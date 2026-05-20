PPF vykázala loni čistý zisk 16,8 miliardy Kč, jde o meziroční pokles o 78%

20.05.2026 16:56
Autor: ČTK

Skupina PPF vykázala loni čistý zisk 692 milionů eur, tedy zhruba 16,8 miliardy korun. Jde o meziroční pokles o 78 procent. Provozní výnosy PPF stouply loni meziročně o více než 32 procent na 3,65 miliardy eur, v přepočtu 818 miliard korun. PPF to dnes oznámila ČTK v tiskové zprávě. Aktiva skupiny se meziročně zvýšila o dvě procenta na 1,035 bilionu korun.

Tyto výsledky potvrzují podle generální ředitelky ve sdílené funkci a finanční ředitelky PPF Kateřiny Jiráskové silnou provozní výkonnost podnikatelských aktivit skupiny v jejích hlavních odvětvích. "Hlavní podnikatelské vertikály skupiny mají schopnost dlouhodobě generovat stabilní cash flow. Významným momentem loňského roku bylo také dokončení dohody s Petrem Kellnerem mladším, po kterém se Renáta Kellnerová s dcerami staly stoprocentními akcionářkami PPF Group," uvedla.

"Loňský rok jasně ukázal sílu modelu, na kterém je PPF postavena. Schopnost efektivně spolupracovat napříč telekomunikacemi, médii a finančními službami dnes představuje jednu z největších konkurenčních výhod PPF," dodal generální ředitel ve sdílené funkci a investiční ředitel skupiny Didier Stoessel.

Meziroční pokles čistého zisku PPF ovlivnila vysoká srovnávací základna roku 2024, která zahrnovala jednorázový výnos z transakce v oblasti telekomunikací při vzniku partnerství s globální technologickou skupinou Emirates Telecommunications Group Company (e&). Zisk za rok 2024 byl v historii skupiny rekordní a dosáhl tehdy 80,6 miliardy korun.

Loni dokončila PPF několik významných transakcí podporujících další rozvoj telekomunikačních a realitních vertikál. e& PPF Telecom Group pokračovala v růstu napříč regionem a dále posilovala své postavení prostřednictvím akvizic SBB v Srbsku a UPC na Slovensku. PPF Real Estate Holding rozšiřoval své aktivity na západních trzích včetně developerského projektu Gasworx na Floridě a vstupu do prémiového segmentu hotelnictví v Praze. Úspěšná transformace i aktivní obchodní politika přinesla loni pozitivní finanční výsledky strojírenské Škoda Group, uvedla PPF.

V roce 2025 dokončila PPF prodej aktiv Home Creditu v Indii a Kazachstánu a současně pokračovala v rozvoji bankovních a finančních služeb v Evropě. PPF banka i Air Bank přispěly k posílení synergií uvnitř skupiny PPF při spolupráci na tvorbě a distribuci investičních instrumentů.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, strojírenství a biotechnologií. Skupina zaměstnává celosvětově 37.000 lidí.


20.05.2026
16:56 PPF vykázala loni čistý zisk 16,8 miliardy Kč, jde o meziroční pokles o 78%
15:13Dalio: Vzniká určitý systém čínského tributu, investuje se pro celý život
13:17Česko premiantem v Evropě, inflace byla v dubnu třetí nejnižší
13:08Bude trhy stále více ovlivňovat inflace a dluhové tlaky?
12:33ČEZ vydal zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun
11:04Stávka v Samsungu ohrožuje globální dodávky pamětí i HDP Jižní Koreje
10:50Obnoví Nvidia AI rally? A jak jestřábí je Fed? Trhy jsou dopoledne opatrné  
9:49EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA
9:26Loňský rok M&T 1997 ovlivnila slabá stavební aktivita, první kvartál 2026 naznačuje obrat
9:22CSG oznámila silná čísla, akcie rostou o více než sedm procent
9:17Rozbřesk: Co může rychlý růst tržních výnosů a sazeb znamenat pro refixace hypoték?
8:50ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - ČEZ stanovil cenu emise zelených dluhopisů
5:59Trump v prvním kvartálu zobchodoval s akciemi „Magnificent Seven“ více než 50 milionů dolarů
19.05.2026
22:02Wall Street zpomalila: technologie se ocitly pod tlakem, trh řeší sazby a valuace společností  
17:14Akcie a rostoucí výnosy dluhopisů
15:09GEVORKYAN po výsledcích: Loď se otáčí. Růst potáhne obrana, Itálie a efekt dokončených investic
13:27Preview Nvidie: trh má vysoká očekávání, tržby by se měly blížit 80 miliardám dolarů  
12:20Evropské akcie se zvedají, ale výnosy ani Amerika povzbudivě nevypadají  
12:05Největší investoři světa odkrývají karty: Razantní výprodeje i nové sázky na AI
11:39Růst HDP Japonska v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,1 procenta, překonal odhady

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět