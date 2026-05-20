Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Mimořádně silný růst americké ekonomiky v letošním roce?

Mimořádně silný růst americké ekonomiky v letošním roce?

20.05.2026 17:18
Autor: Jiří Soustružník

Americká ekonomika by letos mohla růst mimořádně vysokým tempem dosahujícím na nominální úrovni 5,5 %. To jsou alespoň nové předpovědi Commerzbank, které jsem tu zmiňoval včera v rámci možných „dobrých“ důvodů pro růst výnosů vládních dluhopisů. Dnes se podíváme detailněji na ony predikce.

Důvodem pro očekávaný cca 5,5 % nominální růst daný 2,7 % růstem reálným je podle CB hlavně uvolnění finančních podmínek. Čímž se obratem zase dostáváme k tomu, jak moc v USA ovlivňuje celé ekonomické dění akciový trh. Jeho rally totiž významně přispívá k tomuto uvolňování FP. Nicméně CB počítá, nebo počítala s výnosy desetiletých obligací blíže 4 %. Onen silný růst by přitom neměl být nějakou známkou toho, co přinese AI. Protože pro příští rok už CB zase čeká „jen“ 2 % (s inflací na 2,5 %):

0

V Německu by měl být růst podpořen „mimořádně expanzivní fiskální politikou“, Čínu naopak brzdí utlum realitního trhu, převis dluhů a „posun ke státem vedené ekonomice“. K tomu u ní CB zmiňuje „technologické odtrhávání od Západu“, ale to mi na rozdíl od předchozích bodů není tak úplně jasné. V kontextu poznámky by to CB měla myslet tak, že Čína v této oblasti začíná zastávat. Ale to by bylo podle mne docela sporné vůči USA a hodně sporné vůči Evropě. Nedávno jsem si například pročítal jednu analýzu Natixisu, z které bylo mimo jiné zřejmé, jaká je mezera mezi Čínou a USA na straně jedné a Evropou na straně druhé v oblasti investic do technologií a R&D.

Již dlouhou řadu měsíců CB ke svým předpovědím dodává, že „centrální banky nebojují dostatečně s inflací a ta se tak bude dlouhodobě držet nad cílem“. Já tu v této souvislosti občas hovořím o měknutí inflačního cíle, ale to v souvislosti s vývojem v USA. I předpovědi CB pro Evropu ukazují, že letos by tu inflace měla dokonce klesnout pod 2 %, příští rok by se měla usadit na nich. V Japonsku by měla být na 1,5 %. V Číně by měly polevovat silné dezinflační a v některých částech ekonomiky deflační tlaky s inflací v příštím roce pod 1 %. Jen v USA je CB s predikcemi na 2,8 % a na 2,5 %.

Všimnout si můžeme i toho, že v předpovědích CB se Japonsko a zejména Švýcarsko posunuly zpět směrem k parciální ekonomické rovnováze z doby před rokem 2020. Tedy k prostředí, kde je standardem inflace méně, nebo i více pod 2 %, což pak ovlivňuje sazby a celkové ekonomické prostředí. V případě Švýcarska, kde se inflace pohybuje i výrazně pod 1 %, je nejčastěji zmiňován vliv silného měnového kurzu a velký podíl (levnějších) domácích zdrojů energie. K tomu bývá doplňováno, že určitý vliv může mít regulace zemědělských trhů a to, že země nešla ve své době cestou intenzivní monetárně fiskální stimulace tak, jako USA.

Mimochodem, inflace ve Švýcarsku se vlastně pohybuje na hodně podobných úrovních jako v Číně. V druhé zemi je to přitom obecně považováno za brzdu, v případě Švýcarska se spíše hovoří o opaku. Což by mohlo mimo jiné naznačovat, že nějaké velké zobecňování přínosů a negativ různých výší inflace nemusí být úplně namístě. Ale konec konců i u široce používaného inflačního cíle ve výši 2 % je dobře známo, že nebyl stanoven na základě nějakých jasně vyznívajících analýz.

 

Čtěte více:

Složitý rytmus čtvrtletních výsledkových tanců
15.05.2026 18:08
Složitý rytmus čtvrtletních výsledkových tanců
S trhem nehýbají očekávání, ale změna v očekávání. Tudíž i překvapení....
Mag7 – jak se spolu (ne)rýmují valuace a růstová očekávání
19.05.2026 6:09
Mag7 – jak se spolu (ne)rýmují valuace a růstová očekávání
U Tesly se podle Yardeni Research v následujících třech až pěti letech...
Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů
19.05.2026 17:14
Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů
Výnosy amerických vládních dluhopisů mohou být nejdůležitější cenou na...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.05.2026
17:18Mimořádně silný růst americké ekonomiky v letošním roce?
16:56PPF vykázala loni čistý zisk 16,8 miliardy Kč, jde o meziroční pokles o 78%
15:13Dalio: Vzniká určitý systém čínského tributu, investuje se pro celý život
13:17Česko premiantem v Evropě, inflace byla v dubnu třetí nejnižší
13:08Bude trhy stále více ovlivňovat inflace a dluhové tlaky?
12:33ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun
11:04Stávka v Samsungu ohrožuje globální dodávky pamětí i HDP Jižní Koreje
10:50Obnoví Nvidia AI rally? A jak jestřábí je Fed? Trhy jsou dopoledne opatrné  
9:49EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA
9:26Loňský rok M&T 1997 ovlivnila slabá stavební aktivita, první kvartál 2026 naznačuje obrat
9:22CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent
9:17Rozbřesk: Co může rychlý růst tržních výnosů a sazeb znamenat pro refixace hypoték?
8:50ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - ČEZ stanovil cenu emise zelených dluhopisů
5:59Trump v prvním kvartálu zobchodoval s akciemi „Magnificent Seven“ více než 50 milionů dolarů
19.05.2026
22:02Wall Street zpomalila: technologie se ocitly pod tlakem, trh řeší sazby a valuace společností  
17:14Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů
15:09GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic
13:27Preview Nvidie: trh má vysoká očekávání, tržby by se měly blížit 80 miliardám dolarů  
12:20Evropské akcie se zvedají, ale výnosy ani Amerika povzbudivě nevypadají  
12:05Největší investoři světa odkrývají karty: Razantní výprodeje i nové sázky na AI

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět