ale byla na konci prvního kvartálu firma Bloom Energy jeho největší pozicí. Kompletně z portfolia fondu zmizely například tituly jako Tower Semiconductor a Lumentum. Aschenbrenner naopak výrazně navyšoval pozici ve společnosti Cleannspark, která se rozrostla o téměř 650 procent. Dále dokupoval akcie firem SanDisk, CoreWeave, nebo Iren a otevřel zcela nové pozice v tahounech současného AI boomu, jako jsou Nvidia, Micron Technology, ASML, TSMC a AMD.

Daniel Loeb (Third Point)

Americký investor Loeb je známý zejména pro jeho “event-driven” přístup k investování, kdy aktivně vyhledává firmy a trhy, které procházejí určitou změnou nebo vývojem. Loeb se v prvním kvartále soustředil zejména na zmenšení jeho největších pozici. O deset procent snížil svůj podíl v Amazonu a o třetinu zredukoval pozici v tchajwanském výrobci čipů TSMC a ve firmě APi Group. Výrazně větší část podílu odprodával v případě metalurgickém podniku Carpenter Technology a promotérské společnosti Live Nation.

Zcela nově Loeb otevřel pozice v technologických gigantech Meta a Alphabet. Sázku na AI a současný technologický vývoj pak v prvním kvartále potvrdil čerstvými nákupy akcií firem napojených na výrobu čipů v podobě ASML, Broadcom, Lam Research a KLA Corp.

Bill Ackman (Pershing Square Capital Management)

Aktivistický investor Bill Ackman koncentroval portfolio fondu v hodnotě 13,7 miliardy amerických dolarů do pouhých jedenácti pozic. Investor známý pro své časté vystupování na sociální síti X (dříve Twitter) odprodal téměř celou pozici ve firmě Alphabet a nově nakoupil akcie konkurenčního Microsoftu. O více než devatenáct procent pak navýšil počet akcií v Amazonu miliardáře Jeffa Bezose, který se tak stal druhou největší pozicí v portfoliu těsně za správcem aktiv Brookfield Corp. Dále Ackman věří například gastroholdingu Restaurant Brands International, technologickým firmám Uber a Meta nebo realitní společnosti Howard Hughes Holdings.

David Tepper (Appaloosa Management)

V první polovině roku 2024 investor David Tepper nakupoval vše co na sobě mělo nápis “Čína”. Z jeho posledního 13F reportu však vyplývá, že se vrací zpět do USA. Tepper výrazně snížil pozice v čínských firmách JD.com a PDD a prodal třetinu svého podílu ve firmě Alibaba, která byla jednu dobu jeho největší pozicí. Dále Tepper polovinu snížil pozici v pojišťovně UnitedHealth a téměř kompletně se zbavil menších podílů v Deutsche Bank a Microsoftu.

Nejvýraznějšího navýšení se dočkala pozice ve firmě Uber, která se rozrostla o více než 242 procent. Investor také zdvojnásobil podíl v Amazonu a v energetické společnosti Vistra. O třetinu navýšil zajímanou sázku na ETF sledující jihokorejské akcie a nově do portfolia přidal akcie firmy SanDisk, na kterých v prvním kvartále zaznamenal výnos přes 120 procent.

Li Lu (Himalaya Capital Management)

Li Lu přezdívaný jako “čínský Warren Buffett” a dlouholetý přítel zesnulého Charlieho Mungera v prvním kvartále letošního roku kupoval defenzivní tituly v podobě ratingových agentur Moody’s a S&P Global. Dále do svého portfolia zařadil finanční společnost MSCI a firmu H&R Block, která se zabývá daňovým poradenstvím. Téměř o tři čtvrtiny naopak snížil svoji expozici vůči Bank of America. Li Lu pravděpodobně udělal také řadu obchodů na asijských trzích, nicméně na obchody mimo USA nevztahuje povinnost zveřejňovat 13F reporty.

Greg Abel (Berkshire Hathaway)

Poprvé v historii se pod 13F report již legendárního konglomerátu Berkshire Hathaway podepsal někdo jiný než Warren Buffett. Nástupce legendárního investora Greg Abel se s portfoliem nemazal a provedl rázný řez. Abel se v prvním kvartále zcela zbavil pozic ve firmách Visa, Mastercard, Amazon, Constellation Brands, UnitedHealth a v řadě dalších. Výrazně snižoval pozice v těžaři Chevron a ve výrobci oceli Nucor. Z nákupů je pak nejvýraznější ztrojnásobení sázek na Alphabet a vydavatelství New York Times. Zcela nově se v portfoliu Berkshire objevily akcie Delta Air Lines a Macy’s.


