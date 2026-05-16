Retailoví investoři ženou trhy na rekordy. Goldman Sachs odhalila jejich největší favority

16.05.2026 13:56
Autor: Redakce, Patria.cz

Retailoví investoři se vracejí na trh ve velkém stylu a podle Goldman Sachs patří k hlavním tahounům aktuální akciové rally. Poháněni euforií kolem umělé inteligence navyšují objemy obchodů a soustřeďují se na volatilní technologické tituly, kde často využívají páku. Tento agresivní přístup sice přináší nadprůměrné zisky u vybraných akcií, zároveň ale zvyšuje riziko a prohlubuje výkyvy trhu – zejména tam, kde sází i na výrazně klesající společnosti.

Maloobchodní investoři se po krátké odmlce vrátili na americký akciový trh v plné síle a podle nejnovější analýzy investiční banky Goldman Sachs jsou to právě oni, kdo aktuálně pohání silnou rally. Analytici Goldman Sachs si všimli, že v březnu a dubnu se drobní hráči drželi zpátky kvůli obavám z propuknutí konfliktu mezi USA a Íránem, nyní však na trh přinesli obrovský optimismus. Ten pomohl indexu S&P 500 k novým historickým maximům a také index Dow Jones Industrial Average posunul poprvé nad hranici 50 000 bodů.

Hlavním motorem tohoto návratu je podle banky neutuchající nadšení pro umělou inteligenci, díky kterému vzrostl objem obchodů drobných investorů od poloviny dubna o 28 %. Přestože retail drží pouze 10 % celkové hodnoty trhu, Goldman Sachs upozorňuje, že na celkových objemech obchodů se podílí přibližně 20 %. Jejich reálný dopad na trh je navíc umocněn tím, že agresivně využívají maržové účty a páková ETF s dvojnásobným či trojnásobným výnosem.

Zatím se tyto rizikové sázky vyplácí, protože index složený z nejoblíbenějších retailových akcií, který banka Goldman Sachs sestavila, letos výrazně překonává výkonnost rovnoměrně váženého indexu S&P 500:

Ticker Akcie Sektor Kapitalizace (mld. USD) Letošní výnos Podíl retailu v letošním roce (%)
AAL American Airlines Group Inc. Průmysl 8 -17% 27
NU Nu Holdings Ltd. Finance 73 -21% 21
SOFI SoFi Technologies Inc Finance 25 -39% 20
TSLA Tesla, Inc. Spotřeba 1 -4% 18
APLD Applied Digital Corporation IT 9 79 18
SNDK Sandisk Corporation IT 135 512 17
HIMS Hims &amp; Hers Health, Inc. Zdravotnictví 7 -23% 17
INTC Intel Corporation IT 330 227 16
PLTR Palantir Technologies Inc. IT 349 -23% 16
MU Micron Technology, Inc. IT 506 169 16
AMD Advanced Micro Devices, Inc. IT 448 109 16
RKLB Rocket Lab Corporation Průmysl 52 69 15
F Ford Motor Company Spotřeba 51 -6% 15
NVDA NVIDIA Corporation IT 5 18 15
HOOD Robinhood Markets, Inc. Finance 82 -31% 15
PFE Pfizer Inc. Zdravotnictví 157 7 14
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Komunikace 24 0 13
SMCI Super Micro Computer, Inc. IT 17 12 13
MSTR Strategy Inc IT 59 21 13
COIN Coinbase Global, Inc. Finance 56 -8% 13
Tento agresivní přístup ale zároveň dramaticky zvyšuje volatilitu oblíbených titulů. Goldman Sachs ve své zprávě vyzdvihuje zejména technologické giganty, jako je Nvidia, kde retail tvoří 15 % objemu obchodů a která letos posílila o 25 % s výhledem růstu tržeb o více než 34 % v roce 2027. Ještě extrémnější je situace u Micron Technology, kde drobní investoři stojí za 16 % objemů a jeho akcie letos vyletěly o 176 %, nebo u Advanced Micro Devices, jejichž hodnota se letos více než zdvojnásobila při stejném zapojení retailu.

Analýza Goldman Sachs však zároveň varuje, že retailoví investoři se nehrnou pouze do rostoucích technologických titulů, ale často masivně nakupují i akcie, které zažívají hluboký propad. Typickým příkladem jsou aerolinky American Airlines Group, kde drobní obchodníci dominují s 27 % objemu obchodů, přestože akcie letos odepsaly 17 %. Podobně je na tom fintechová společnost Nu Holdings, která ve stejném období ztratila téměř 22 %, ale retail stále generuje 21 % jejích denních objemů.

Z investičního hlediska tak data Goldman Sachs jasně ukazují, že mentalita nakupování poklesů sice přinesla v oblasti polovodičů obrovské zisky, v jiných sektorech však vede k velmi riskantnímu chytání padajících nožů.

Autorem textu je Martin Krejčiřík.

 
 

