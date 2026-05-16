Retailoví investoři ženou trhy na rekordy. Goldman Sachs odhalila jejich největší favority

Retailoví investoři se vracejí na trh ve velkém stylu a podle patří k hlavním tahounům aktuální akciové rally. Poháněni euforií kolem umělé inteligence navyšují objemy obchodů a soustřeďují se na volatilní technologické tituly, kde často využívají páku. Tento agresivní přístup sice přináší nadprůměrné zisky u vybraných akcií, zároveň ale zvyšuje riziko a prohlubuje výkyvy trhu – zejména tam, kde sází i na výrazně klesající společnosti.
Maloobchodní investoři se po krátké odmlce vrátili na americký akciový trh v plné síle a podle nejnovější analýzy investiční banky Goldman Sachs jsou to právě oni, kdo aktuálně pohání silnou rally. Analytici si všimli, že v březnu a dubnu se drobní hráči drželi zpátky kvůli obavám z propuknutí konfliktu mezi USA a Íránem, nyní však na trh přinesli obrovský optimismus. Ten pomohl indexu S&P 500 k novým historickým maximům a také index Dow Jones Industrial Average posunul poprvé nad hranici 50 000 bodů.
Hlavním motorem tohoto návratu je podle banky neutuchající nadšení pro umělou inteligenci, díky kterému vzrostl objem obchodů drobných investorů od poloviny dubna o 28 %. Přestože retail drží pouze 10 % celkové hodnoty trhu, upozorňuje, že na celkových objemech obchodů se podílí přibližně 20 %. Jejich reálný dopad na trh je navíc umocněn tím, že agresivně využívají maržové účty a páková ETF s dvojnásobným či trojnásobným výnosem.
Zatím se tyto rizikové sázky vyplácí, protože index složený z nejoblíbenějších retailových akcií, který banka sestavila, letos výrazně překonává výkonnost rovnoměrně váženého indexu S&P 500:
|AAL
|American Airlines Group Inc.
| Průmysl
|8
|-17%
|27
|NU
|Nu Holdings Ltd.
|Finance
|73
|-21%
|21
|SOFI
|SoFi Technologies Inc
|Finance
|25
|-39%
|20
|TSLA
|, Inc.
|Spotřeba
|1
|-4%
|18
|APLD
|Applied Digital Corporation
|IT
|9
|79
|18
|SNDK
|Sandisk Corporation
|IT
|135
|512
|17
|HIMS
|Hims & Hers Health, Inc.
|Zdravotnictví
|7
|-23%
|17
|
| Corporation
|IT
|330
|227
|16
|PLTR
|Palantir Technologies Inc.
|IT
|349
|-23%
|16
|MU
| Technology, Inc.
|IT
|506
|169
|16
| AMD
| Advanced Micro Devices, Inc.
|IT
|448
|109
|16
|RKLB
|Rocket Lab Corporation
| Průmysl
|52
|69
|15
|F
| Motor Company
|Spotřeba
|51
|-6%
|15
|NVDA
|NVIDIA Corporation
|IT
|5
|18
|15
|HOOD
|Robinhood Markets, Inc.
|Finance
|82
|-31%
|15
|PFE
| Inc.
|Zdravotnictví
|157
|7
|14
|ASTS
|AST SpaceMobile, Inc.
|Komunikace
|24
|0
|13
|SMCI
|Super Micro Computer, Inc.
|IT
|17
|12
|13
|MSTR
|Strategy Inc
|IT
|59
|21
|13
|COIN
|Coinbase Global, Inc.
|Finance
|56
|-8%
|13
Tento agresivní přístup ale zároveň dramaticky zvyšuje volatilitu oblíbených titulů. ve své zprávě vyzdvihuje zejména technologické giganty, jako je , kde retail tvoří 15 % objemu obchodů a která letos posílila o 25 % s výhledem růstu tržeb o více než 34 % v roce 2027. Ještě extrémnější je situace u Technology, kde drobní investoři stojí za 16 % objemů a jeho akcie letos vyletěly o 176 %, nebo u Advanced Micro Devices
, jejichž hodnota se letos více než zdvojnásobila při stejném zapojení retailu.
Analýza však zároveň varuje, že retailoví investoři se nehrnou pouze do rostoucích technologických titulů, ale často masivně nakupují i akcie, které zažívají hluboký propad. Typickým příkladem jsou aerolinky American Airlines Group, kde drobní obchodníci dominují s 27 % objemu obchodů, přestože akcie letos odepsaly 17 %. Podobně je na tom fintechová společnost Nu Holdings, která ve stejném období ztratila téměř 22 %, ale retail stále generuje 21 % jejích denních objemů.
Z investičního hlediska tak data jasně ukazují, že mentalita nakupování poklesů sice přinesla v oblasti polovodičů obrovské zisky, v jiných sektorech však vede k velmi riskantnímu chytání padajících nožů.
Autorem textu je Martin Krejčiřík.